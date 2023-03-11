ООН-Хабитат превращает Ханой в творческий город

11/03/2023

Программа Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) поддерживает вьетнамское правительство в решении проблем городского развития, включая трудности, с которыми сталкивается Ханой. Ханойский фестиваль креативного дизайна — одно из ежегодных событий в Ханое, спонсируемых ООН-Хабитат и направленных на развитие общественной культурной среды, ориентированной на людей, а также на обеспечение устойчивого развития и сохранение наследия.

ООН-Хабитат совместно со столичными властями организовали Ханойский фестиваль креативного дизайна, привлекший множество посетителей.

Недавно ООН-Хабитат в сотрудничестве с ЮНЕСКО, столичными властями и Вьетнамской ассоциацией архитекторов организовали Ханойский фестиваль креативного дизайна. Это впечатляющее культурное событие объединяет множество мероприятий, таких как выставки, ток-шоу, семинары и культурные мероприятия с творческими, экспериментальными и образовательными элементами.

Представитель Бюро ЮНЕСКО в Ханое Кристиан Манхарт надеется создать в Ханое общественное и творческое культурное пространство.

Выступление на Ханойском фестивале креативного дизайна.

Наряду с этим фестивалем в районе Хоанкиема, на территории Цветочного сада у памятника Литхайто, площади Донгкиньнгиатхук, Центра искусства и культуры (ул. Хангбыом, 22), Культурно-информационного центра Озера возвращенного меча ( ул. Летхайто, 2) и Выставочного дома (ул.Чангтиен, 45), состоялась серия из почти 50 мероприятий.

Культурные мероприятия в рамках Фестиваля включали в себя выставку работ Ханойского конкурса общественного искусства 2022 года, конкурс «Дом мечты» и выставку центров творческого дизайна городов, входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Экспонаты представляли собой традиционные и современные изделия ремесленных деревень, такие как лаковая живопись, роспись по шелку и изготовление бумаги до. Видеоинсталляция вкупе с виртуальной реальностью создала новую перспективу в планировании и защите наследия Ханоя.

На Ханойском фестивале креативного дизайна, посвященном соединению традиций с современностью, посетители могли взаимодействовать и формировать новую перспективу столицы.



С помощью Ханойского фестиваля креативного дизайна 2022 года ООН-Хабитат планирует поддерживать и продвигать культурные ресурсы Ханоя. ООН-Хабитат, ЮНЕСКО и Ханой хотят донести до общественности идею о том, что они объединят усилия, чтобы превратить Ханой из города мира в творческий город ЮНЕСКО.



«Ханойский фестиваль креативного дизайна — это место, где художественные таланты могут встретиться, обменяться идеями и совместно внести творческий вклад и знания в общее развитие города», — отметил представитель ЮНЕСКО в Ханое Кристиан Манхарт.

ООН-Хабитат работает с правительством Вьетнама с 1990-х годов, а в 2007 году организация открыла офис во Вьетнаме. В настоящее время ООН-Хабитат поддерживает Ханой тремя инициативами на международном уровне, включая творческие фестивали, Форум творческих городов ЮНЕСКО в Юго-Восточной Азии и сетевое взаимодействие молодых дизайнеров и конкурсов.

Курирующий Фестиваль художник Нгуен Сон сказал, что участвует в нем уже много лет, но самое яркое событие состоялось в этому году. Оно дало ему множество новых впечатлений, а также бесконечные творческие идеи. Он надеется, что молодые, динамичные и полные энтузиазма вьетнамцы вместе сделают Ханой творческим городом, который шаг за шагом будет внедрять инновации и идти в ногу с другими творческими городами мира.



Ханойский фестиваль креативного дизайна — это ежегодное мероприятие по реализации инициатив и обязательств перед ЮНЕСКО, когда Ханой присоединился к Сети творческих городов. Тема Фестиваля, «Дизайн и технологии», направлена на создание благоприятных условий для местных жителей и туристов, чтобы они могли посещать, испытывать и наслаждаться атмосферой Фестиваля./.



Посетители в восторге от работ вьетнамских художников.

Текст: Бить Ван - Фото: Вьет Кыонг

Перевод: Ли Ланг