Празднование 50-й годовщины Дня освобождения Юга и национального воссоединения (30 апреля 1975 г. - 30 апреля 2025 г.): Река Хан звенит жаждой мира

29/04/2025

Дананг – город на берегу реки Хан, туристическая столица, центр фестивалей и событий мирового масштаба, признанный самым комфортным для жизни городом Вьетнама. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Дананг полвека назад был второй по величине военной базой США в Южном Вьетнаме после Сайгона. Историческое освобождение Дананга в последние мартовские дни 1975 года ознаменовало собой поворотной точкой, ознаменовавшей начало глубокой трансформации этого прибрежного края. Сегодня Дананг по праву носит звание «туристической столицы Центрального Вьетнама», «самого комфортного для жизни города» страны и «ведущего направления Азии для проведения фестивалей и мероприятий»... Теперь, глядя на сегодняшний сияющий и полный энергии Дананг, уверенно вступающий в новую эру национального подъема, мы вновь ощущаем, как чувство гордости вновь переполняет сердца.



За последние 50 лет Дананг совершил поистине впечатляющее преображение на берегах реки Хан, превратившись из крупнейшей военных баз Южного Вьетнама до 1975 года в самый комфортный для жизни город Вьетнама, а также в международный центр туризма и фестивалей. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Шестьдесят лет назад, в 9 часов утра 8 марта 1965 года, подразделения морской пехоты США высадились на пляже Сюантхиеу в Дананге и создали в этом городе крупную смешанную военную базу. В 1967 году подконтрольный США режим присвоил Данангу статус города центрального подчинения и определил цель превращения Дананга в политический, военный и культурный центр тактических зон I и II корпусов. В связи с этим США построили в Дананге военные базы и многочисленные объекты инфраструктуры, такие как аэропорты, склады, причалы, порты, дороги, общественные сооружения, средства связи, создали банковскую кредитную систему.

Несмотря на статус города центрального подчинения и второго по величине населенного пункта сайгонского режима, Дананг в то время больше напоминал провинциальный город военного времени. В памяти многих жителей Дананга и даже американских солдат, участвовавших в войне во Вьетнаме, а также на многочисленных архивных фотографиях Дананга того времени, сохранившихся в интернете, запечатлен довольно унылый и пыльный город.



Развилка Кайланг (ныне перекресток улиц Дьенбьенфу – Лезуан – Литхайто) стала той самой точкой, где передовые части 2-го армейского корпуса сделали привал в полдень 29 марта 1975 года после преодоления перевала Хайван. Затем, форсировав реку Хан по направлению моста Чиньминьтхе, они устремились к полуострову Шонча, чтобы в 15:00 того же дня соединиться с 38-м полком – этот момент стал историческим символом освобождения Дананга. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

В то время улица Бачданг, большая улица, расположенная вдоль западного берега реки Хан, могла похвастаться лишь административным зданием, построенным еще французами, и несколькими небольшими лавками, а также простыми плавучими ресторанами на реке. Аналогично, улица Тхонгнят (ныне улица Лезуан), когда-то главная улица города, в те годы была шириной всего около 9 метров. Большинство жителей, проживавших здесь, были людьми, вынужденными покинуть свои родные места в Куангнаме, чтобы избежать американских бомбардировок, наряду с небольшим числом семей, живших здесь еще со времен французской колонизации.

В то время в Дананге было всего два моста через реку Хан, расположенных рядом друг с другом: мост Чинь Минь Тхе (ныне мост Чан Тхи Ли) и мост Нгуен Хоанг (ныне мост Нгуенванчой). Эти два моста в основном использовались для транспортировки солдат и оружия американской армии и сайгонского правительства из порта Тиенса в центр города. Передвижение по городу в те времена было очень затруднено. Жители пригородов или полуострова Шонча, хотя и находились всего в нескольких километрах от центра, обычно называли поездку в центр «поездкой в Дананг», оттуда у незнакомых людей создавало ложное впечатление, будто это далекое и трудное путешествие.



Перевал Хайван, стратегически важная позиция между Хюэ и Данангом, 29 марта 1975 года в полдень пал под натиском освободительной армии, наступавшей со стороны Хюэ. Этот прорыв обрушил последнюю линию обороны сайгонских войск перед Данангом, позволив нашим войскам стремительно войти в центр города и освободить его к 15:00 того же дня. На фото: отечественные и зарубежные туристы знакомятся с военными артефактами на перевале Хайван. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

В те годы Дананг был буквально опутан сетью военных укреплений и баз, обнесённых колючей проволокой. От перевала Хайван до Нонныок, Тьенса, Шонча, Фыоктыонг, а также аэропортов Дананг и Ныокман… повсюду высились доты и казармы, обнесенные рядами заграждений. Такие местности, как Фыоктыонг, Хоасуан, Хоакхань, представляли собой заброшенные, истощенные земли с редким населением, состоявшим преимущественно из стихийно возникших поселений беженцев и временных жилищ. Несмотря на статус второго по величине города Южного Вьетнама после Сайгона, Дананг не избежал разрушений: война превратила его в руины. Сотни тысяч жителей были вынуждены искать убежище в лагеря для перемещенных лиц и городские трущобы, стремительно рос уровень социальных проблем, экономика находилась в состоянии стагнации.

Пляж Микхе, где в последние дни марта 1975 года развернулась хаотичная эвакуация морем войск Республики Вьетнам, сегодня, по версии Forbes, входит в число самых красивых пляжей мира. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Время летит неумолимо. Прошло уже полвека с того знаменательного дня – 29 марта 1975 года – когда Дананг был освобожден. За эти 50 лет власти и жители Дананга неустанно трудились над восстановлением и развитием родного края, превратив некогда унылую землю, испещренную военными укреплениями, в один из самых комфортных для жизни городов Вьетнама, в привлекательный туристический центр и площадку для проведения мероприятий мирового масштаба.



Дананг уверенно закрепил за собой статус ведущего туристического направления и важной площадки для международных культурных событий. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

В настоящее время Дананг является городом центрального подчинения, крупнейшим центром региона Центрального и Западного нагорья, занимая площадь около 1285 кв. км с населением около 1,2 миллиона человек. Город демонстрирует одни из самых высоких темпов роста ВВП в стране. Обладая значительным потенциалом и преимуществами, Дананг стремится стать одним из крупнейших социально-экономических центров Вьетнама и Юго-Восточной Азии, играя ключевую роль в развитии стартапов, инноваций, туризма, торговли, финансов, логистики, высокотехнологичной и IT-индустрии, полупроводниковой и смежных отраслей. Город также позиционируется как ведущий центр культуры и спорта, образования и подготовки кадров, высококачественного здравоохранения, а также как современный, умный и экологичный мегаполис, комфортный для жизни.

И, безусловно, Дананг – ведущий экономический, научный, технический, образовательный и логистический центр центрального региона Вьетнама. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Сегодня, прогуливаясь по сияющему, современному Данангу, полному энергии и стремления к инновациям, каждый из нас испытывает большую радость и гордость за его развитие. Это незабываемые чувства, вызванные невероятной трансформацией Дананга за 50 лет после освобождения – настоящее чудо на реке Хан, вдохновляющая история молодого города на берегу Восточного моря./.

Шонча, прежде 3-й район, был бедной рыбацкой деревней, тесно связанной с военными базами марионеточного режима США. Сегодня это ведущий центр морского туризма Дананга. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Фото и текст: Тхань Хоа/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг