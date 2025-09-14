Предоставление возможностей трудоустройства для людей с ограниченными возможностями

14/09/2025

Социальное предприятие «Воля к жизни» было создано 20 лет назад покойным Нгуен Конг Хунгом - первым рыцарем информационных технологий. Предприятие предоставляет доступ к образованию и устойчивому трудоустройству людям с ограниченными возможностями.

Ву Фонг Ки - выпускник образовательного центра «Воля к жизни». Фото: Тат Шон

Генеральный директор социального предприятия «Воля к жизни» Нго Тхи Хуен Минь вспомнила о начале работы предприятия. По ее словам, когда Нгуен Конг Хунг приехал в Ханой, чтобы получить премию «ИТ-рыцарь», он поделился своей мечтой создать учебный центр для людей с ограниченными возможностями, чтобы помочь им найти рабочие места. В то время Нго Тхи Хуен Минь была студенткой. Вместе с Нгуен Конг Хунгом и другими единомышленниками они открыли небольшой учебный класс для людей с ограниченными возможностями.

Она рассказывает: «В 2009 году мы приобрели десять старых компьютеров для использования в качестве учебного оборудования. Позже, благодаря поддержке со стороны Министерства информации и коммуникаций, особенно заместителя министра Нгуен Минь Хонга, мы получили еще 10 новых компьютеров. Это событие позволило учебной деятельности стать стабильной и систематичной».

В предприятии «Воля к жизни» проводятся курсы по изготовлению изделий из серебра под руководством мастеров из ханойской ремесленной деревни Диньконг. Фото: Тат Шон

В 2010 году был запущен веб-сайт «Воля к жизни» (www.nghilucsong.net). В 2016 году был создан образовательный центр с тем же названием, а в 2022 году центр был преобразован в социальное предприятие с целью продолжить миссию поддержки уязвимых групп населения.

В первые дни в одном классе обучались всего 15 обучающихся. Сегодня количество обучающихся достигает до 60 человек. Каждый курс подготовки специалистов в сфере информационных технологий длится шесть месяцев. Обучающимися является люди с ограниченными возможностями, их родственники, дети из семей льготной категории, жертвы домашнего насилия, беспризорники, сироты и др.

В предприятии «Воля к жизни» проводятся курсы по изготовлению изделий из серебра под руководством мастеров из ханойской ремесленной деревни Диньконг. Фото: Тат Шон

Ву Фонг Ки - выпускник образовательного центра «Воля к жизни». Несмотря на инвалидность обеих конечностей, вызванную остеопорозом, он успешно прошел ИТ-курс и был принят на работу в компании Esoftflow, входящей в датскую ИТ-корпорацию Esoft Systems. После четырех лет работы он стал преподавателем центра «Воля к жизни» в целях оказания помощи людям с ограниченными возможностями.

Социальное предприятие «Воля к жизни не только предоставляет профессиональные навыки и рабочие места людям с ограниченными возможностями. Фото: Тат Шон

Центр «Воля к жизни» уделяет особое внимание проектированию помещений и пешеходных дорожек, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями. Фото: Тат Шон

Ву Фонг Ки рассказал, что в центре проводятся базовые курсы по компьютерной грамотности. Многие из обучающихся поначалу даже не умели держать мышку и включать компьютер. За два месяца они научились редактировать фотографии недвижимости, обрабатывать данные, монтировать видео, разработать цифровые продукты с помощью сервиса Canva и создать видео с помощью искусственного интеллекта. По завершении шестимесячного курса выпускники могут работать в компаниях-партнерах центра.

В этом центре учащиеся не только освоят профессию, но и будут заниматься множеством других видов физической активности. Фото: Архив

Помимо учебных курсов по информационным технологиям, в предприятии «Воля к жизни» проводятся курсы по изготовлению изделий из серебра под руководством мастеров из ханойской ремесленной деревни Диньконг. Уже спустя два месяца обучения учащиеся могут изготавливать серебренные изделия и зарабатывать от 1 до 2 млн вьетнамских донгов в месяц. По завершении шестимесячного курса они могут работать в производственных мастерских в деревне Диньконг и получить месячную зарплату в размер 6 млн донгов.

Социальное предприятие «Воля к жизни не только предоставляет профессиональные навыки и рабочие места людям с ограниченными возможностями, но и помогает им обрести уверенность в себе и развивать жизненные навыки.

Текст: Нган Ха - Фото: Тат Шон и архив - Переводчик: Чан Хиеу