Президент Хо Ши Мин в сердцах иностранных друзей

Президент Хо Ши Мин посвятил свою жизнь не только делу национального освобождения Вьетнама, но и борьбе прогрессивного человечества за совесть и достоинство человека, за мир во всем мире и дружбу между народами. Именно поэтому не только вьетнамский народ чтит и любит Президента Хо Ши Мина, но и вся мировая общественность питает к нему глубокое уважение.
В честь 135-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 г. – 19 мая 2025 г.) Иллюстрированный журнал Вьетнам с глубоким уважением представляет подборку фотографий, запечатлевших исторические встречи Президента Хо Ши Мина с лидерами и представителями народов различных стран мира:
Товарищ Нгуен Ай Куок на Турском съезде по созданию Французской коммунистической партии в 1920 году.
Товарищ Нгуен Ай Куок с делегацией, участвующей в Пятом конгрессе Коминтерна (Коммунистического Интернационала), состоявшемся в Москве в 1924 году.
Президент Хо Ши Мин тепло обнимает президента Республики Куба Освальдо Дортикоса Торрадо во время дружеского визита во Вьетнам.
Президент Хо Ши Мин и делегаты 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза во время перерыва.
Президент Хо Ши Мин и президент Гвинейской Республики Шеку Турай.
Президент Хо Ши Мин тепло принимает короля Лаоса Сисаванга Ваттхана.
Президент Хо Ши Мин вместе с премьер-министром Чжоу Эньлаем и заместителем премьер-министра Чэнь И принимает участие в митинге 80 000 жителей Ханоя, приветствующих посланников мира и дружбы.
Президент Хо Ши Мин и первый секретарь Коммунистической партии Чехословакии, президент Антонин Новотны подписывают совместное заявление Вьетнама и Чехословакии (27 января 1963 г.).
Президент Хо Ши Мин тепло принимает международные делегации, посетившие Вьетнам, в президентском дворце.
Президент Хо Ши Мин принимает австралийского журналиста Уилфреда Бурчетта.