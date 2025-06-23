Праздник нового урожая народности Раглай

23/06/2025

Праздник нового урожая является одним из самых больших праздников народности Раглай. Он отмечается в знак благодарности природе, божествам и своим предкам за их покровительство. Это праздник был признан объектом нематериального культурного наследия Вьетнама в 2023 году.

Праздник нового урожая является одним из самых больших праздников народности Раглай в провинции Ниньтхуан.

Представители этнической группы Раглай проживают в основном в провинциях Кханьхоа и Ниньтхуан, расположенных в южной части Центрального Вьетнама. Они обладают богатым фольклорным наследием, включая эпосы, легенды, народные песни, уникальные обычаи и фестивали, отражающие их культурную самобытность.

Праздник отмечается ежегодно в конце сезона сбора урожая – в марте или апреле. Представители Раглай верят, что после сбора риса и кукурузы нельзя употреблять их в пищу сразу: сначала необходимо провести обряд благодарения Небу, Земле, божествам и предкам за хороший урожай. Этот праздник также становится временем, когда всё селение собирается вместе, чтобы разделить радость, отпраздновать завершение сельскохозяйственного сезона и насладиться плодами своего труда.

Праздник отмечается ежегодно в конце сезона сбора урожая – в марте или апреле.

В преддверии праздника местные жители готовят ритуальные принадлежности и устанавливают священный шест – «нэу». Представители народности Раглай считают, что шест «нэу» является домом Духа риса. Вот почему во время подготовки к ритуалу они нарядно украшают шест «Нэу». В состав традиционных подношений входят рис на пару, свинина, курица, ферментированный напиток «кан», яйца. В качестве жертвенной птицы выбрана курица, а не петух. На ритуальном подносе обязательно кладут священное пламя, символизирующее связь между представителями Раглай и их предками.

После торжественного открытия праздника начинается развлекательная часть.

Праздник длится 2–3 дня и включает множество ключевых ритуалов. Сначала проводится обряд приглашения духов и предков, затем – благодарственный обряд и молитвы о здоровье и благополучии. Обряды поклонения проходит вокруг шеста «нэу». Шаман читает молитву и совершает обряды, призванные привлечь удачу и благополучие для общины.

У раглаев преобладает матриархат: женщины играют ключевую роль как в семейной, так и в общественной жизни. В праздник нового урожая именно женщины первыми совершают обряды и наслаждаются едой.

Праздник нового урожая также предоставляет членам селения возможность встретиться и общаться. Этот событие издавна стало культурным символом и отражает связь раглаев с природой и своими предками. После торжественного открытия праздника начинается развлекательная часть. Все вместе выпивают настойку «кан», поют и танцуют под звуки духового музыкального инструмента «саракел», барабанов и гонгов «мала». Праздничная атмосфера царит повсюду.

Признание праздника нового урожая объектом нематериального культурного наследия на национальном уровне способствует сохранению самобытности этнической группы Раглай и обогащает культура Вьетнама.

Текст и фото: Вьет Кыонг - Переводчик: Чан Хиеу



