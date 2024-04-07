Отпечаток «Simexco Daklak»

07/04/2024

Расположенный в Центральном высокогорье, крупнейшем и самом известном регионе выращивания кофе сорта робуста во Вьетнаме, «Simexco Daklak» имеет возможность стать одним из крупнейших экспортеров кофе в стране. Благодаря современным технологиям обработки и богатым запасам сырья, а также устойчивой сельскохозяйственной цепочке, состоящей из более чем 40 тыс. фермерских хозяйств, «Simexco Daklak» может ежегодно экспортировать до 120 тыс. тонн кофе в более чем 100 стран и регионов мира.

«Simexco Daklak» - ведущий кофейный бренд Вьетнама. Фото: Тхань Хоа и Чинь Бо/ИЖВ

ООО «Даклак» 2/9, занимающееся импортом и экспортом, состоит из одной компании («Simexco Daklak») и на 100% является государственным предприятием, принадлежащим провинции Даклак. Быстро улавливая тенденции международного рынка кофе, «Simexco Daklak» в короткие сроки разработала долгосрочную и методичную стратегию постепенного завоевания, расширения и поддержания экспортных рынков кофе. На сегодняшний день «Simexco Daklak» присутствует более чем в 100 странах и территориях по всему миру, включая трудные, но имеющие высокий потенциал рынки, такие как США, Япония, Южная Корея, Италия, Англия, Нидерланды и Китай.



Сила «Simexco Daklak» заключается не только в том, чтобы полагаться на богатый доступ к кофейному сырью Центрального высокогорья, но и в стратегии глубоких и значительных инвестиций в современные технологии производства и переработки кофе, а также в создании и превращении источников сырья в устойчивое, стабильное и качественное направление бизнеса за счет выстраивания связей с более чем 40 тыс. фермерских хозяйств, владеющих почти 50 тыс. га высококачественного кофе сорта робуста.





«Simexco Daklak» в настоящее время создала сеть из более чем 40 тыс. фермерских хозяйств с почти 50 тыс. га обрабатываемых земель, чтобы создать стабильный и устойчивый источник сырья. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Благодаря своей стратегии «Simexco Daklak» объединилась с фермерами для выращивания и переработки спешелти кофе и высококачественного кофе, чтобы создать замкнутую цепочку поставок от ферм к потребителям, поручив ведущим фермерам изменить свое фермерское мышление, мышление в области переработки, применения науки и технологий в производстве и обязавшись закупать у них все кофейные продукты спешэлти и высококачественный кофе для потребителей, а также поставлять продукцию на вьетнамские и мировые конкурсы спешэлти кофе, чтобы обеспечить максимальную ценность и выгоду всем компонентам цепочки.

С 1993 по 2023 гг. «Simexco Daklak» добилась впечатляющих результатов: была создана цепочка из более чем 40 тыс. фермеров, был произведен выход на экспортные рынки более чем 100 стран и территорий мира, общий доход достиг 83 трлн донгов, а общий экспортный оборот достиг 3,9 млрд долларов США. Общий объем экспорта кофе превысил 2,2 млн тонн, что принесло в государственный бюджет более 570 млрд донг...

Благодаря своей стратегии «Simexco Daklak» объединилась с фермерами для выращивания и переработки спешелти кофе и высококачественного кофе, чтобы создать замкнутую цепочку поставок от ферм к потребителям, поручив ведущим фермерам изменить свое фермерское мышление, мышление в области переработки, применения науки и технологий в производстве и обязавшись закупать у них все кофейные продукты спешэлти и высококачественный кофе для потребителей, а также поставлять продукцию на вьетнамские и мировые конкурсы спешэлти кофе, чтобы обеспечить максимальную ценность и выгоду всем компонентам цепочки.

Примечательно, что в условиях все более строгих требований со стороны импортеров, особенно в связи с европейскими правилами, запрещающими вырубку лесов и использование детского труда при выращивании и переработке кофе, компания «Simexco Daklak» укрепила свое положение. Так, предприятие содействуют устойчивому развитию во благо улучшения условий жизни людей, одновременно защищая окружающую среду на основе цифровой трансформации, зеленой трансформации и постепенного сокращения выбросов парниковых газов. К настоящему моменту «Simexco Daklak» посадила 3,5 млн саженцев; 2,8 млн тенистых деревьев и деревьев с лесной кроной; создано 7,5 тыс. га устойчивого ландшафта для сокращения выбросов парниковых газов ...

Наряду с этим, инвестиции в современные технологии производства и переработки также помогают «Simexco Daklak» повышать производительность, эффективность и качество выпускаемой продукции, отвечая растущим требованиям производителей импорта. Предприятие построило систему складов и три крупных перерабатывающих завода общей площадью около 80 тыс. м2 в Даклаке и Биньзыонге, производственная мощность которых превышает сотни тонн ежедневно.



Инвестиции в синхронные и современные технологии обработки и инфраструктуру помогли «Simexco Daklak» освоить стабильную и высококачественную продукцию. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Благодаря этим усилиям, с момента своего основания (1993 г.) и до настоящего времени «Simexco Daklak» добилась чрезвычайно больших успехов: общий доход достиг 83 трлн донгов, общий экспортный оборот достиг 3,9 млрд долларов США, а общий объем экспорта кофе превысил 2,2 млн тонн, что принесло более 570 млрд донгов в государственный бюджет ...

Что касается урожая 2022-2023 гг., то, несмотря на то, что экономика и производство по-прежнему сталкиваются с многочисленными трудностями после пандемии COVID-19 и больших колебаний мировой экономической ситуации, «Simexco Daklak» продолжает оставаться ведущей компанией провинции Даклак по экспорту зеленого кофе с объемом 105 667 тонн, достигнув оборота в почти 227 млн долларов США.



Партии кофе упаковываются в контейнеры для подготовки к экспорту. Фото: Чинь Бо/ИЖВ

С 1 января 2023 г. в городе Буонметхуоте провинции Даклака по отношению к центральным городским районам Центрального высокогорья официально применяется специальный механизм, включающий в себя очень конкретную политику, связанную с развитием городских территорий в Центральном высокогорье в области кофейной индустрии и направленную на то, чтобы сделать Буонметхуот кофейным городом мира.

Выступая на 8-м фестивале кофе в Буонматхуоте в 2023 г., генеральный директор «Simexco Daklak» г-н Ле Дык Хуи не смог скрыть своей страсти, говоря о будущем кофейной индустрии Вьетнама и подчеркнув значительный вклад «Simexco» в нее: «Не так давно в мире кофе сорта робуста стало ассоциироваться с Вьетнамом, а конкретнее с Буонматхуотом - кофейным городом мира. Точно так же, как вино ассоциируется с Бордо во Франции, а фильмы - с Голливудом в США».



Текст: Тхань Хоа - Фото: Тхань Хоа, Чинь Бо/ИЖВ и Архив «Simexco Daklak»

Перевод: Динь Хонг