Обряд приветствия невесты у народности заи из Лаокая

25/09/2024

В браке представители народности заи из провинции Лаокая уделяют большое внимание добродетелям и семейным традициям как жениха, так и невесты. Их свадебные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, богаты народными песнями и танцами, они похожи на деревенский праздник.

Представители народности заи придают большое значение браку и непрерывности семьи.

Перед свадьбой обе семьи проводят ряд обрядов, таких как церемония предложения, церемония сопоставления возрастов будущих супругов и церемония помолвки. В день свадьбы жених во главе с делегацией приходит в дом невесты, чтобы забрать ее в свой дом.

Перед отъездом жених надевает традиционное длинное платье, два ярких красных пояса, скрещенных на груди, и черную шляпу, а в руках несет черный зонтик. Изюминкой его наряда является розовый шарф, который он держит в руке. Шарф символизирует удачу и счастье, подаренные жениху старшими женщинами из его семьи. Свахи и родственники жениха выбирают самые красивые традиционные костюмы для этого особого дня.

Жених может войти в дом невесты только тогда, когда спущена красная ткань.

В благоприятный час группа жениха отправляется из дома жениха, неся помолвочные подарки в дом невесты. Группа состоит из пяти участников: двое играют на медных рожках, один играет на небольшой тарелке, один играет на барабане и еще один трясет колокольчиком. Жених движется под ритмичные и мелодичные звуки веселых мелодий.

Достигнув ворот дома невесты, группа останавливается перед красной веревкой, натянутой поперек ворот. Сваты невесты встают перед столом с чашами розовой воды и кубками вина. Музыка продолжается, переходя в дуэль народных песен. Сваты с обеих сторон поют друг другу. Иногда они окропляют всех водой, чтобы благословить. Песенная дуэль длится несколько минут. Пока семья невесты не будет удовлетворена представлением, красная веревка не будет снята, а церемонию открытия ворот не начнется. Сваты поднимают свои кубки с вином, чтобы произнести тост, а затем вручают конверты и подарки, прося разрешения войти в дом невесты.

Проведя процедуры подачи заявления о приеме в невесты, молодые под звуки веселой музыки отправились домой.

Внутри дома находится невеста, одетая в традиционный наряд с разноцветным квадратным платком, обмотанным вокруг головы, и дополнительным красным платком, закрывающим ее лицо. Войдя в дом, сторона жениха совершает традиционный ритуал возжигания благовоний, чтобы попросить разрешения забрать невесту.

После церемонии семья невесты устраивает пир. Все поздравляют жениха и невесту, угощая их чашами теплого кукурузного вина. Они поют поздравительные песни, тексты которых напоминают молодоженам о значении семьи и о том, как вести себя в супружеской жизни. После застолья невеста и жених идут к семейному алтарю, чтобы поклониться предкам и попросить разрешения уйти в дом жениха.

Свадебная группа возвращается домой в более радостной атмосфере. Молодожёны и все остальные идут под ритмичные звуки и под бой барабанов. Традиционные мелодии, кажется, заключают в себе радость и счастье, распространяясь по всему пространству и поднимая настроение всем присутствующим. По пути можно услышать случайную песенную дуэль. Искренние и юмористические тексты служат благословением и советом для молодожёнов. Атмосфера живая, но тёплая и интимная, создающая уникальную, красивую и запоминающуюся церемонию приветствия невесты.