Президент Хо Ши Мин на страницах Иллюстрированного журнала Вьетнам в период 1954-1969 гг.

19/05/2025

В период с 1954 по 1969 год журнал "Образ Вьетнама", предшественник сегодняшнего "Иллюстрированного журнала Вьетнам", удостоился высокой чести опубликовать тысячи фотографий, запечатлевших внутреннюю и международную деятельность Президента Хо Ши Мина.

Сегодня Иллюстрированный журнал Вьетнам с гордостью представляет подборку этих знаменательных снимков Дядюшки Хо в том виде, в котором они впервые появились на его страницах: