Остров Туанчоу

24/04/2023

Расположенный примерно в 2 км от центра города Халонга остров Туанчоу имеет площадь около 400 га. Благодаря благоприятным условиям Туанчоу считается одним из важнейших туристических объектов прибрежного города Халонга в провинцииКуангнинь.

Расположенный примерно в 2 км от центра города Халонга остров Туанчоу считается одним из важнейших туристических объектов прибрежного города Халонга (пров.Куангнинь).

Халонг издавна известен множеством красивых пейзажей. Среди них невозможно не упомянуть Туанчоу. Это место похоже на жемчужный остров с длинной полосой мелкого белого песка и прозрачной морской водой. Раньше Туанчоу был отдельным островом, но сейчас к нему проложена дорога.

Несмотря на то, что вокруг этого острова находится искусственное море, Туанчоу никогда не терял своей привлекательности в глазах местных и иностранных туристов. Пологий пляж с мелким белым песком подходит для как для пляжного отдыха, так и для увлекательных морских развлечений. Дополнительную привлекательность Туанчоу добавила 2- километровая дорога, соединяющая остров с материком.

Туанчоу является интересным местом для многих туристов, приезжающих в Халонг. Осторов находится в 120 км от Ханоя. Это курортный рай и большая развлекательная зона, где расположено множество роскошных отелей и курортов. В частности, здесь находится крупнейший в Юго-Восточной Азии порт для круизных судов. Говорят, что Туанчоу является пунктом назначения для всех круизов по заливу Халонг.

Приезжая в Туанчоу, иностранные туристы не могут упустить посещание развлекательной зоны. Здесь можно принимать участие в веселых играх целый день. Открытая игровая площадка имеет площадь около 5 гектаров. Она реалистично имитирует многие чудеса света. Кроме того, приезжая в Туанчоу, нельзя не посмотреть впечатляющее цирковое представление дельфинов, морских львов и морских котиков. Оно считается любимым занятием для многих туристов, особенно для детей.



Кроме того те, кто любят приключения, могут попробовать свои силы во многих водных видах спорта, таких как виндсерфинг, каякинг, каноэ, парасейлинг и т. д.



Посещая данный остров, туристы могут насладиться стритфудом с разнообразными блюдами, в том числе европейскими и азиатскими. Здесь имеются рестораны, оформленные в королевском архитектурном стиле, которые не оставят вас равнодушными. В центральной части острова можно прийти в восторг от современных уникальных развлекательных мероприятий.



Говорят, что лучшее время для посещения острова Туанчоу - с начала мая по конец сентября. В это время погода приятная и прохладная, подходящая для осмотра достопримечательностей и пляжного отдыха. Это также «бюджетное время» для посещения Туанчoу.



Расположенный рядом с заливом Халонг Туанчоу является отличной туристической дестинацией. Там туристов ожидают не только знакомство с известным заливом, но и путешествие на тысячи свежих известняковых островов, отдых на разнообразных теплоходах и круизах. Десятки круизных лайнеров, полностью оборудованных роскошными удобствами, всегда готовы отвезти туристов в открытое море. Проснувшись на яхте, плывущей по живописной бухте, дождаться восхода солнца и наполнить желудок восхитительными морепродуктами — незабываемое впечатление./.

те, кто любят приключения, могут попробовать свои силы во многих водных видах спорта.

Есть 4 способов добраться из острова Туанчоу в Ханой на следующих видах транспорта: поезд, автобус, такси или автомобиль. Самым дешевым способом добраться из острова в Ханой является автобус по цене 3 доллара США, дорога займет 2ч 40мин. Самым быстрым способом добраться из Туанчоу в Ханой является такси по цене примерно 75 долларов США, дорога займет 1ч 28мин.

Текст: Ви Тхао - Фото: Конг Дат - Переводчик: Чан Хиеу / ИЖВ

