Парапланеризм в Дананге

20/09/2023

Если хочется испытать свои эмоции через приключенческие виды спорта, то город Дананг является подходящим местом. Данная фраза была сказана, когда в этом городе открыли соревнование парапланеристов. Мероприятие дало спортсменам и туристам возможность не только пролететь на параплане над прекрасным полуостровом Сонча, но и увидеть небо, море и величественные горы.

Летные команды Вьетнама и Лаоса выступают в небе Дананга. Фото: Тхань Хоа

Парапланеризм (моторизованный и безмоторный) — это приключенческий вид спорта, который вызывает у спортсменов яркие чувства: смесь ожидания, страха и сильного возбуждения. Те, кто впервые присоединяются к этому вызову, сами преодолевают свои пределы. Тогда они покоряют необъятное небо, охватывают взглядом окружающий мир с головокружительной высоты. Опытные спортсмены говорят, что это совершенно иное чувство экстаза, совершенно непохожее на то, что можно получить от наблюдения за землей через маленькое окошко самолета.

Полет над морем Дананга. Фото: Тхань Хоа

«С полуострова Сонча при хорошем ветре и благоприятных погодных условиях мы полетели в небо на безмоторном параплане. На высоте почти 700 м над уровнем моря мы увидели совсем другой Дананг. Под крыльями нашего аппарата виднелись горы и леса Сонча, волнистые, словно зеленые ковры. Также мы увидели пагоду Линьынг и статую Бодхисаттвы Гуаньинь. Рядом с ними можно было увидеть красивые пляжи и многочисленные рыбацкие лодки, а также величественный перевал Хайван», - отметил спортcмен Ву Ван Зыонг.

Пляжи в Дананге — идеальное место для занятий парапланеризмом. Фото: Тхань Хоа

По его словам, полуостров Сонча прекрасно подходит для полетов на параплане, т.к. это место находится на высоте почти 700 м над уровнем моря. Здесь всегда шикарная погода, а ветер - благоприятный для взлета.

Кроме того, в Дананге спортсмены и туристы также могут попробовать полет на моторизованном параплане, взлетающем с пляжа Мантхай. Парапланы с ревущими двигателями разгоняются по берегу пляжа по направлению к морю. Это дарит состояние чрезвычайного возбуждения.

Во время полета на параплане без мотора с пика Сонча в Дананге. Фото: Тхань Хоа

Заниматься этим экстремальным видом спорта обычно могут лишь хорошо подготовленные пилоты. Однако туристы, которые не прошли курсы подготовки, также могут испытать эти острые ощущения, совершив полет в сопровождении опытных пилотов.

Сегодня Дананг стал одним из самых известных центров парапланеризма в стране. Ежегодно в городе проводятся соревнования по парапланеризму. Они привлекают большое количество отечественных и зарубежных спортсменов. Кроме того, некоторые клубы предоставляют туристам услуги парапланеризма.

Путешествие с полетом на параплане. Фото: Тхань Хоа

Для того, чтобы получить возможность поучаствовать в этих полетах, необходимо забронировать место за несколько дней или недель, чтобы организаторы могли рассчитать безопасное время полета. Соберите рюкзак и приезжайте в Дананг, чтобы погрузиться в увлекательные полеты над океанскими волнами.