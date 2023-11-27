Парк «Хомэй»: райское место для отдыха и развлечений в Вунгтау

27/11/2023

Будучи привлекательным местом для развлечений и туризма, сочетающим в себе горы и море, экотуристический парк «Хомэй» - идеальное место отдыха в прекрасном городе Вунгтау.

Экотуристический парк «Хомэй», расположенный на высоте 210 м, занимает площадь более 50 га. Фото: Архив

Экотуристический парк «Хомэй», расположенный по адресу г.Вунгтау, район № 1, ул. Чанфу, д. 1А. В этом туристическом месте площадью 50 га всегда прохладный климат, приносящий посетителям освежающие и приятные ощущения.

Для того, чтобы туда добраться, нужно ехать не на мотоцикле и не на велосипеде или не идти пешком, а подниматься по канатной дороге, с которой на высоте 210 м открывается панорамный вид на город Вунгтау с его прибрежной дорогой, напоминающей шелковую ленту.



Здесь предлагаются различные виды туризма: экотуризм, культурный туризм, духовный туризм и т.д. Расположенный более чем в 100 км к востоку от г. Хошимина, г.Вунгтау является привлекательным местом для отечественных и иностранных туристов.

Здесь есть, на что посмотреть: 30-метровая статуя Майтрейи, обращенная к Восточному морю, пагода Лахандыонг с 18 архатами разных форм, пещера, посвященная 33 основателям секты дзен (тхиентонг), а также пещера Фаттить с 33 статуями и т.д.



Туристы также могут покататься на лошадях, посетить сад орхидей и зоопарк, покататься на водных велосипедах, заняться рыбной ловлей, поиграть в увлекательные игры и т.д.



Посетители пробуют захватывающие игры. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

В экотуристическом парке «Хомэй» находится первый во Вьетнаме аквапарк на горе. Посетители могут испытать острые ощущения на прямой водной горке длиной 30 м и изогнутой горке длиной 60 м и высотой 10 м.

Туристическая зона популярной культуры в экотуристическом парке «Хомэй» встречает посетителей народными играми: воздушными змеями, изготовлением разноцветных фигурок из клейкой рисовой пасты (тохэ) и т.д. Кроме того, дети также могут вблизи полюбоваться лошадьми, павлинами, оленями и т.д.



Экотуристический парк «Хомэй», манящий и очаровывающий за счет различных видов туризма, обещает подарить удивительные, а потому незабываемые впечатления.

Текст: Тхонг Хай - Фото: Ле Минь, Тхонг Хай, Архив парка "Хомэй" - Перевод: Динь Хонг