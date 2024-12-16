Преодоление последствий катастрофического наводнения
С июня по сентябрь 2024 г. Вьетнам столкнулся с тремя мощными штормами и множеством непрекращающихся ливней, что привело к серьезным наводнениям и оползням. Эти природные катастрофы нанесли значительный ущерб как государственным, так и частным территориям.
Наиболее пострадавшими оказались такие районы, как Дьенбиен, Хазанг, Сонла, Йенбай и Лаокай. Множество домов и инфраструктура, построенные с любовью и привлечением значительных инвестиций, были разрушены под напором воды и камней.
Во время третьего шторма ливневые потоки и наводнения опустошили северные провинции Вьетнама. Особенно печальным стало разрушение моста Фонгчау в провинции Футхо. Тогда быстро поднимающиеся воды Красной реки смыли два пролета моста, принеся во многие семьи горечь утраты. Командование 2-ого военного округа незамедлительно организовало спасательные работы, направив силы для оказания первой помощи и установки временных паромных мостов.
10 сентября в результате катастрофического наводнения в Лангну уезда Баойен в провинции Лаокае пострадало 33 домохозяйства, 40 семей потеряли свои дома, а 60 человек погибли. Более 650 спасателей, включая военнослужащих и местную полицию, были мобилизованы для проведения поисково-спасательных работ. Вскоре после этого началась реконструкция жилья для переселения в него пострадавших, к концу декабря работы должны быть завершены.
Командующий 12-й армией генерал-майор Нгуен Хыу Нгок рассказал: «Мы работали не покладая рук, чтобы провести поисково-спасательные работы и помочь местным жителям вернуть жизнь в прежнее русло после стихийных бедствий».
В конце сентября жители Чаниена и города Йенбая пострадали от катастрофического наводнения. Благодаря помощи военнослужащих и местной полиции их жизнь постепенно стабилизировалась. Вот почему местные жители собрались по обеим сторонам дороги, чтобы выразить свою благодарность солдатам, помогавшим им в трудные времена. Председатель Народного комитета уезда Чаниена Чан Нгок Ту подчеркнул: «Постоянная поддержка со стороны военных и полицейских стала важной опорой для местного населения в преодолении последствий наводнения».
После сильные ураганы и наводнения также затронули центральные и северные прибрежные провинции Вьетнама. Однако вьетнамские военные и полицейские и там совместно с местными властями помогали жителями эвакуироваться и спасать имущество.
- Текст: ИЖВ - Фото: ВИА
- Дизайнер: Данг Тиен - Переводчик: Чан Хиеу