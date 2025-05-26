Плавучие рынки: Как традиция Юго-Запада теряет свои позиции

26/05/2025

В 4 часа утра плавучий рынок Нганам (город Нганам, провинция Сокчанг) все еще был погружен в ночную тишину. Нгуен Тхи Хау встала и зажгла палочку благовоний на носу своей лодки. Увидев приближающегося человека, Хау быстро спросила: «Не хотите ананасов? Маленький – три тысячи донгов, большой – пять. У меня в лодке еще почти тысяча штук». Услышав, что туристы фотографируют, она вздохнула: «Где сейчас та оживленная картина плавучего рынка, идеальная для снимков? Все ушли на берег».

В 2011 году на плавучем рынке Кайранг работало от 500 до 700 торговцев. Фото: Нгуен Тханг

Пока тусклого предрассветного света ещё не хватало, чтобы различить лица Нгуен Ван Хунг, муж Нгуен Тхи Хау, тоже встал. Он вспомнил: «Около десяти лет назад мы жили в уезде Лонгми и выходили на рынок четыре раза в месяц. Каждый раз загружали лодку под завязку – по 4-5 тонн фруктов. Мы плыли вверх по каналу Санг на рынки в Нганам и Нгабей. За четыре-пять дней все распродавалось».

В то время весь уезд Лонгми с энтузиазмом отправлялся на плавучий рынок Нганам. Даже самые скромные семьи старались купить хотя бы небольшую моторную лодку – кто для продажи ананасов, кто для закупки предметов первой необходимости. Сегодня только лодка Хунга остается на якоре в Нганаме – и то на пять дней, за которые удаётся продать лишь треть от всего привезённого ананаса.



На носу каждой лодки на бамбуковых шестах выставлены образцы продаваемых продуктов. Такой способ позволяет покупателям с первого взгляда определить, что именно предлагается на продажу. Фото: Нгуен Тханг

Оживленная сцена купли-продажи на плавучем рынке Нгабэй в 2011 году. Фото: Нгуен Тханг

Рядом с их лодками стоит лодка Ле Ван Диня, который приехал из Винькуоя, чтобы продать арбузы. Тем утром ему удалось сбыть чуть больше 20 штук. «Сейчас, когда есть современные дороги, мотоциклы и машины, люди предпочитают наземные рынки. К тому же из-за слабых сезонных паводков реки мельчают. Кто же ещё придёт на плавучий рынок?», – вздыхает он.



Сегодня лишь десяток или около того торговцев по-прежнему ставят свои лодки на якорь в Нганам. «Это больше не приносит прибыль. Просто мы всегда жили на реке, это наша привычная жизнь. Но наши дети, скорее всего, никогда не узнают, что это такое».

С вышки мобильной связи, на которую мы забрались, открывается прекрасный вид: рукав реки, ведущий в сторону Камау, зарос водяными гиацинтами. С тех пор как началась пандемия COVID-19, здесь не проходило ни одной лодки.



Место схождения семи рек, бывшее когда-то флагманом плавучего рынка Нгабэй, теперь покинуто торговцами. Фото: Нгуен Тханг

Затем мы отправились вверх по каналу Сангсано к плавучему рынку Нгабэй (микрорайон Нгабэй, городок Нгабэй, провинция Хаузянг). Этот рынок, также известный как плавучий рынок Фунгхиеп, имеет более чем столетнюю историю. Образованный около 1915 года на месте слияния семи рек (Кайкон, Мангка, Бунгтау, Сокчанг, Сеомон, Лайхиеу, Сеовонг), он когда-то был одним из самых оживленных в дельте Меконга.

Сегодня, если взглянуть с воздуха, перекресток по-прежнему усеян лодками и окружен шумными домами. Но от старого рынка не осталось и следа. Местная жительница, с которой мы беседовали в придорожном кафе, объясняет: «До пандемии рынок еще существовал. Но с тех пор здесь никого не стало».

В окрестностях Кантхо, на набережной Нинькьеу, владелец туристической лодки подтверждает, что плавучий рынок все еще существует, но торговцы, настоящие души рынка, становятся редкостью.

Плавучий рынок в Кайранг (город Кантхо) принимает туристов с 5 до 8 утра. Фото: Тхонг Тхиен

В 5 утра мы садимся на туристическую лодку и отправляемся на плавучий рынок Кайранг. Солнце еще не взошло, но река уже бурлит туристами. Нгуен Зыок, лодочник с 20-летним стажем, рассказывает: «Раньше плавучий рынок работал с рассвета до заката. Лодки, наполненные фруктами и овощами, покрывали всю реку. Теперь, с развитием дорог, многие торговцы перебрались на перебрались на сушу – им проще торговать на берегу.

На плавучем рынке осталось всего двадцать или тридцать крупных лодок, продающих сельскохозяйственную продукцию, например, кабачки или кокосы. Остальные – маленькие лодки, рассчитанные на туристов, с фруктами напоказ. Торговец Данг Ван Нам говорит: «Мы в основном продаем экологически чистые продукты. А маленькие лодки ориентированы на посетителей». Рынок заметно опустел. Стало тихо. Мы беспокоимся о будущем».



Посетители наслаждаются лапшой на лодке-ресторане на плавучем рынке Кайранг. Фото: Ле Минь

Туристы покупают свежие фрукты прямо с лодок на плавучем рынке Кайранг. Фото: Ле Минь

Нгуен Тхи Ким Чыонг, торгующая напитками вспоминает: «Раньше здесь были настоящие лодки торговцев. Сейчас я продаю кофе и соевое молоко нескольким десяткам туристов. Это не так много, но на жизнь хватает».

С 2016 года город Кантхо запустил проект «Сохранение и развитие плавучего рынка Кайранг». В 2024 году была разработана резолюция в поддержку развития туризма до 2030 года, в рамках которой будет проведено семь фестивалей культурного туризма на плавучем рынке Кайранг. Цель – вдохнуть новую жизнь в это наследие. Однако многие посетители отмечают, что впечатления становятся однообразными и теряют ту подлинность, которая когда-то делала рынок особенным.



Эксперты отмечают, что «душа плавучего рынка лежит в классе торговцев». Но с появлением интернет-магазинов и урбанизацией эти торговцы исчезают. До пандемии на плавучем рынке Кайранг работало от 500 до 700 торговцев, сегодня их осталось всего 30-50. Чан Хыу Хиеп, зампредседателя Туристической ассоциации дельты Меконга, отмечает: «Если мы реорганизуем рынок, выстроив хорошо продуманную коммерческую и туристическую стратегию, его ценность не только сохранится, но и возрастет».



Текст:Тхонг Тхиен - Фото: Нгуен Тханг, Ле Минь, Тхонг Тхиен/ИЖВ

Перевод: Динь Хонг