Праздник нового риса в Мыонглате провинции Тханьхоа

31/03/2025

У народности тхаи в уезде Мыонглат провинции множество праздников и традиционных фестивалей, которые всегда переплетены с ритмом сельскохозяйственного труда. Одним из наиболее уникальных и значимых мероприятий является праздник нового риса, проходящий в сезон сбора урожая. Данное событие служит поводом для местных жителей выразить благодарность небесу и земле, а также почтить память своих предков.

Представители народности тхаи выбирают лучшие продукты, чтобы поднести их небу, земле и предкам.

Для народности тхаи праздник нового риса - это не просто сохрание традиции, но и развитие глубокой духовной практики в современности. Вместо того чтобы отмечать годовщины смерти, здесь происходит почитание предков. В священной атмосфере люди приглашают своих усопших предков разделить новую трапезу, что создает прочную связь между прошлым и настоящим. Это время, когда вся деревня собирается вместе, чтобы отпраздновать богатый урожай, укрепить солидарность и привить детям важные традиционные ценности.

Фестиваль обычно проводится, когда рис на полях созревает и приобретает золотистый оттенок, что происходит в сентябре или октябре. Конкретная дата выбирается шаманом, чтобы избежать совпадений с запретными днями у какой-то семьи в деревне. Перед праздником все семьи готовят свежий рис и разнообразные угощения, каждое из которых обязательно создается с уважением к богу и предкам. В каждом доме также царит атмосфера радости и смеха, и все — от стариков до детей — активно участвуют в подготовке праздника.

Шаман проводит ритуал.

Важную роль в празднике играет шаман, который представляет семью и проводит ритуалы, соединяющие общину, богов и предков. Он молится о благоприятной погоде, здоровье и мире, окропляя членов семьи водой на удачу, символизируя очищение и новую жизнь. Завершив церемонию, все собираются вокруг трапезы, делясь радостью и рассказывая истории о предках.

В праздник все принимают участие в танце «соэ».

После священной части фестиваля начинается шумное и яркое празднество. Люди выражают свою радость через традиционные танцы и песни. Мальчики и девочки в красочных костюмах участвуют в танцах «соэ» и «сап», а звуки флейт и барабанов создают атмосферу веселья, наполняя деревню звуками и красками. Все люди погружаются в праздник, который наполняет сердца радостью и единством.

Во время праздника нового риса люди участвуют в традиционных играх.

Праздник нового риса — это не только духовный ритуал, но и символ любви и единства в сообществе. Даже если потомки уезжают далеко, они стремятся вернуться, чтобы вновь соединиться в этот священный день праздника. Это возможность напомнить себе о своих корнях и ценностях, передаваемых из поколения в поколение.

Текст и фото: Вьет Кыонг - Переводчик: Чан Хиеу



