Пианистка Бокюнг Ли
Бокюнг Ли представила вьетнамской аудитории бессмертные сонаты Людвига ван Бетховена и четыре баллады Фредерика Шопена. Также пианистка оживила фольклорный музыкальный жанр северного Вьетнама, исполнив «Chum hoa Vietnam» («Букет вьетнамских цветов»). Эта фортепианная композиция Данг Хыу Фука была тепло принята публикой.
В произведение вошли пьесы «Mua Xuan» (Весна), «Mua» (Дождь), «Lung lieng» (Любящий взгляд), «Buom hoa» (Бабочки и цветы) и «Trong Com» (Рисовый барабан), которые исполнялись пианисткой в США и Республике Корея, где ее тепло встречали.
Во время выступлений пианистка, одетая в традиционное вьетнамское платье «аозай», демонстрировала глубокую любовь и понимание вьетнамской культуры.
В 2016 году Бокюнг Ли выступала здесь на вьетнамско-южнокорейском гала-концерте, а также участвовала в ежегодной благотворительной концертной программе «Теплый шарф для детей».
У нее также было много возможностей пообщаться с артистами Национальной академии музыки и изучить вьетнамскую музыку. Кроме того, ее вдохновили фортепианные пьесы композитора Данг Тхай Сона.
Во время своего пребывания в стране южнокорейская исполнительница поделилась своими знаниями с молодыми людьми. Через привлекательное шоу «Банкета на клавишах» она подчеркнула изысканность и креативность традиционной вьетнамской музыки.
Артистка выступала в многочисленных сольных и оркестровых концертах, а также занимается преподавательской деятельностью, участвуя в музыкальных форумах в США, Республике Корея и Вьетнаме.
Фото: Тхань Зянг - Текст: Бить Ван - Перевод: Динь Хонг/ИЖВ