Пение чео в деревне Кхуок

27/11/2023

Чео зачастую изображает простую жизнь земледельцев, восхваляет благородные качества людей, критикует вредные привычки и пороки, выступает против несправедливости, провозглашет любовь и великодушие, терпимость и всепрощение. Деревня Кхуок в уезде Фонгчау провинции Тхайбинь является одной из семи знаменитых колыбелей чео в Северном Вьетнаме, основанная в XIX веке.

По рекомендации Управления культуры, спорта и туризма провинции Тхайбинь, мы отправились в деревню Кхуок, чтобы узнать о традиционном искусстве чео. У самой окраины деревни можно услышать звук пения чео. Участница клуба чео в деревне Кхуок г-жа Као Хонг Бак отметила: «Пение чео – это наше «фирменное блюдо». От детей до взрослых, все слушают и поют чео».

По словам г-жи Хонг Бак, деревня Кхуок - одна из семи знаменитых колыбелей чео в Северном Вьетнаме, основанная в XIX веке. Поколения артистов продвигали искусство чео из своей деревни во множестве других регионов страны, выступая на фестивалях и праздниках. В клубе традиционного чео в деревне Кхуок сейчас насчитывается 64 участника. Они ежедневно разжигают костры, практикуют и поддерживать традицию, унаследованную от предков.

В день нашего приезда актеры-любители из деревни Кхуок репетировали в помещении родовой церкви деревни чео. Площадка для тренировок в точности такая же, как люди зачастую говорят о деревне Кхуок: место, где сохранилась традиционное искусство чео. Актеры-любители одеваются в костюмы героев Тхи Мау и Тхи Кинь, а затем расстилают во дворе циновки, а по обе стороны циновок располагаются музыканты. Слушая и глядя на то, как выступают участники клуба, мы ясно видим, что чео – это вид искусства, синтезирующий элементы народных песен, народных танцев, представлений и опер.

Сегодня в деревне Кхуок имеется несколько клубов пения чео, которые собирают в своих стенах многие поколения, участвующие в мероприятиях.



По словам председателя клуба традиционного пения чео в деревне Кхуок г-на Буй Ван Ро, их пение насчитывает до 12 уникальных мелодий, которые нельзя найти больше нигде. Если кто-то сможет спеть все эти 12 мелодий, тот сможет спеть все мелодии чео из других районов страны. Уникальные мелодии чео Кхуока больше нигде не встречаются из-за их уникальных текстов и стиля пения. Хотя мелодии похожи, но то, как артисты деревни Кхуок отбивают ритм и бьют в барабаны, совершенно отличаются, потому что научиться петь сложно, а играть на барабане еще сложнее.

Шоу часто длится около 2 часов. Чео зачастую изображает простую жизнь земледельцев, восхваляет благородные качества людей, критикует вредные привычки и пороки, выступает против несправедливости, провозглашет любовь и великодушие, терпимость и всепрощение. Помимо традиционных, существуют также современные пьесы чео, содержание которых отражает контекст страны, а также социальные отношения.

Г-н Куач Тхань Лап - член Клуба чео деревни Хуок также занимается изготовлением флейт, используемых для выступлений. Фото: Кхань Лонг



До сих пор в деревне Кхуок хранятся оригиналы многих пьес. В пьесе чео актеры берут на себя роли, каждая из которых несет определенное послание, которое актеры хотят донести до аудитории. При исполнении чео актеры должны продемонстрировать все свои навыки пения и танца, а исполнение под музыку, которую играют музыканты, производится под такие инструменты, как барабаны и флейты. Чео создает всепроникающий эффект благодаря мелодиям и текстам песен.

Сегодня в деревне Кхуок имеется несколько клубов пения чео, которые собирают в своих стенах многие поколения, участвующие в мероприятиях. В летние месяцы и по выходным известные артисты по-прежнему настойчиво обучают базовым навыкам традиционного пения чео детей от 6 до 15 лет.



Фам Тхи Ханг (14 лет) рассказала: «С 5 лет я слышала, как поют мой дедушка и отец, поэтому я полюбила чео. Мелодия звучала очень вдохновляюще. Я изучаю и старинные мелодии чео в надежде, что наше молодое поколение сможет и дальше развивать чео из деревни Кхуок».

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Переводчик: Чан Хиеу