Перевал Окуихо: место, где встречаются небо и земля

27/09/2024

Расположенный на национальной шоссе 4D, соединяющем северные вьетнамские провинции Лайчоу и Лаокай, Окуихо тянется почти на 50 км, являясь самым длинным перевалом во Вьетнаме. Это место привлекает туристов возможностью наблюдать за облаками, преодолевать опасные дороги и любоваться величественными природными пейзажами.

Согласно легенде о происхождении названия перевала, давным-давно дровосек по имени О Куи Хо, он же сын горного божества, встретил семь дочерей Нефритового владыки и влюбился в самую младшую. Она полюбила его в ответ, но это была запретная любовь. Нефритовый владыка произнес заклинание, превратившее О Куи Хо в черную черепаху.

Снег и лед на перевале. Фото: Нгуен Кыонг

Юная дочь владыки, не в силах пережить разлуку с О Куи Хо, скончалась и превратилась в птицу, которая каждый день после обеда летала над перевалом, плача и восклицая: «О Куи Хо!О Куи Хо!» («Окуи» означает «черная черепаха», а Хо - это фамилия дровосека).

Гостевой дом, скрытый в облаках. Фото: Чан Хиеу

Самое популярное название этого перевала - Мэи (Облако), потому что он покрыт облаками почти круглый год. Особенно по вечерам можно увидеть белые облака на вершине, приближающиеся к пику, а затем спускающиеся в долины.



В дни с благоприятными погодными условиями вы можете посмотреть на автомобильную дорогу через леса и полюбоваться внушительной панорамой горного пика Фансипана. С вершины перевала, глядя вниз, на провинцию Лайчоу, можно увидеть горы, долины и нити дорог, петляющих по склонам.

Стеклянный мост на перевале Окуихо. Фото: Тхонг Тхиен

Климат также является уникальной особенностью Окуихо. В середине лета на стороне уезда Сапы в провинции Лаокае воздух прохладный, все покрыто туманом, а горы скрываются за облаками. В то же время со стороны уезда Тамзыонга в провинции Лайчоу ярко светит солнце.

Восход солнца на перевале Окуихо. Фото: Хоанг Ха