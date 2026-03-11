Открытие уникальной культуры и народных игр в деревне Лолочай

11/03/2026

Среди величественных природных пейзажей на самой северной границе Вьетнама расположена деревня Лолочай, дом для этнического меньшинства Лоло. Это место притягивает гостей не только своей живописной красотой, но и богатой традиционной культурой, насыщенной народными играми.

Находясь в коммуне Лунгку в провинции Туенкуанг, деревня Лолочай была удостоена звания одной из «Лучших туристических деревень мира 2025 года». Она славится своими старыми домами с черепичными крышами в форме инь-ян, гармонично расположенными вдоль мощеных улиц на фоне величественных гор.

В праздничные дни и во время фестивалей в деревне Лолочай царит оживленная атмосфера традиционных народных игр.

Во время празднования Нового года по лунному календарю Лолочай оживает, когда местные жители, облаченные в яркие традиционные костюмы, участвуют в увлекательных народных играх, которые укрепляют общинные связи.

Особенностью новогодних празднований становится игра в перетягивание каната. Вместо обычного каната участники обнимают друг друга, образуя длинный ряд, и начинают перетягивание. Смех и восторженные возгласы создают атмосферу веселья, а игра демонстрирует единство и коллективную силу.

Местные жители участвуют в традиционных играх во время церемонии поклонения предкам.

Еще одной популярной игрой является «пинание свиней». В ней сильный игрок, опираясь на руки, пинает соперников, которые должны уклоняться от ударов. Эта игра требует ловкости и быстрой реакции, завлекая зрителей захватывающими моментами.

Гра «Дракон и змея» также активно играется во время весенних фестивалей. Игроки выстраиваются в ряд под руководством вожака, где «голова дракона» пытается устоять против попыток противника похитить участников из хвоста. Это создает захватывающие ситуации и веселые погони.

Традиционная народная игра «Дракон и змея взбираются на облака» в деревне Лолочай.

Среди традиционных азартных мероприятий выделяется «толкание палками», требующее стратегии и силы. Два противника, вооруженные палками, стремятся выбросить друг друга из круга, что захватывает зрителей и вызывает громкие аплодисменты.

Туристы с энтузиазмом пробуют свои силы в перетягивании каната с жителями Лолочай.

Сохранив уникальные культурные традиции, деревня Лолочай стремительно становится важной достопримечательностью международного туризма. Народные игры не только наполняют жизни радостью, но и служат мостом между поколениями, поддерживая дух культурного наследия. Это сочетание прекрасных природных пейзажей и теплых общинных отношений делает Лолочай обязательным местом для посещения в северном Вьетнаме, где радость и хмурые горные ветры создают атмосферу единства.

Текст и фото: Вьет Кыонг

