Перевал Окуихо: место, где встречаются небо и земля
Расположенный на национальной шоссе 4D, соединяющем северные вьетнамские провинции Лайчоу и Лаокай, Окуихо тянется почти на 50 км, являясь самым длинным перевалом во Вьетнаме. Это место привлекает туристов возможностью наблюдать за облаками, преодолевать опасные дороги и любоваться величественными природными пейзажами.
Согласно легенде о происхождении названия перевала, давным-давно дровосек по имени О Куи Хо, он же сын горного божества, встретил семь дочерей Нефритового владыки и влюбился в самую младшую. Она полюбила его в ответ, но это была запретная любовь. Нефритовый владыка произнес заклинание, превратившее О Куи Хо в черную черепаху.
Юная дочь владыки, не в силах пережить разлуку с О Куи Хо, скончалась и превратилась в птицу, которая каждый день после обеда летала над перевалом, плача и восклицая: «О Куи Хо!О Куи Хо!» («Окуи» означает «черная черепаха», а Хо - это фамилия дровосека).
Самое популярное название этого перевала - Мэи (Облако), потому что он покрыт облаками почти круглый год. Особенно по вечерам можно увидеть белые облака на вершине, приближающиеся к пику, а затем спускающиеся в долины.
В дни с благоприятными погодными условиями вы можете посмотреть на автомобильную дорогу через леса и полюбоваться внушительной панорамой горного пика Фансипана. С вершины перевала, глядя вниз, на провинцию Лайчоу, можно увидеть горы, долины и нити дорог, петляющих по склонам.
Климат также является уникальной особенностью Окуихо. В середине лета на стороне уезда Сапы в провинции Лаокае воздух прохладный, все покрыто туманом, а горы скрываются за облаками. В то же время со стороны уезда Тамзыонга в провинции Лайчоу ярко светит солнце.
Для любителей приключений перевал представляет собой сложную задачу из-за крутых поворотов. Когда вы достигаете вершины, перед вами открываются просторы северо-западного региона. Здесь вы всегда будете испытывать различные впечатления и чувства. Ночью луна освещает скалы и листву деревьев вдоль трассы.