Пианистка Бокюнг Ли

11/02/2025





Пианистка Бокюнг Ли. Бокюнг Ли представила вьетнамской аудитории бессмертные сонаты Людвига ван Бетховена и четыре баллады Фредерика Шопена. Также пианистка оживила фольклорный музыкальный жанр северного Вьетнама, исполнив «Chum hoa Vietnam» («Букет вьетнамских цветов»). Эта фортепианная композиция Данг Хыу Фука была тепло принята публикой.

В произведение вошли пьесы «Mua Xuan» (Весна), «Mua» (Дождь), «Lung lieng» (Любящий взгляд), «Buom hoa» (Бабочки и цветы) и «Trong Com» (Рисовый барабан), которые исполнялись пианисткой в США и Республике Корея, где ее тепло встречали.



Во время выступлений пианистка, одетая в традиционное вьетнамское платье «аозай», демонстрировала глубокую любовь и понимание вьетнамской культуры.



В 2016 году Бокюнг Ли выступала здесь на вьетнамско-южнокорейском гала-концерте, а также участвовала в ежегодной благотворительной концертной программе «Теплый шарф для детей».

У нее также было много возможностей пообщаться с артистами Национальной академии музыки и изучить вьетнамскую музыку. Кроме того, ее вдохновили фортепианные пьесы композитора Данг Тхай Сона.



Во время своего пребывания в стране южнокорейская исполнительница поделилась своими знаниями с молодыми людьми. Через привлекательное шоу «Банкета на клавишах» она подчеркнула изысканность и креативность традиционной вьетнамской музыки.

Бокюнг Ли окончила Сеульскую школу исполнительских искусств, южнокорейский университет Гачон и Орегонский университет в США, где получила награду «Выдающийся исполнитель на клавишных инструментах» за наибольшее количество баллов, набранных за игру на фортепиано. Там же она получила первую премию на конкурсе Concerto UO, исполнив Брамса № 1. По окончании Орегонского университета она получила признание как «выдающаяся исполнительница».



Артистка выступала в многочисленных сольных и оркестровых концертах, а также занимается преподавательской деятельностью, участвуя в музыкальных форумах в США, Республике Корея и Вьетнаме.



Фото: Тхань Зянг - Текст: Бить Ван - Перевод: Динь Хонг/ИЖВ