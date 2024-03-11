Полет над пиком Путаленгом

11/03/2024

Мероприятие привлекло около 100 парапланеристов из 15 стран и территорий мира.

В конце 2023 г. в провинции Лайчоу на легендарной земле Тамдыонге состоялся второй открытый турнир по парапланеризму над Путаленгом. Это международное спортивное мероприятие привлекло около 100 парапланеристов из 15 стран и территорий мира, которые собрались вместе, чтобы исследовать пик Путаленг и небо с помощью этого приключенческого вида спорта.

Организаторами турнира выступили Народный комитет уезда Тамдыонга и Главное управление физической культуры и спорта Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама. Пилоты взлетали из деревни Ситаучая и приземлялись на уездном стадионе, что позволяло им наслаждаться захватывающими пейзажами Тамдыонга.

Участники турнира продемонстрировали впечатляющие навыки пилотирования, столкнувшись с постоянно меняющейся погодой и сложной горной местностью. Территория Тамдыонга хоть и создала некоторые трудности, но привлекла профессиональных парапланеристов своей красотой и уникальностью.

Одной из ключевых причин успеха турнира стало решение провести его в популярном туристическом месте Ситаучае. Это место не только предоставило профессионалам отличную площадку для соревнований, но и открыло возможность каждому желающему испытать уникальные приключения в небе с помощью параплана. Поднявшись на высоту более 1000 метров, туристы могли насладиться великолепными пейзажами гор, лесов и потрясающих террасных полей долины Тамдыонга.

Все желающие смогли испытать незабываемые ощущения и полетать на парапланах, пережив уникальные приключения в небе. Это стало отличной возможностью для туристов узнать больше о парапланеризме и насладиться красотой окружающей природы.

С каждым годом количество участников турнира растет, что создает благоприятную атмосферу для развития местной экономики .

Второй открытый турнир по парапланеризму в Тамдыонге продолжил традицию, начало которой было положено в 2022 г. С каждым годом количество участников турнира растет, что позволяет местным жителям демонстрировать и популяризировать прекрасные образы природы, культуры и жителей этого региона как отечественным, так и международным туристам. Кроме того, основной целью проекта является привлечение инвесторов и постепенное превращение Тамдыонга в привлекательное туристическое направление.

Турнир по парапланеризму не только способствует развитию спорта и привлечению туристов, но также создает благоприятную атмосферу для развития местной экономики. Он привлекает внимание международных спортивных организаций, спонсоров и любителей экстремальных видов спорта. Участники турнира и их болельщики останавливаются в отелях, посещают местные рестораны, магазины и другие места, способствуя росту туристической индустрии в регионе.

Организаторы турнира активно работают над созданием инфраструктуры и условий для развития парапланеризма в Тамдыонге. Это включает в себя строительство специализированных взлетных площадок, обучение местных жителей парапланеризму, разработку туристических маршрутов и программ для любителей парапланеризма.

Взлет над пиком Путаленгом стал важным событием для спортивного и туристического сообщества в Тамдыонге. Он привлек внимание к уникальным природным и культурным достопримечательностям этого региона и дал туристам возможность испытать незабываемые приключения в воздухе. Благодаря активным действиям организаторов турнира, парапланеризм становится все более популярным и доступным видом спорта в Тамдыонге, привлекая как профессионалов, так и любителей экстремальных ощущений.

Развитие парапланеризма и проведение турниров подобного рода способствуют диверсификации туристического потенциала региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Тамдыонг обращает на себя все большее внимание как увлекательное место для путешествий и активного отдыха, а полет над пиком Путаленгом является ярким примером этого развития.

Текст и фото: Вьет Кыонг - Переводчик: Чан Хиеу