Пирог баньзэй: деликатес народности хмонг

17/02/2023

Для представителей зеленых хмонгов (народность хмонг) пирог баньзэй является не только традиционным блюдом, но и символом духовных ценностей. Он символизирует луну и солнце, а также является символом верности и любви. Вот почему баньзэй стал незаменимым блюдом на алтарях у каждой семьи зеленых хмонгов во время праздников и Нового года.

Толчением риса занимаются двое молодых мужчин, которые стоят по обе стороны корыта с молотками и по-очереди отбивают рис.

Представители зеленых хмонгов используют клейкий рис для приготовления пирога баньзэй. Клейкий рис промывают, замачивают в воде примерно на 3-4 часа, вынимают, сушат, а затем помещают в горшок для готовки. Когда клейкий рис готов, пока он еще дымится, его сразу же помещают в ступу для толчения.

Большая ступа сделана из дерева и имеет форму корыта. Молоток тоже сделан из хорошего дерева, поэтому он очень твердый и тяжелый. Говорят, что толчение риса не требует особых навыков, но требует много времени, сил и упорства.



Обычно толчением риса занимаются двое молодых мужчин. Они стоят по обе стороны корыта с молотками и по-очереди отбивают рис. Они занимаются толчением плавно и быстро, чтобы рис стал достаточно гибким, при этом будучи еще теплым.

Как только мужчины завершают работу, девушки проявляют смекалку. Сначала они лепят лепешку в виде круга, а затем оборачивают ее разогретыми на огне банановыми листьями. В конце концов они аккуратно прижимают пироги руками, чтобы придать им круглую форму, похожую на луну и солнце. Благодаря тщательному приготовлению пироги баньзей получаются очень гибкими и вкусными, они могут храниться в течение нескольких дней.

Представители зеленых хмонгов готовят пироги баньзэй только к праздникам и Новому году по лунному календарю. Праздничные дни дарят молодым людям и девушкам возможность встречи, на которой парни могут продемонстрировать свою силу, а девушки – проявить изобретательность. После таких встреч многие пары образуют семьи.



Сегодня, во время проведения традиционных культурных фестивалей в уезде Мокчоу, представители зеленых хмонгов продемонстрируют процесс приготовления пирога баньзэй. Здесь посетители не только смогут погрузиться в уникальную общественно-культурную деятельность хмонгов, но и насладиться самый вкусный деликатекс местных жителей./.