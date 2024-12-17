Посол Нгуен Фыонг Нга: на службе народной дипломатии

17/12/2024

Посол Нгуен Фыонг Нга - первая женщина-заместитель министра иностранных дел Вьетнама, которая с 2013 по 2018 год занимала пост председателя Союза вьетнамских обществ дружбы (Viet Nam Union of Friendship Organizations - VUFO). Благодаря 35-летнему опыту работы в области дипломатии и народной дипломатии она внесла значительный вклад в усилия Вьетнама по налаживанию связей с международными друзьями.

К трем столпам внешней политики Вьетнама относятся партийная, государственная и народная дипломатия. Последняя считается отличительным и инновационным аспектом, воплощающим уникальную дипломатическую идентичность Вьетнама. VUFO выступает в качестве специализированной организации, находящейся в авангарде народной дипломатии.

Во время пребывания посла Нгуен Фыонг Нга в должности председателя VUFO организация получила признание за позитивные инновации и эффективное выполнение своей основной роли в дипломатии между людьми. Речь идет об использовании уникальных преимуществ этого подхода для эффективной поддержки партийной и государственной дипломатии в деле защиты и продвижения национальных интересов, особенно в области демократии, прав человека и территориального суверенитета.

Посол Нгуен Фыонг Нга выступает на церемонии открытия статуи президента Хо Ши Мина в Санкт-Петербурге (Россия) по случаю 100-летия первого визита президента Хо Ши Мина в Петроград (ныне Санкт-Петербург) 30 июня 2023 года. Фото: Архив

Однако в нынешней непростой глобальной обстановке, обусловленной мультипартнерством и проблемами, по словам г-жи Нга, народная дипломатия сегодня как никогда раньше должна использовать свои преимущества для укрепления доверия и создания дружественной, социальной основы для сотрудничества с другими странами. Это предполагает привлечение международной поддержки и ресурсов для создания мирной обстановки, способствующей укреплению межгосударственных отношений, эффективной поддержки партийной и государственной дипломатии.

Бывший председатель VUFO Нгуен Фыонг Нга позирует на фото с бразильской делегацией. Фото: Архив

По оценкам специалистов, за время своей деятельности посол Нгуен Фыонг Нга провела значительные позитивные реформы и эффективно исполнила свою основную роль в народной дипломатии. Фото: Архив В документе, принятом на 13-м съезде партии, изложена современная всеобъемлющая внешняя политика Вьетнама, основанная на трех столпах: партийной, государственной и народной дипломатии. При этом на последнюю значительное влияние оказал VUFO, а г-жа посол Нгуен Фыонг Нга внесла в нее значительный вклад. По словам г-жи Нга, «народная дипломатия создает позитивную социальную основу, которая способствует расширению партнерских отношений между Вьетнамом и другими странами, укрепляя отношения в тех областях, где государственная дипломатия не может быть задействована в полной мере». В частности, такой подход обогащает отношения и способствует укреплению эмоциональных связей между гражданами разных стран.



VUFO встречается с прессой в начале 2023 года. Фото: Архив

В настоящее время VUFO выступает в качестве постоянной организации при Комитете по делам иностранных неправительственных организаций, отвечающем за обработку заявок от неправительственных организаций, которые хотят работать во Вьетнаме. Союз оказывает поддержку таким организациям, сохраняя и развивая отношения с зарубежными неправительственными организациями.



Г-жа посол Нгуен Фыонг Нга и члены делегации иностранных гостей посещают вершину горы Фансипан во Вьетнаме. Фото: Архив

Г-жа Нга отмечает, что народная дипломатия - это не только уникальный и творческий аспект, но и ценный актив для внешних отношений Вьетнама. Для максимального раскрытия ее потенциала необходимо участие всех слоев общества, привлечение молодежи, бизнеса, интеллигенции и религиозных лидеров. Эти коллективные усилия позволят эффективно поддерживать партийную и государственную дипломатию в деле защиты национальных интересов, особенно в области демократии, прав человека и территориального суверенитета.

Текст: Тхао Ви - Фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг



