Президент Хо Ши Мин в сердцах иностранных друзей

Президент Хо Ши Мин посвятил свою жизнь не только делу национального освобождения Вьетнама, но и борьбе прогрессивного человечества за совесть и достоинство человека, за мир во всем мире и дружбу между народами. Именно поэтому не только вьетнамский народ чтит и любит Президента Хо Ши Мина, но и вся мировая общественность питает к нему глубокое уважение.

В честь 135-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 г. – 19 мая 2025 г.) Иллюстрированный журнал Вьетнам с глубоким уважением представляет подборку фотографий, запечатлевших исторические встречи Президента Хо Ши Мина с лидерами и представителями народов различных стран мира: