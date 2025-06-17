Объединение Дананга и Куангнама располагает раскрытию новой стадии развития страны

17/06/2025

Дананг и Куангнам в прошлом входили в состав одной провинции – Куангда, а затем были разделены на две адниминстративные единицы. Теперь, приняв решение об их воссоединении, секретарь Партийного комитета города Дананга Нгуен Ван Куанг заявил: «27 лет назад две местности были временно разделены, чтобы каждый из которых независимо развивался. Теперь пришло время для воссоединения». ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ

Дананг — излюбленное место для роскошных круизных туров многих крупных судоходных компаний мира. Фото: Тхань Хоа

Золотой мост – всемирно известное место в Дананге. Фото: Нгуен Чинь

С точки зрения экспертов, объединение двух административных единиц расширит территорию и численность населения, а также придаст новый импульс прорывному росту во многих сферах, в первую очередь, в туризме, высокотехнологичной промышленности и логистике.

Председатель Туристической ассоциации города Дананга Као Чи Зунг заявил: «В результате объединения Дананг сможет стать ведущим туристическим центром в Азии, наравне с Пхукетом, Бали и Гавайями, а не только ведущим направлением во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии».

Оживленный летний пляж в Дананге. Фото: Тхань Хоа

Древняя рыбацкая деревня Мантхай в Дананге. Фото: Нгуен Чинь

Ле Конг Ко, бывший зампредседателя Комитета Отечественного фронта Вьетнама в бывшей провинции Куангнам-Дананг, отметил, что по сравнению с другими провинциями, планируемыми к объединению, новый город Дананг назван «самым красивым» в стране. Здесь расположены два международных аэропорта – Тьулай и Дананг, два крупных морских порта и два объекта, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все это создаст широкие перспективы для развития города в новую эпоху.

В новом городе Дананг будет создана уникальная туристическая экосистема. Здесь расположена ведущая в стране система размещения – около 80 тыс. номеров, включая наибольшую долю пятизвёздочных отелей во Вьетнаме. Кроме того, город предложит полный спектр туристических услуг – пляжный, островной, познавательный, деловой и спортивный туризм, а также речные, курортные и оздоровительные туры, экотуризм.

Всемирное наследие Древний город Хойан, известное место в Central Heritage Journey. Фото: Нгуен Чинь

Традиционный фестиваль в древнем городе Хойан. Фото: Тхань Хоа

Дананг знаменит на весь мир достопримечательностями, такими как пляж Микхе, древний город Хойан, святилище Мишон, Мраморные горы, развлекательный комплекс Бана Хиллс, Золотой мост, биосферный заповедник островов Тьям, Кокосовый лес Бэймау. Также город известен Международным фестивалем фейерверков и сотнями крупных культурных и развлекательных фестивалей праздничных мероприятий, таких как Вьетнамо-японский культурный фестиваль, гольф-турниры, международные кинофестивали и конкурсы красоты.

Кроме того, город Дананг расширит туристические связи с соседними регионами, входящими в маршрут «Центральный путь наследия», такими как бывшая имперская столица Хюэ, провинции Куангчи и Куангбинь, а также с провинциями Центрального нагорья и Лаосом через экономический коридор «Восток – Запад».

СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИ

Новый Дананг определяется полюсом роста Вьетнама и рассматривается как высококонкурентный город в стране и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Генсек ЦК КПВ То Лам подчеркнул, что новый Дананг должен ускорить реструктуризацию экономики для повышения производительности труда, в полной мере использовать свой потенциал и преимущества, а также построить международный финансовый центр, зону свободной торговли, современные городские районы и высококлассные центры курортного туризма.

Особое внимание будет уделено развитию промышленно-логистического центра Тьулай, культурно-познавательных кластеров Хойан и Мишон, зон высокотехнологичного сельскохозяйственного производства.

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что новый Дананг будет обладать достаточно возможностями и преимуществами для экономического роста. Среди них логистика и высокотехнологичные отрасли промышленности определяются ведущими отраслями.

Председатель Ассоциации малых и средних предприятий Дананга Фам Бак Бинь отметил, что новый Дананг не только увеличится в масштабах, но и откроет беспрецедентные возможности для развития, в первую очередь, в сферах туризма, промышленности, логистики и инфраструктуры.

Международный аэропорт Дананга вошел в сотню лучших аэропортов мира в 2025 году. Фото: Тхань Хоа

Дананг долгое время сдерживалось своей «тесной рубашкой». Нехватка земельных участков промышленного назначения, замкнутое пространство и ограниченность ресурсов тормозили рост города. Куангнам, в свою очередь, занимает обширную территорию и обладает богатыми природными ресурсами, благодаря чему рассматривается как идеальное место для развития нового Дананга.

В плане инфраструктуры, межрегиональные связи резко улучшатся благодаря объединенным преимуществам морских портов Тьенша, Льентьеу и Киха, международных аэропортов Дананг и Тьулай, ключевых скоростных автомагистралей, таких как «Север – Юг» и «Дананг – Куангггай». Новый Дананг станет мультимодальным транспортно-логистическим центром, который предлагает услуги по перевозке международных грузов и пассажиров.

Индустриальный парк "THACO Chu Lai" в настоящее время представляет собой комплекс заводов по сборке автомобилей, предприятий вспомогательной промышленности и крупный центр машиностроения в Центральном регионе и всей стране. Фото: Нгуен Чинь

Благоприятные условия в сферах транспортной инфраструктуры, логистики и институциональная поддержка позволят расширению связей и интеграции процессов производства между промышленными зонами в Куангнаме и Дананге, включая парк высоких технологий Дананга и открытую экономическую зону Тьулай в Куангнаме. Это создаст крупнейшие и разнообразные сети промышленных зон в Центральном Вьетнаме и по всей стране.

В Куангнаме по-прежнему имеются обширные неиспользованные земельные ресурсы. Использование этих территорий для развития вспомогательных отраслей промышленности и зон высоких технологий позволит решить проблему нехватки земельных участков промышленного назначения в Дананге.

Секретарь Парткома Дананга Нгуен Ван Куанг заявил, что объединение предполагает новому городу «больше возможностей для роста», поскольку в настоящее время Дананг пользуется специальными механизмами и стратегиями, предоставленными правительством. После объединения эти механизмы будут единообразно применяться в новом городе. Эта синергия придаст новый импульс развитию городской инфраструктуры, промышленности, логистики, высокотехнологичных секторов и высококачественных услуг.

Производственная деятельность на автомобильном заводе в индустриальном парке THACO Chu Lai. Фото: Тхань Хоа

Компания Чыонгхай ( Truong Hai International Transport and Logistics Company ) управляет трансграничными маршрутами доставки для обслуживания клиентов. Фото: Архив

Объединение Куангнама и Дананга также конкретизирует две ключевые политики Политбюро ЦК КПВ: Резолюцию № 43-NQ/TW «О строительстве и развитии Дананга до 2030 года с перспективой до 2045 года» и Резолюцию № 26-NQ/TW «О социально-экономическом развитии и обеспечение безопасности в северной части Центрального Вьетнама и Центральном побережье до 2030 года с перспективой до 2045 года».

Генсек ЦК КПВ То Лам заявил, что объединение двух населенных пунктов рассматривается не как реорганизация административно-территориальных единиц, а как историческая возможность для Куангнама и Дананга совместно построить ведущий региональный центр экономики, культуры и инноваций. Крайне важно использовать сильные стороны местностей, совместно планировать долгосрочную перспективу и разделять выгоды, ответственность и стремления к развитию, чтобы новый город действительно смог выйти на мировую арену, выступать связующим звеном национального и международного уровня.

Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam, Nguyễn Trình & Tư liệu