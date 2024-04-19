Поднятие вьетнамско-австралийских отношений на уровень всестороннего стратегического партнерства

19/04/2024

За более чем 50 лет с момента установления дипломатических отношений Вьетнам и Австралия построили прочные и всеобъемлющие отношения, основанные на стратегическом доверии и взаимопонимании. По случаю официального визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Австралию в марте этого года по приглашению премьер-министра Австралии Энтони Албанезе обе стороны договорились о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Церемония пушечного выстрела в честь премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня и его супруги, находящихся с официальным визитом в Австралии. Фото: ВИА

С момента установления дипломатических отношений в 1973 г. и поднятия двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства в 2018 г. отношения между двумя странами пережили сильное всестороннее и стратегическое развитие во всех областях.

В прошлом году объем двусторонней торговли составил 13,8 млрд долларов, за счет чего Австралия стала 10-м по величине торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам - 7-м по величине торговым партнером Австралии.

Что касается инвестиций, то Австралия реализует около 600 проектов во Вьетнаме на сумму более 2 млрд долларов, в то время как вьетнамские инвестиции в Австралию оцениваются в 600 млн долларов. Австралия всегда была одним из крупнейших партнеров по двусторонней невозвратной помощи Вьетнаму, ежегодный объем финансирования которой в 2022-2023 гг. составил 92,8 млн австралийских долларов (60,9 млн долларов США).

Вьетнамская община в Австралии, насчитывающая около 350 тыс. человек, вносит позитивный вклад в местное социально-экономическое развитие и является важным мостом, способствующим укреплению взаимопонимания и экономического сотрудничества между двумя странами.

В последние годы Австралия стала основным направлением для вьетнамских студентов. На сегодняшний день в Австралии обучается более 32 тыс. вьетнамских студентов и магистрантов.

Страны укрепляют культурный обмен, а также эффективное сотрудничество на региональных и международных форумах, особенно в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и субрегиона Меконга.

Согласно Совместной декларации, в ближайшее время между двумя странами планируется развитие шести основных направлений сотрудничества: быстрое и устойчивое развитие, экономическая сплоченность, научно-техническое сотрудничество, инновации, цифровая трансформация и зеленый переход. Это можно считать одним из главных приоритетов и стратегических движущих сил в отношениях между двумя странами.

Кроме того, в сфере обороны и безопасности стороны обязуются расширять сотрудничество, особенно в оборонной промышленности и морской безопасности, обмениваться информацией и прогнозами по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес и связанным с безопасностью и национальными интересами друг друга.



Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посещает Организацию научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO). Фото: ВИА

Правительства двух стран полны решимости продолжать развивать отношения во всех областях и продвигать партнерство, уважая международное право, суверенитет, независимость, территориальную целостность и политическую систему друг друга.

Что касается вопроса Восточного (Южно-Китайского) моря, то обе стороны подтвердили важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в этой морской зоне, а также разрешения споров мирными средствами на основе международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.

Визит премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня был направлен на конкретизацию и реализацию внешней политики 13-го съезда КПВ. Вьетнам углубляет отношения со своими стратегическими, неотъемлемыми и важными партнерами и традиционными друзьями, чтобы служить целям своего развития, поддерживать мирную и стабильную обстановку, укреплять свое положение и престиж, а также вносить вклад в мир, стабильность и развитие в регионе и во всем мире.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг