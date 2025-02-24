Перетягивание каната - наследие АСЕАН

24/02/2025

Ритуалы и игры по перетягиванию каната, признанные ЮНЕСКО частью мирового наследия десять лет назад, является живой традицией, которое остается в сердцах жителей общин. С момента включения в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО оно продолжает объединять людей и передавать традиционные ценности.

Ритуалы и игры по перетягиванию каната во Вьетнаме – это древние общинные занятия, широко практикуемые в центральной части страны, в дельте Красной реки и на севере Вьетнама – колыбелях древней рисоводческой цивилизации. В 2015 году эти ритуалы и игры по перетягиванию каната во Вьетнаме, Камбодже, Республике Корея и на Филиппинах были включены ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.



Эти игры являются не только элементом традиционной вьетнамской культуры, но и общим наследием, разделяемым с другими странами, такими как Республика Корея, Камбоджа и Филиппины. В каждой стране ритуалы и игры в перетягивание каната практикуются на национальном уровне или в отдельных регионах. Например, в Камбодже в эту игру часто играют общины, занимающие выращиванием риса в районе озера Тонлесап и к северу от Ангкора, внесенного в список Всемирного наследия. На Филиппинах в эту игру играют в таких местах, как Хапао Пропер, Нунгулунан и Баанг в провинции Ифугао. В Республике Корея почти все сельскохозяйственные регионы, особенно расположенные в дельтах рек, такие как Занджин, Намхэ, Милянг, Уйрён, Чханнён и Самчхок, продолжают эту традицию.

Радость от победы деревенской команды. Фото: ВИА

Во Вьетнаме ритуалы и игры в перетягивание каната в провинциях Лаокай, Виньфук и Бакнинь, а также в городе Ханой были отмечены ЮНЕСКО. По словам председателя Ассоциации культурного наследия Вьетнама кандидата наук, доцента До Ван Чу этот ритуал является ценным культурным наследием не только для этнической общины кинь, но и для других этнических меньшинств, таких как тай и зай, которые привносят свои собственные нюансы в эту практику.

Перетягивание каната – это традиционная народная игра, часто проводимая на фестивалях. Однако это не просто забава, а древний ритуал, передающийся из поколения в поколение. Игра служит средством сплочения общества, способствует развитию физических и психических качеств, а также отражает культурное богатство многих общин.



Как и во всей Азии, правила игры просты: две команды участников стоят лицом друг к другу, разделенные линией, начерченной на земле. Под звуки барабанов и гонгов, а также под одобрительные возгласы зрителей каждая команда пытается перетянуть веревку на свою сторону. Эта «борьба», сопровождаемая серией движений вперед-назад. Соревнование заканчивается, когда одной команде удается полностью перетянуть соперников. Игра доставляет удовольствие всем: и зрителям, и победителям, и проигравшим.

Посольство Индонезии в качестве ротационного председателя АСЕАН в Нью-Дели (ANDC) организует День спорта и семьи АСЕАН в штаб-квартире ANDC в Индии в октябре 2024 года. Фото: Нгок Тхюй, корреспондент ВИА в Индии

Для укрепления связей и обмена опытом между носителями этого культурного наследия, Вьетнам и Республика Корея совместно организовали в 2013 году в Ханое Фестиваль ритуальных представлений и игр по перетягиванию каната, в котором приняли участие около 500 мастеров и знатоков традиции из вьетнамских провинций Бакнинь, Лаокай и Виньфук, а также из городов Ханой и Даньчжин (Республика Корея).

Зрители особенно высоко оценили выступление корейских исполнителей, отметив уникальность их струнных инструментов, сделанных в основном из соломы и укрепленных такими материалами, как бамбук, кора и нейлоновая нить.



Постоянная делегация стран-членов АСЕАН при ООН и Тимор-Лешти (в качестве наблюдателя) организовали 22 июня 2024 года в Нью-Йорке (США) День семьи АСЕАН 2024, на котором Вьетнам провел игру по перетягиванию каната. Фото: Куанг Хуй, корреспондент ВИА в Нью-Йорке

«Это наследие, признанное ЮНЕСКО, не принадлежит только одному сообществу или Вьетнаму, а является частью мирового наследия. Именно поэтому мы должны сохранять, развивать его и укреплять связи с другими сообществами, как внутри страны, так и за ее пределами», – подчеркнул кандидат наук, доцент До Ван Чу

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг