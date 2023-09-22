Оцифровка культурного наследия с помощью 3D-технологий

22/09/2023

Архитектор Динь Вьет Фыонг и его 3D-компания начали работу по оцифровке культурного наследия в 2004 году, способствуя сохранению и распространению вьетнамской культуры в эпоху цифровых технологий.

Начав работу в 2004 году, архитектор Динь Вьет Фыонг стал одним из первопроходцев в этой области. Фото: Кхань Лонг

Во Вьетнаме оцифровкой наследия занимаются многие компании, работающие в сфере информационных технологий. Начав работу в 2004 году, архитектор Динь Вьет Фыонг стал одним из первопроходцев в этой области. Тогда он вместе с волонтерами Ханойского архитектурного университета начали рисовать 3D-модели, воссоздавая на экране старые улицы Ханоя. Затем их работы были представлены на выставке, посвященной Ханою, в 3 номинациях: «Ханой в XIX веке», «Ханой в начале XX века» и «Ханой зимой 1946 года». Эта выставка получила большой успех, а Динь Вьет Фыонг решил создать компанию по производству продуктов, имеющих культурную ценность. Так он начал свою карьеру по оцифровке культурного наследия Вьетнама.

«Хранение пространств наследия с помощью технологий становится тенденцией в эпоху цифровизации. Наследие – это ноу-хау исследователей, а оцифровка – инструмент для его достижения. Кроме того, я регулярно консультируюсь у экспертов и учёных, чтобы наш продукт в точности отражал свою культурную ценность», - отметил Динь Вьет Фыонг.

По его словам, 3D-технологии позволяют оцифровывать материальное и нематериальное наследие. Имея опыт применения информационных технологий при оцифровке музейных объектов, архитектуры храмов и пагод и нематериального наследия, Динь Вьет Фыонг отреставрировал несколько архитектурных произведений в Ханое и во многих провинциях страны. По мнению архитектора, 3D-технологии активно способствуют сохранению архитектурных произведений Вьетнама.

Хранение пространств наследия с помощью технологий становится тенденцией в эпоху цифровизации. Фото: Архив

Помимо оцифровки культурного наследия г-н Динь Вьет Фыонг также разрабатывает систему данных о наследии. По его мнению, хорошая оцифровка наследия создаст систему точных данных, которую пользователи, особенно любители традиционной культуры, смогут использовать для создания новых продуктов, способствуя сохранению и развитию культурных ценностей Вьетнама в эпоху цифровой трансформации.



Помимо оцифровки культурного наследия г-н Динь Вьет Фыонг также разрабатывает систему данных о наследии. Фото: Архив

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг и архив - Переводчик: Чан Хиеу

