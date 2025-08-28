Праздник Независимости монгов в высокогорных лесах Северо-Западного региона

28/08/2025

Праздник Независимости у монгов ведёт свою историю с 2 сентября 1945 года, когда Президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, провозгласившую рождение Демократической Республики Вьетнам. Монги Северо-Западного региона считают этот день своим национальным праздником. В этот день они выражают благодарность Партии и Государству, а также собираются вместе, чтобы общаться, веселиться, сохраняя культурные традиции своего народа.

Со времён сопротивления французским колонизаторам многие семьи монгов на Северо-Западе укрывали революционных бойцов и провожали своих сыновей и дочерей на фронт. Образ красного флага с золотой звездой, развевающегося над деревнями после 2 сентября 1945 года, стал для них символом свободы и переломным моментом в судьбе народа. Истории о Президенте Хо Ши Мине, о революции, независимости и свободе всегда передаются из поколения в поколение. Монги передают их на рынках, у костров, под звуки хэна (традиционного духового инструмента) и народных песен.

Более чем за месяц до Дня Независимости 2 сентября праздничная атмосфера уже царит во всех высокогорных деревнях. Яркие национальные костюмы стирают, сушат под солнцем, чтобы сохранить их насыщенные краски. Первая партия кукурузного вина варится на открытом огне. Его аромат переплетается с туманом гор. Звуки монгского хэна, смех и разговоры словно разгоняют привычную тишину лесов. Дети репетируют танцы, молодёжь тренируется на хэне, матери и бабушки шьют и накрывают на стол. Всё сливается в единое дыхание — ожидание Праздника Независимости.

Плато Мокчау (провинция Шонла) называют «колыбелью Праздника Независимости монгов». В эти дни, среди красных оттенков флагов и цветов, монги надевают свои самые красивые наряды. Монги в Мокчау отмечают праздник, наслаждаясь едой, играя в пао (праздничную игру с мячом для знакомства) и тулу (традиционную игру с волчком), приобретая традиционные юбки и посещая ярмарки любви. Ли Ми Кыонг, родом из Мокчау и студентка Национальной академии музыки в Ханое, говорит: «Хотя я учусь далеко, я всегда стараюсь вернуться домой в эти дни. Праздник Независимости — это время единения семьи и момент, когда я особенно остро ощущаю национальную гордость»

Муа А Лы, представитель народности монг из квартала Мокли (провинция Шонла), после выступления с танцем хэна вместе с односельчанами на стадионе в Мокчау, говорит: «Раньше Праздник Независимости отмечался только в деревнях и очень скромно. Теперь всё по-другому! Монги не только празднуют, но и представляют свою культуру всей стране и международным туристам».

Текст: Бить Ван - Фото: ВИА/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг

