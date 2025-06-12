Превращение частного сектора экономики в «одну из важнейших движущих сил» Вьетнама

12/06/2025

На сегодняшний день во Вьетнаме насчитывается почти 1 миллион предприятий, работающих в различных отраслях экономики. При этом доля частного сектора в ВВП составляет примерно 50%. В период с 2017 по 2024 год в частном секторе в среднем было занято более 43,5 миллиона человек, что составляет свыше 82% от общего числа занятых в экономике. В 2024 году на долю частного бизнеса пришлось 56% от общего объема инвестиций в общество, более 30% всех доходов государственного бюджета и около 30% от общего объема экспорта и импорта. Особенно важно подчеркнуть, что частный сектор является динамичным локомотивом в области технологических инноваций, а также создания новых продуктов и услуг. Сообщество предпринимателей страны неуклонно растет и укрепляется.

Сушка кофейных зёрен арабики. Фото: Архив группы Миньтиен

По словам премьер-министра Фам Минь Тиня, несмотря на значительный вклад частного сектора в развитие экономики, в нем все еще существуют проблемы и ограничения. Его потенциал и внутренние ресурсы используются не в полной мере, а его вклад в национальную экономику пока не соответствует возможностям – ни по количеству предприятий, ни по масштабам их деятельности.

«Резолюция № 68-NQ/TW демонстрирует твёрдую политическую приверженность интересам делового сообщества, индивидуальных предпринимателей и населения в целом: государство выступает в роли созидателя, бизнес становится центральным звеном экономической системы, а развитие частного сектора экономики – долгосрочной стратегией, а не временной мерой» – высказал кандидат наук Во Чи Тхань, бывший заместитель директора Центрального института экономических исследований, директор Института стратегических исследований брендов и конкуренции.

Именно поэтому Резолюция № 68-NQ/TW выдвинула пять прорывных руководящих ориентиров:

- Признание частного сектора одним из важнейших двигателей национальной экономики;

- Ускоренное, устойчивое, эффективное и качественное развитие частного сектора как неотложная задача настоящего и стратегический приоритет на будущее;

- Полное искоренение предвзятых представлений, убеждений и отношения к частному сектору;

- Создание прозрачной и открытой бизнес-среды, обеспечивающей региональную и глобальную конкурентоспособность, стимулирующей предпринимательский дух, законное обогащение и вклад в развитие страны;

- Усиление руководящей роли Партии, созидательной роли Государства, при этом предприятия рассматриваются как центр и субъект экономики, а также чествование, поддержка и развитие сильной команды предпринимателей

Одна из моделей устойчивого высокотехнологичного замкнутого цикла выращивания креветок, разработанная аквакультурной группой «Вьетнам-Австралия». Фото: Архив

Исследовательская зона выращивания креветок в группе «Вьетнам-Австралия». Фото: Архив

Резолюция ставит перед собой цели: к 2030 году в стране должно действовать 2 миллиона действующих предприятий; Уровень предпринимательской активности достигнет 20 предприятий на тысячу человек; Не менее 20 крупных предприятий будут участвовать в глобальных цепочках создания стоимости; Доля частного сектора в ВВП составит около 55-58%, а в общих государственных доходах – 35-40%; Частный сектор обеспечит занятость для примерно 84-85% от общего числа рабочей силы страны; По уровню технологического развития, инновационному потенциалу и темпам цифровой трансформации частный сектор Вьетнам войдет в тройку лидеров АСЕАН и пятерку ведущих экономик Азии.

Видение до 2045 года предполагает, что частный сектор Вьетнама должен развиваться быстро, мощно и устойчиво, активно интегрируясь в глобальные производственные и логические цепочки. Он должен обладать высокой конкурентоспособностью на региональном и международном уровнях. К 2045 году планируется достичь показателя не менее 3 миллионов действующих предприятий, обеспечивающих свыше 60% ВВП.

«Резолюция № 68 Политбюро ЦК КПВ несет в себе послание, пробуждающее дух национальной гордости, законного стремления к обогащению, воли к инновациям и самоотверженности предпринимателей, предприятий и каждого жителя Вьетнама», –заявил генеральный директор Вьетнамской научно-технологической акционерной компании (Busadco) и председатель Вьетнамской ассоциации научно-технологических предприятий Хоанг Дык Тхао.

Ветряная электростанция Тантхуан. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Диспетчерская ветровой электростанции Тантхуан. Фото: Ле Минь/ИЖВ

В целях стимулирования развития частного сектора Правительство представило программу действий, включающую 8 групп задач и решений, отражающих дух инноваций, прорыва и решительных реформ. Эти меры тесно связаны с тремя стратегическими прорывами – развитием институтов, человеческих ресурсов и инфраструктуры. Они также являются частью четырех ключевых резолюций Политбюро, формирующих стратегический квартет: развитие науки и технологий, инновации и цифровая трансформация; международная интеграция; разработку законодательства и его применение; а также развитие частной экономики.

Текст: ИЖВ - Фото: ИЖВ и Архив