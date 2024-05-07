Победа под Дьенбиенфу с международной точки зрения

07/05/2024

Победа вьетнамского народа под Дьенбиенфу, вдохновившая 5 континентов, до сих пор имеет важное значение для мирового исторического процесса благодаря мнениям престижных ученых со всего мира.



Победа под Дьенбиенфу вдохновила 5 континентов



Туристы посещают фотовыставку «От Дьенбиенфу 1954 г. до «Дьенбиенфу в воздухе» (г.Ханой) 1972 г.» в Ханое. Фото: ВИА

Ровно 70 лет назад Вьетнам одержал победу в кампании под Дьенбиенфу, вынудив французское правительство подписать Женевские соглашения в июле 1954 г., что ознаменовало конец французского военного присутствия не только во Вьетнаме, но и во всем Индокитае.

По этому случаю генеральный секретарь Общества бразильско-вьетнамской дружбы Педро де Оливейра подтвердил, что победа под Дьенбиенфу оказала сильное влияние на национально-освободительные движения народов мира. Благодаря этому в период с 1954 г. по конец 60-х гг. прошлого века более 40 народов мира освободились от колониального господства.



Тематическая выставка «Звуки войны» в Ханое, посвященная 70-летию победы под Дьенбиенфу. Фото: ВИА

По мнению генерального секретаря Общества бразильско-вьетнамской дружбы, победа под Дьенбиенфу стала результатом слияния многих факторов. В частности, стоит отметить руководящую роль партии, которая непосредственно проявилась в стратегическом видении президента Хо Ши Мина и талантливом руководстве генерала армии Во Нгуен Запа.

Генеральный секретарь Партии Труда (ПТ) Альберто Анайа дал следующий комментарий: «Эта великая победа открыла новую страницу в истории международного революционного движения, а также стала большим источником поддержки и поощрения для движений, борющихся за независимость в других странах мира».

Между тем, французский историк Ален Руссо подчеркнул, что урок, полученный в ходе этого события, имеет историческую ценность до сих пор. Г-н Руссо раньше был репортером французской газеты L'Humanité («Человечество») во Вьетнаме, он является автором многих исследовательских работ о французском колониальном периоде в Индокитае и войне в Индокитае, таких как «Французская война в Индокитае», «Во Нгуен Зaп: одна жизнь», «Дьенбьенфу: мифы и реальность» и др.

На сегодняшний день большинство французских ветеранов, воевавших в Индокитае, а особенно те, кто принимали участие в кампании под Дьенбиенфу, ушли из жизни. Некоторые из тех, кто еще живы, выразили желание унести с собой в иной мир кусочек земли Дьенбиена и свою любовь к Вьетнаму. Тяжелые воспоминания о тех днях сменились особой любовью к этой земле. Французский генерал Филипп де Малессье, председатель Французской ассоциации бывших узников Индокитая (ANAPI), отметил: «Я взял эту землю для своих друзей, которые хотели, чтобы она была свидетелем истории, памятью о земле, где они, как и многие другие, ступившие туда, воевали и погибали».



Победа пролетарской солидарности

Победа под Дьенбиенфу - яркое международное событие в истории национального освобождения. Вьетнам получил очень ценную поддержку и помощь от международных друзей, как материальную, так и духовную, в виде консультаций, подготовки кадров и обмена боевым опытом. По статистическим данным, «с мая 1950 г. по июнь 1954 г. Вьетнам получил 21 517 тонн помощи, включая пушки, боеприпасы, продовольствие, транспортные средства, военные медицинские товары, военную технику... общей стоимостью 37 млн рублей от Советского Союза, Китая и других народно-демократических стран» («Трудовая газета», от 13 апреля 2004 г.).



Туристы посещают Исторической музей победы под Дьенбиенфу. Фото: ВИА

«Победа вьетнамского народа под Дьенбиенфу является символом движения за освобождение колониальных угнетаемых и эксплуатируемых народов мира», - так утверждал координатор Центра изучения Юго-Восточной Азии при Аргентинском национальном университете Ла-Плата Эзекиль Рамонеда.

Кроме того, на самом высоком уровне провозглашалась великая солидарность и решимость вьетнамского народа. Оценивая величие и значение этой победы, президент Хо Ши Мин утверждал: «Впервые в истории маленькая и слабая колониальная страна победила могущественную колониальную страну. Это славная победа вьетнамского народа, и в то же время победа сил мира, демократии и социализма во всем мире».

