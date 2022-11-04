Пагода Диатанг Филай: туристическое место духовной культуры в Ханаме

04/11/2022

Примыкающая к возвышенности пагода Диатанг Филай, в оригинале пагода Дунг, расположена в деревне Ниньчунг в коммуне Лиемсон уезда Тханьлием провинции Ханам, примерно в 70 километрах от Ханоя. С обеих сторон ее окружают горные хребты: в форме драконов слева и белых тигров справа.

По словам старейшин деревни Ниньчунг, пагода была построена в XI веке и имела более 100 секций. Там король Чан Нге Тонг (1372-1394) жил в уединении, а король Ты Дык молился за детей. В декабре 2015 года достопочтенный Тить Минь Куанг отремонтировал ее и назвал Диатанг Филай (что означает «Бодхисаттва Кшитигарбха всегда приходит в это место»)

Примыкающая к возвышенности пагода Диатанг Филай. С обеих сторон от нее расположены горные хребты: в форме драконов слева и белых тигров справа. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Двор пагоды вымощен белым гравием, а не красным кирпичом, как в других храмах. Дизайн пагоды также отличается.

Две гигантские статуи Дхармапал (защитники Дхармы или защитники закона) у входа в пагоду. Фото: Конг Дат/ИЖВ

На гравийном полу перед главным залом нарисовано двенадцать кругов, символизирующих двенадцать человеческих судеб. Статуя бодхисаттвы Кшитигарбхи торжественно помещена внутри зала.

Справа от этого помещения находится зал предков, который был местом поклонения для 42 поколений монахов. Здесь есть небольшой комплекс, посвященный Куан Тхе Аму (бодхисаттва Авалокитешвара), Дык Онгу и Дык Тхань Хиену, жилые помещения для монахов, монахинь и последователей буддизма, конференц-зал, где прихожане слушают ежедневную проповедь старшего монаха, и гостевой дом для туристов и тех, кто участвует в ретритах и других мероприятиях.

Пагода не только является священным местом поклонения, но и приносит в душу ощущение чистоты и спокойствия. Для любителей чтения это идеальное место с многочисленными книгами. Прогулка по территории для того, чтобы насладиться спокойной атмосферой или выпить чашечку чая, доставит вам массу удовольствия.

С предметами, найденными в пагоде Диатанг Филай, связано множество интересных исторических фактов. Исследователь Ле Ван Лан подчеркнул, что через них он смог увидеть, что это земля боевых искусств, объединяющая элиты Неба и Земли. Это было очень подходящее место для строительства религиозного центра. По мнению ученого, данная территория когда-то упоминалась в книге Нгуен Чая «Зыдиачи» под названием Дои, Диеп (Диепсон, Доисон) и была известна как южная граница имперской цитадели Тханглонг благодаря горной цепи посреди равнины.

Архитектура и дизайн пагоды максимально приближены к природе. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Коридор с колокольчиками за пагодой — впечатляющее место для фотографирования. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ