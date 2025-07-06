Пещеры Санг и Той - таинственная жемчужина залива Ланха

06/07/2025

Спрятанные среди известняковых гор залива Ланха (остров Катба, город Хайфон), пещеры Санг и Той представляют собой природные чудеса, сформированные в результате миллионов лет геологических процессов. Их первозданная и загадочная красота привлекает как отечественных, так и зарубежных туристов.

Пещеры Санг и Той расположены совсем рядом друг с другом на архипелаге Катба, в живописной зоне между заливами Халонг и Ланха. Фото: Конг Дат/ИЖВ

От центрального причала Катба путешественники отправляются на лодке, проплывая между живописными известняковыми островами, к входу в пещеры. Пещера Санг поражает необычным отверстием в своде, через которое солнечные лучи проникают внутрь, создавая волшебные световые колонны, отражающиеся в прозрачной воде. Все вокруг напоминает живописный пейзаж, созданный самой природой. Внутри пещеры – причудливые сталактиты и ровная гладь воды, наполняющая пространство мистической атмосферой. Исследовать пещеру удобно на байдарке, самостоятельно выбирая маршрут.



Рядом расположена пещера Той – её мрачная, но завораживающая атмосфера контрастирует с залитой светом пещеры Санг. Это замкнутая пещера без естественного освещения: туристам необходимы фонарики, чтобы рассмотреть сталактиты. В тишине особенно отчётливо слышны звуки капающей воды, отзывающиеся эхом в каменных сводах. Погружение в тьму вызывает почти первобытное чувство – словно возвращения к истокам жизни на Земле.

Обе пещеры славятся богатой морской экосистемой. Под кристально чистой водой обитают яркие кораллы и стайки тропических рыб. Любители активного отдыха могут заняться дайвингом и открыть для себя загадочный мир, скрытый прямо внутри пещер.



Внутри пещеры Санг находится живописное озеро, окружённое известняковыми скалами причудливой формы. Фото: Конг Дат/ИЖВ

В разное время суток пещера Санг преображается: нежные краски рассвета, яркие лучи полуденного солнца и мягкое сияние заката придают пейзажу неповторимые визуальные эффекты.

Помимо осмотра пещер, туристы могут покататься на байдарке, сделать уникальные фотографии, искупаться на уединённых пляжах или устроить кемпинг на берегу, наслаждаясь красотой природы.

Внутри пещеры Санг находится живописное озеро, окружённое известняковыми скалами причудливой формы. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Особое внимание уделяется охране окружающей среды. Гостям напоминают соблюдать правила: не мусорить, не прикасаться к сталактитам и беречь морскую флору и фауну. Все туристические активности организованы с учетом принципов устойчивго развития.

Пещеры Санг и Той – это не только уникальные природные достопримечательности, но и живое свидетельство удивительной геологической истории Земли. Каждое путешествие сюда – это незабываемое погружение в мир природных чудес.