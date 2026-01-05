Председатель НС Чан Тхань Ман: Формирование правовой рамки для инноваций и развития

По случаю наступления 2026 года, 80-летия первых всеобщих выборов в Национальное собрание (НС) Вьетнама, проведения выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, а также в первый год реализации Резолюции XIV всевьетнамского съезда Партии, член Политбюро, Председатель НС Чан Тхань Ман уделил время интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА):

Избирательный участок в день первых всенайиональных выборов, которые состоялись 6 января 1946 года. Фото: Архив ВИА

12 января 1946 года десятки тысяч человек в Ханое приняли участие в митинге в Центральном университетском кампусе (ныне Ханойский технологический университет), чтобы приветствовать президента Хо Ши Мина и новоизбранных делегатов Первого созыва Национального собрания Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). Фото: Архив ВИА

Торжественное открытие первой сессии Национального собрания 1-ого созыва 2 марта 1946 года. Фото: Архив ВИА

Корреспондент: Уважаемый Председатель НС, в 2025 году НС продолжило активно обновлять мышление, в полной мере проявляя свою роль в совершенствовании институтов, устранении «узких мест», высвобождении всех ресурсов и стимулировании социально-экономического развития. Работа по парламентскому контролю также была усовершенствована, приобрела более целенаправленный и адресный характер, стала более содержательной, способствуя совершенствованию политики и законодательства, а также принятию решений по важнейшим вопросам страны. Как Вы оцениваете эти результаты?

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: В целях реализации Резолюции № 66-NQ/TW Политбюро о реформировании работы по разработке и применению законодательства в соответствии с требованиями развития страны в новую эпоху в 2025 году Национальное собрание продолжило решительное обновление мышления и законодательного процесса. Национальное собрание рассмотрело, обсудило и приняло решения по чрезвычайно большому объёму работы, имеющей историческое значение, отвечающей требованиям обновления и совершенствования институтов и организационного аппарата политической системы; устранения трудностей и препятствий, стимулирования социально-экономического развития, одновременно оперативно отвечая практическим потребностям и формируя правовую рамку для нового этапа.

В частности, на 9-й сессии Национальное собрание приняло 34 закона и 14 нормативно-правовых резолюций; к 10-й сессии Национальное собрание продолжило устанавливать историческую веху, рассмотрев и приняв 51 закон и 8 нормативно-правовых резолюций, что составляет почти 30% от общего числа законов и нормативно-правовых резолюций, принятых за весь срок полномочий, являясь наглядным подтверждением духа, согласно которому законотворчество должно идти на шаг впереди, прокладывая путь инновациям, а мерилом политики должны служить жизнь и интересы народа.

Эти законы охватывают практически все ключевые сферы, множество новых и постоянно меняющихся вопросов; своевременно институционализируют новые руководящие принципы и резолюции Партии, сосредотачиваются на устранении институциональных «узких мест», прежде всего в сферах земельных отношений, инвестиций, планирования, строительства, энергетики, культуры и социальной сферы, здравоохранения и образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды, науки и технологий; инновационной деятельности и цифровой трансформации; обороны и безопасности, внешней политики и международной интеграции; оздоровления рынка корпоративных облигаций и рынка недвижимости. Дух обновления мышления в законотворчестве продолжал чётко проявляться в том, что законы регулируют лишь вопросы, относящиеся к компетенции Национального собрания, одновременно предоставляя Правительству инициативу и гибкость в организации их исполнения; тем самым обеспечивается соблюдение требований управления и вместе с тем поощряется творческий подход, высвобождаются все производственные силы и раскрываются все ресурсы для развития.

Правительство Демократической Республики Вьетнам было избрано Национальным собранием 1-ого созыва. Фото: Архив ВИА

Избиратели в Ханое рассматривают список и биографии кандидатов (1946 г.). Фото: Архив ВИА

Рабочие фосфатного завода Намфат слушают трансляцию по радио «Голос Вьетнама» регламента выборов делегатов Национального собрания 2-ого созыва в 1960 году. Фото: Динь Ман - ВИА

В частности, Резолюция о внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции 2013 года, Закон об организации местных властей (пересмотренный), а также Резолюция о реорганизации административно-территориальных единиц провинциального уровня в 2025 году, принятые Национальным собранием на 9-й сессии, являются решениями особой важности, имеющими исторически переломный характер, способствующими созданию условий для официального функционирования новой организационной структуры и аппарата по всей стране с 1 июля 2025 года. В ходе обсуждений многие депутаты Национального собрания и избиратели, особенно кадровые ветераны, выразили большое удовлетворение способностью Национального собрания оперативно и гибко реагировать на неотложные требования практики, особенно в условиях нынешнего этапа ускоренного развития страны и её глубокой международной интеграции.

Форум по законотворчеству на тему «Совершенствование институтов и законов в соответствии с требованиями развития страны в новую эпоху» был впервые успешно проведён, вновь подтвердив решительное обновление мышления в сфере законотворчества и перенос акцента с управленческого подхода на подход, ориентированный на создание условий для развития. Обсуждённые на Форуме вопросы не только подвели итоги практики работы по разработке и применению законодательства за прошедший срок полномочий и позволили извлечь ценные уроки, но и выдвинули ряд важных и осуществимых рекомендаций и решений для законотворческой деятельности и формирования политики, внося значимый вклад в подведение итогов срока полномочий Национального собрания XV созыва, а также в разработку законодательных ориентиров на срок полномочий Национального собрания XVI созыва, связанных с обновлением структуры законодательства Вьетнама.

1 января 1960 года президент Хо Ши Мин подписал указ о принятии Конституции 1960 года. Фото: ВИА

Можно с уверенностью утверждать, что процесс законотворчества в последнее время отражает способность депутатов Национального собрания работать с чрезвычайно высокой интенсивностью, руководствуясь стремлением совершенствовать институты для развития страны в предстоящий период в строгом соответствии с руководящими принципами Генерального секретаря Партии То Лама о продвижении трёх стратегических прорывов, прежде всего институционального прорыва, поскольку именно он является «прорывом прорывов».

Работа по парламентскому контролю была усилена, приобрела чёткую направленность и адресность, стала более содержательной и получила ряд практических новаций; при этом основное внимание уделялось актуальным сферам и вопросам, оказывающим широкое влияние на социально-экономическое развитие и жизнь народа. На 10-й сессии Национальное собрание рассмотрело Отчёт о результатах контроля и приняло Резолюцию о реализации политики и законодательства в области охраны окружающей среды с момента вступления в силу Закона об охране окружающей среды 2020 года, в которой было предписано сосредоточиться на выполнении ряда прорывных задач и решений с целью улучшения качества окружающей среды, защиты здоровья населения и экологической безопасности, а также продвижения устойчивого развития.

10-я сессия также оставила яркий след в работе по осуществлению высшего парламентского контроля, когда Национальное собрание провело всестороннее рассмотрение отчётов Правительства, Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и Государственного аудита о выполнении резолюций Национального собрания XIV и XV созывов, касающихся тематического парламентского контроля и процедуры интерпелляции.

Впервые был успешно проведён Форум парламентского контроля. Наряду с обсуждением результатов контрольной деятельности по рассмотрению обращений, писем, жалоб и заявлений граждан, направляемых в Национальное собрание, Форум внёс важный вклад в совершенствование законодательства, принятие решений по ключевым вопросам страны, а также в повышение действенности и эффективности парламентского контроля за осуществлением государственной власти, деятельностью государственного аппарата и ответственностью должностных лиц за исполнение служебных обязанностей. Его итоги получили одобрение и высокую оценку со стороны избирателей и народа.

Изберители Г-н Ву Динь Гиа и г-жа Нго Тхи Муой возрата 100 лет, участвуют в голосовании за представителей Национального собрания 12-ого созыва 20 мая 2007 года. Фото: Зыонг Нгок - ВИА

Избиратели в деревне Сайсан 3 в коммуне Тамдыонг (провинция Лайчау), осуществляют свои права и гражданские обязанности на избирательном участке № 2 для избрания представителей Национального собрания и представителей в Народные советы всех уровней на срок 2016-2021 гг. Фото: Куи Чунг – ВИА



Корреспондент: 2026 год ознаменует собой 80-летие со дня создания и развития Национального собрания Вьетнама. Какие дальнейшие обновления будет осуществлять Национальное собрание для повышения действенности и эффективности своей деятельности, чтобы ещё лучше выполнять миссию высшего представительного органа народа и высшего органа государственной власти Социалистической Республики Вьетнам, стремясь к достижению цели: богатый народ, сильная страна, демократическое, справедливое и цивилизованное общество?

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: Оглядываясь на прошедшие 80 лет, от Народного собрания Танчао, предшественника Национального собрания Вьетнама, до создания Национального собрания I созыва и последующих 15 сроков полномочий, Национальное собрание всегда шло рядом с нацией, принимая решения по важнейшим вопросам в соответствии с волей и чаяниями народа; добросовестно выполняя функции конституционного и законодательного строительства, осуществления высшего парламентского контроля и принятия решений по важнейшим вопросам страны.

Реальная ситуация в стране выдвигает ряд проблем, требующих неотложных решений; народ ожидает и возлагает большие надежды на решения Партии и Государства, что требует от Национального собрания продолжения обновления мышления, подходов и способов действий.

20 мая 2024 года на 7-й сессии Национальное собрание избрало товарища Чан Тхань Мана, члена Политбюро, постоянного заместителя председателя Национального собрания, на должность председателя 15-го Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021-2026 годов. Фото: ВИА

Реальная ситуация в стране выдвигает ряд неотложных проблем, требующих решения; народ ожидает и возлагает большие надежды на решения Партии и Государства, что требует от Национального собрания продолжения обновления мышления, подходов и способов действий.

В этой связи законотворческая деятельность должна быть определена как «прорыв из прорывов», идти впереди, прокладывать путь, поощрять творчество, высвобождать весь трудовой потенциал и раскрывать все ресурсы для развития; обеспечивать добросовестную конкуренцию и повышать интеграционный потенциал; уделять особое внимание новым сферам, таким как цифровое управление, цифровая экономика, возобновляемая энергетика, зелёный рост, циркулярная экономика, охрана окружающей среды, изменение климата, а также вопросам обороны и нетрадиционным угрозам безопасности.

Деятельность по парламентскому контролю должна быть сосредоточена на таких вопросах, как управление земельными ресурсами, природными ресурсами и окружающей средой, профилактика и борьба с коррупцией и расточительством, защита прав человека и прав граждан; быть тесно связанной с практикой и откликами населения, усиливать выявление возникающих в реальной жизни проблем, внимательно прислушиваться к мнениям избирателей и предпринимательского сообщества для точного определения «узких мест» общества и, исходя из этого, вырабатывать гибкие, своевременные и максимально приближённые к реальности меры политики.

Дети-депутаты присутствуют на втором показательном заседании «Детского парламента» (сентябрь 2024 г.). Фото: Минь Дык – ВИА.

Принятие решений по важнейшим вопросам страны должно обеспечивать объективность и беспристрастность; при этом каждое решение должно ставить национальные и народные интересы превыше всего и в первую очередь решительно предотвращать и устранять любое влияние групповых интересов, а также любое негативное внешнее воздействие.

Продолжить изучение и совершенствование, обновление способов деятельности Национального собрания и его органов, обеспечивая эффективность, сокращая формализм и повышая практическую результативность. В центре внимания - дальнейшее совершенствование формирования программы сессий, форм обсуждения, дебатов, интерпелляций и ответов на них, процедур экспертизы, организации контроля, встреч с избирателями.

Усилить всестороннюю цифровую трансформацию в деятельности Национального собрания, создать «цифровое Национальное собрание», внедрять искусственный интеллект (ИИ), рассматривая задачи инновационного развития и цифровой трансформации как прорывное звено в организации выполнения функций и задач Национального собрания, его органов и депутатов Национального собрания.

Депутаты Национального собрания занимают центральное место в деятельности Национального собрания, в связи с чем необходимо и далее развивать их роль, повышать ответственность каждого депутата, проявлять стремление к служению, смелость мыслить и действовать, смелость внедрять инновации и брать на себя ответственность, в полной мере выполняя роль подлинных представителей воли и чаяний народа.

Открытие заседания Национального собрания 15-го созыва. Фото: Зоан Тан - ВИА

21 октября 2024 года на 8-й сессии 15-го Национального собрания товарищ Лыонг Кыонг, член Политбюро, постоянный член секретарата ЦК КПВ и делегат Национального собрания от 15-го созыва, был избран президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021-2026 годов. Фото: ВИА

Корреспондент: Уважаемый Председатель Национального собрания, какие уроки опыта и предпосылки оставили результаты обновления законотворческой работы в последнее время для предстоящей деятельности Национального собрания?

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: В последнее время (особенно в период срока полномочий Национального собрания XV созыва) законотворческая работа Национального собрания претерпела серьёзные обновления, произошёл решительный переход от управленческого мышления к мышлению, ориентированному на создание условий для развития, что позволило не только решать неотложные текущие вопросы, но и оставить ценные практические уроки, способствующие совершенствованию институтов и законодательства в соответствии с требованиями развития страны. Эти извлечённые уроки заключаются в следующем:

Во-первых, руководство Партии является ключевым фактором, обеспечивающим успех конституционного и законодательного строительства. В любых условиях сохранение и укрепление руководящей роли Партии гарантирует, что деятельность по разработке и принятию Конституции и законов всегда осуществляется в интересах народа и соответствует стратегии развития страны. Являясь высшим представительным органом народа, Национальное собрание должно своевременно институционализировать руководящие принципы и политический курс Партии в законы государства, отражая высокий уровень консенсуса и единства между волей Партии и чаяниями народа, тем самым создавая правовую основу для быстрого и устойчивого развития страны.

Во-вторых, необходимо обеспечить тесную связь законодательства с практикой общественной жизни. Национальное собрание рассмотрело и приняло чрезвычайно большое количество законов и резолюций, включая ряд решений и политик, имеющих историческое значение, оперативно реагируя на новые ситуации и отвечая требованиям практики жизни. Политики неизменно ставят в центр внимания граждан и предприятия, активно устраняют трудности и препятствия, способствуя высвобождению производственных сил, мобилизации и эффективному использованию всех ресурсов для дела развития страны.

В-третьих, необходимо обеспечить тесную координацию между субъектами законотворческой деятельности. Координация между правительством и Национальным собранием становится все более синхронизированной и эффективной в подготовке проектов и предложений на ранних этапах и заблаговременно, а также в их рассмотрении и доработке перед представлением в Национальное собрание для рассмотрения и принятия решения. Слаженное, тесное и результативное взаимодействие между Правительством, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама, Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой, органами Национального собрания и соответствующими органами и организациями, а также активное, ответственное и инициативное участие депутатов Национального собрания являются решающим фактором, обеспечивающим принятие законов и резолюций Национальным собранием с высоким уровнем поддержки.

В-четвёртых, профессионализм и научный подход являются основой повышения качества законодательства. Чувство ответственности, преданность делу и самоотдача всего коллектива должностных лиц, государственных служащих, работников бюджетной сферы и сотрудников Канцелярии Национального собрания, Совета по делам народностей, комитетов Национального собрания, Канцелярий делегаций депутатов Национального собрания и Народных советов, министерств, ведомств и соответствующих органов, органов информации и печати, а также местных властей стали важнейшим фактором достижения поставленных результатов. Законотворческая деятельность осуществляется в рамках строгих процедур, а активное внедрение науки и технологий выступает мощным фактором поддержки, способствующим ускорению темпов и повышению качества законотворческой деятельности Национального собрания.

На 10-й сессии 15-го созыва Национального собрания было принято решение о принятии Закона о национальных резервах (с поправками). Фото: Зоан Тан - ВИА

Корреспондент: В Проекте документов XIV съезда Партии определено: продолжить формирование и синхронное совершенствование институтов, обеспечивающих быстрое и устойчивое развитие страны. Какие требования эта задача ставит перед Национальным собранием в предстоящий период, уважаемый Председатель Национального собрания?

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: Проект Политического доклада, представляемого XIV съезду Партии, определил цель достижения двузначных темпов экономического роста в предстоящий срок полномочий; одновременно выдвинул требование сосредоточиться на всестороннем и согласованном совершенствовании институтов, обеспечивающих быстрое и устойчивое развитие страны. Для реализации поставленных целей и требований законотворческая деятельность Национального собрания должна и далее подвергаться решительным обновлениям, с одновременным повышением её качества и эффективности.

Национальное собрание продолжит эффективно реализовывать Резолюцию № 66-NQ/TW Политбюро об обновлении работы по разработке и применению законодательства в соответствии с требованиями развития страны в новую эпоху; строго соблюдать законодательный процесс, решительно предотвращать и бороться с негативными явлениями и групповыми интересами; ещё более усиливать своевременную и результативную координацию между органами Национального собрания, Правительством, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама, Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой и соответствующими органами; обеспечивать, чтобы каждый закон исходил из национальных и народных интересов, а также законных чаяний народа.

Продолжая реализацию требований по обновлению мышления в работе по разработке законодательства, превращая правовую институциональную систему в конкурентное преимущество и движущую силу развития страны; Национальное собрание будет проводить пересмотр выявленных пробелов, лакун, затруднений и «узких мест» в законодательстве для их своевременного изменения, дополнения и совершенствования, а также обеспечивать согласованность, стабильность и реализуемость законодательства, одновременно отвечая неотложным текущим требованиям и формируя долгосрочную правовую рамку для устойчивого развития, международной интеграции, применения науки и технологий, а также национальной цифровой трансформации.

Наряду с этим необходимо повышать качество деятельности и ещё больше усиливать роль депутатов Национального собрания, увеличивать долю профессиональных депутатов, чтобы Национальное собрание было не только высшим представительным органом, но и сплавом интеллекта всего народа.

Правительство, отраслевые ведомства, соответствующие органы и организации в пределах своих функций, задач и полномочий должны в срочном порядке организовать реализацию законов и резолюций, принятых Национальным собранием на 10-й сессии, а также своевременно издавать подзаконные акты, детализирующие их исполнение. Необходимо активизировать работу по информированию и распространению законодательства, прежде всего законов и резолюций, непосредственно затрагивающих права и законные интересы граждан и предприятий. Одновременно следует регулярно проводить пересмотр и оценку эффективности и качества политики после её принятия с целью своевременной корректировки, дополнения и внесения изменений.

Постоянный комитет Национального собрания продолжит решительно направлять и координировать комплексное внедрение информационных и цифровых технологий с целью повышения качества и эффективности деятельности Национального собрания и его органов. Одновременно будет продолжена работа по изучению и выдвижению решений, направленных на обновление и повышение качества и эффективности сессий Национального собрания в соответствии с требованиями и задачами нового этапа развития страны.

Делегаты Национального собрания голосуют за утверждение резолюции об инвестиционной политике в отношении проекта высокоскоростной железной дороги по оси Север-Юг на 8-й сессии 15-го Национального собрания (ноябрь 2024 г.). Фото: Ван Диеп – ВИА

Корреспондент: Важнейшей приоритетной задачей Национального собрания не только на 2026 год, но и на весь предстоящий срок полномочий является успешная организация выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов. Наряду с основными благоприятными условиями, такими как стабильная политическая обстановка, неуклонное повышение уровня жизни и политического сознания избирателей, Вьетнам, как и многие страны мира, сталкивается с воздействием дезинформационных потоков в социальных сетях, а также с вмешательством враждебных внешних сил. Просим Вас, уважаемый Председатель Национального собрания, обозначить требования и обновления, выдвигаемые в отношении этих выборов?.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: Выборы депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов являются общенациональным праздником, возможностью для избирателей реализовать своё право на господство посредством отбора и избрания достойных представителей, выражающих волю и чаяния народа в Национальном собрании и Народных советах нового срока полномочий; тем самым они вносят активный вклад в строительство, укрепление и совершенствование социалистического правового государства народа, созданного народом и служащего народу. Это важнейшее политическое событие страны, проходящее сразу после XIV всевьетнамского съезда Партии, которое продолжит формировать новый импульс для быстрого и устойчивого развития страны.

По сравнению с предыдущими сроками полномочий нынешние выборы имеют ряд важных нововведений, в частности: сокращение срока полномочий Национального собрания XV созыва и Народных советов всех уровней на период 2021–2026 годов; установление даты выборов на 15 марта 2026 года, что на два месяца раньше по сравнению с предыдущими выборами. Сокращены также сроки отдельных этапов избирательного процесса: период от окончания приёма документов для выдвижения кандидатов до дня голосования сокращён с 70 до 42 дней; соответствующим образом скорректированы временные рамки консультаций по выдвижению, объявления списков кандидатов, рассмотрения жалоб и заявлений, что обеспечивает согласованность и соответствие практическим требованиям. Корректируются полномочия по определению избирательных участков и организаций, ответственных за проведение выборов, в соответствии с двухуровневой моделью местных властей. Диверсифицируются формы предвыборной агитации: наряду с очными встречами с избирателями допускается проведение мероприятий в онлайн-формате либо в комбинированном очно-дистанционном формате при условии обеспечения технических требований, информационной безопасности и кибербезопасности. В частности, предусмотрен механизм, позволяющий Национальному избирательному совету инициативно корректировать сроки и давать указания организациям, ответственным за проведение выборов, при возникновении практических ситуаций, обеспечивая соблюдение сроков и эффективность избирательного процесса.

Высокая политическая решимость, а также тесное руководство и чёткое направление со стороны Центрального комитета Партии, Политбюро, Секретариата, непосредственно Генерального секретаря То Лама, и партийных комитетов всех уровней в работе по подготовке выборов являются важнейшим фактором, обеспечивающим их успешное проведение. Наряду с этим проявляются решительность, глубокое и непосредственное руководство, инициативность, творческий и гибкий подход, тесно соответствующий реальной обстановке и географическим условиям каждой местности; а также чёткое и эффективное распределение обязанностей и тесная координация между соответствующими органами и организациями на всех этапах избирательной работы, что обеспечивает прозрачность, ясность, единство и бесперебойную слаженность от центрального уровня до низового.

В особенности необходимо строго выполнять требования, изложенные в Директиве № 46-CT/TW Политбюро, согласно которым вся политическая система должна действовать в духе единства и сплочённости, усиливать координацию и сосредоточить все усилия на тщательной подготовке необходимых условий для успешного проведения выборов, обеспечивая их демократичность, равноправие, законность, безопасность и экономичность, с тем чтобы выборы действительно стали масштабной формой демократической активности среди всех слоёв населения и позволили избрать достойных представителей, выражающих интеллект и чаяния народа всей страны в Национальном собрании и Народных советах всех уровней.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и другие партийные и государственные руководители с делегатами на церемонии закрытия 10-й сессии 15-го Национального собрания. Фото: Зоан Тан - ВИА

Я выражаю надежду, что избиратели и народ в целом проявят высокую ответственность, в полной мере реализуют своё право на господство, выберут депутатов, обладающих нравственными качествами, профессиональной компетентностью, преданностью делу и стратегическим видением, для участия в Национальном собрании XVI созыва и Народных советах всех уровней на срок 2026–2031 годов, с тем чтобы они успешно выполняли задачи и несли высокую ответственность Национального собрания и Народных советов на новом этапе развития страны.

Опираясь на достигнутые за прошедший срок полномочий результаты, при поддержке избирателей и народа, я твёрдо убеждён, что выборы, назначенные на 15 марта 2026 года, пройдут успешно, заложат важное начало в деле формирования и укрепления государственного аппарата нового срока полномочий, а также создадут прочную социально-политическую основу для успешной реализации Резолюции XIV съезда Партии.

Наступает новая весна, и с верой и гордостью за страну, уверенно идущую по пути обновления, я направляю самые тёплые и искренние поздравления соотечественникам, избирателям по всей стране, вьетнамской диаспоре за рубежом и международным друзьям.

