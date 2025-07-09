Пагода Зау – национальный памятник особого значения региона Киньбак

09/07/2025

Расположенная в коммуне Чиква провинции Бакнинь, пагода Зау является одной из старейших пагод Вьетнама. Построенная во IIвеке нашей эры пагода считается не только колыбелью вьетнамского буддизма, но и одним из мест хранения бесценных реликвий. Памятник по праву признан национальным памятником особого значения.

Башня Хоафонг – символическое сооружение пагоды, воплощающее буддийский идеал чистоты. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Согласно историческим источникам, пагода Зау была возведена на землях древнего Луйлау – ключевого политического, экономического и культурного центра своего времени. Именно здесь буддизм, пришедший из Индии по древним торговым путям, слился с местными верованиями, сформировав культ Тыфап – поклонение четырём божествам, управляющим природными силами: Фапван (облака), Фапву (дождь), Фаплой (гром) и Фапдиен (молния). В системе пагод, посвящённых культу Тыфап, пагода Зау занимает центральное место как «пагода Предка», духовный центр, игравший особую роль в религиозной жизни вьетнамцев прошлого.

Внутри башни Хоафонг. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

За почти два тысячелетия своего существования пагода Зау неоднократно реставрировалась, однако сумела сохранить традиционную архитектурную композицию в стиле «Ной Конг, нгоай Куок». Она представляет собой гармоничный комплекс, включающий тройные ворота, башню Хоафонг, передний зал, зал для воскуривания благовоний, главный алтарь, задний зал, коридоры и дом предков. Все элементы тщательно продуманы и гармонично расположены, создавая величественное и торжественное пространство для поклонения.

Пагода Зау – место паломничества буддистов.

Статуя Фапван – одна из двух статуй, признанных национальным сокровищем.

Одной из архитектурных жемчужин пагоды является башня Хоафонг – символическое сооружение из обожжённого кирпича высотой около 17 метров, состоящее из трёх сужающихся кверху ярусов. Мягко изогнутая купольная крыша и вершина в форме сосуда с нектаром – символа чистоты в буддизме – придают башне утончённость. Внутри башни находятся статуи четырёх небесных Королей, а также бронзовые колокол и гонг, выполненные в архитектурной традиции эпохи Позднего Ле, что подчёркивает историческую и художественную глубину сооружения.

Пагода Зау славится уникальной коллекцией статуй, среди которых выделяются две статуи – Фапван и Фапву, входящие в культ Тыфап, признанные национальными сокровищами. Вырезанные из ценной породы дерева с тонкой резьбой, эти статуи сочетают буддийские мотивы с элементами народных верований, отражая духовную выразительность образов.



Коллекция статуй слева от главного зала пагоды Зау.

Кроме того, в пагоде хранится собрание «древних деревянных буддийских сутр», также признанное национальным сокровищем. Эти вырезанные на досках из ценных пород древесины тексты содержат ключевые буддийские писания и служат ценным источником для изучения культуры, языка и истории вьетнамского буддизма.

Благодаря выдающейся исторической, архитектурной и художественной ценности пагода Зау получила статус национального памятника особого значения – заслуженное признание для древней святыни, которая остаётся неотъемлемой частью культурного наследия нации на протяжении почти 2000 лет.



Пагода Зау привлекает множество туристов и паломников, приезжающих для посещения и поклонения. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Сегодня пагода Зау – не только место паломничества буддистов со всей страны, но и известная достопримечательность для туристов. Пагода получила широкую известность после появления в музыкальном клипе певицы Хоа Минзи, который набрал более 150 миллионов просмотров на YouTube. Воспользовавшись этим успехом, туристическая отрасль провинции Бакнинь запустила бесплатные экскурсионные маршруты, включающие места, показанные в клипе, где пагода Зау стал ключевой точкой. Эта инициатива приблизила тысячелетнее наследие к широкой аудитории, особенно к молодёжи, и укрепила статус пагоды как религиозного и культурного символа региона Киньбак.

Текст и фото: Вьет Кыонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг