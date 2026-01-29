Пакбо – сердце революции Вьетнама

29/01/2026

Пакбо в провинции Каобанг — это историческая земля, неразрывно связанная с революционной деятельностью президента Хо Ши Мина в момент его возвращения во Вьетнам для руководства революционных преобразований. Горы, леса и деревенская идиллия впитывают дух великого лидера, оставившего неизгладимый след на странице истории Вьетнама. Посетив Пакбо, мы ощущаем Его присутствие, где каждый элемент природы напоминает о нём как об Отце нации.



В прохладные весенние дни, прокладывая путь через горные дороги между провинциями Тхайнгуен и Каобанг, мы добрались до Пакбо, окружённого цветущими абрикосами и сливами. Пейзаж с его мирными высокогорными деревнями напоминал о времени войны и борьбы против французских захватчиков. Здесь, среди весенних красок, мы вспомнили стихи известного поэта То Хыу, восхваляющие возвращение Президента Хо Ши Мина на родину после долгих скитаний в поисках пути для свободы страны.

Генеральный секретарь То Лам оставил запись в книгах почетных гостей в мемориальном храме Хо Ши Мина на территории национального исторического памятника Пак Бо. Фото: Тхонг Нят - ВИА

Прогуливаясь к Национальному историческому выставочному комплексу Пакбо, мы ушли в воспоминания о событии, которое проходило 28 января 1941 года. Тогда Хо Ши Мин вновь ступил на вьетнамскую землю после 30-летнего путешествия ради независимости и свободы Нации, создав надежду на будущее страны. Именно в этом месте, у 108-го километра на вьетнамско-китайской границе, поэт Че Лан Вьен описал момент, когда Ддядя Хо поцеловал землю, словно возвращаясь домой после долгого отсутствия.

Пакбо стал базой для революционной активности, в то время как президент выбирал это уединённое место среди гор и рек для своих действий. Пещера Пакбо, где Хо Ши Мин жил и работал, стала символом мужества и преданности делу. Его оптимизм и вера в будущее придавали сил всем вокруг даже в самые тяжёлые времена войны.

На этой земле Президент Хо Ши Мин принимал важные решения, формировавшие путь вьетнамской революции. Одной из ключевых инициатив была директива о создании Вьетнамской армии пропаганды и освобождения, что стало началом нового этапа борьбы.

Сегодня, Национальный исторический памятник в Пакбо хранит важные артефакты и документы, свидетельствующие о тех важных периодах. Посетив этот памятник, мы ощутили связь с героическим прошлым, узнали о жизни Президента Хо Ши Мина во время пребывания во Вьетнаме, а также о его стратегических решениях, изменивших ход истории страны.

Достопримечательности Пакбо, такие как пещера Лунглан и ручей Ленина, до сих пор сохраняют дух времени, когда Дядя Хо посвящал своё время переводу важных материалов для своих соратников. Пейзажи здесь поражают своей нетронутой красотой, солнечные ручьи и высокие деревья создают атмосферу, равную той, что сопровождала президента в его борьбе.

Во время своей революционной деятельности в Пакбо Дядя Хо назвал места в свою честь Ленина и Карла Маркса (ручей Леннина, гора Карла Маркса). Рядом с этим ручьем он выбрал плоские камни, чтобы сделать каменный стол для записей. Звук ручья, текущего с гор, перекликается с революционным духом предмятежных дней.

Учитель Нонг Туан Чунг из средней школы Тхонгнонг (Каобанг) поделился: «Пакбо - это место, которое хранит священный образ нашего любимого Дяди Хо, красный адрес, к которому молодое поколение может обратиться на своем пути обратно к истокам национальной революции».

Воспоминания о Пакбо - это возвращение родины революции. Каждые места несут на себе неизгладимый образ Дяди Хо. Этот уголок земли продолжает вдохновлять новые поколения, напоминая о твердой решимости и великих свершениях одного человека, который стремился к свободе своего народа. Возвращение в Пакбо — это возвращение к истокам самой революции, в сердце которой полыхает неизгасимый огонь памяти о Хо Ши Мине.