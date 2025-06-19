Обряд принесения воды в гончарной деревне Батчанг

19/06/2025

В 2025 году вьетнамская гончарная деревня Батчанг вошла в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в области ремесел и народного творчества. Благодаря этому событию традиционный фестиваль в деревне Батчанг приобрел широкую известность. Изюминкой фестиваля является обряд принесения воды в старинный общинный дом. Этот обряд проводится в честь основателей ремесла и символизирует пожелания мира и благополучия для родной земли и всей страны.

Оживленная атмосфера во дворе общественного дома Батчанг во время традиционного фестиваля.

Мы много раз бывали на традиционном фестивале деревни Батчанг, однако событие этого года стало для нас по-настоящему незабываемым. Обряд принесения воды проходил в дождливый день. Весенний дождь создал удивительную атмосферу – радостную, наполненную ощущением обновления и гармонии.

Обряд принесения воды проводится 14 февраля по восточному календарю. Он начинается c жертвоприношения трех животных – буйвола, козы и свиньи. Под вибрирующие звуки барабанов молодые жители совершают ритуал: забирают воду, приходят в шествии и преподносит ее в дар в знак выражения благодарности предкам и пожелания благополучия в деревне.

Водная процессия — самый священный и важный ритуал на празднике деревни Батчанг.

Гончарная деревня Батчанг расположена на берегу Красной реки. Для местных жителей река играет важную роль в повседневной жизни – как средство транспортировки товаров и носитель культурных ценностей. Во время обряда участники надевают праздничные наряды, садятся в три лодки-дракона, украшенные флагами и цветами, и отправляются подальше от берега Красной реки, чтобы набрать самую свежую и чистую воду. Шаман приносит деревенские подношения речному богу и от имени жителей просит разрешения взять священную воду. Воду собирают с помощью красной ткани и разливают в гончарные кувшины. Затем ее приносят в общинный дом, где используют в качестве ритуального подношения.

После молитвы люди начали брать «священную воду» из середины Красной реки.

Член Оргкомитета фестиваля Нгуен Дык Кхоа рассказал нам о значении и культурной истории обряда принесения воды. По его словам, обряд тщательно проводится с целью выражения благодарности предкам и пожелания благополучия в деревне и успехов в учебе для молодежи. Жители также желают того, чтобы в деревне появилось больше ремесленников.

Старейшины деревни провели церемонию после того, как священная вода была принесена в общинный дом.

Старейшины деревни провели церемонию после того, как священная вода была принесена в общинный дом.

Помимо обряда принесения воды посетители фестиваля могут принять участие в различных культурных мероприятиях, таких как ярмарка гончарных изделий, народные игры, кулинарный уголок, мастер-класса по изготовлению изделия из гончарной глины. Такие мероприятия позволят гостям больше узнать о культурном наследии деревни, которое сохраняется и развивается по сей день.

Текст: Чан Ван - Фото: Вьет Кыонг - Переводчик: Чан Хиеу