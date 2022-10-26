Обеспечение и продвижение прав женщин этнических меньшинств

26/10/2022

Выдающиеся достижения



Вьетнам разработал достаточно прогрессивную национальную правовую базу для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, включая политику по продвижению гендерного равенства в районах проживания этнических меньшинств.

Закон о гендерном равенстве (2006 г.) и ряд конкретных мер для групп этнических меньшинств, таких как проект «Сокращение детских браков и кровнородственных браков в районах проживания этнических меньшинств с 2015 по 2025 год», проект по поддержке гендерного равенства в районах проживания этнических меньшинств на 2018–2025 годы и генеральный план социально-экономического развития в районах проживания этнических меньшинств и горных районах на 2021-2030 годов, содержат положения, направленные на поощрение гендерного равенства среди групп этнических меньшинств.



Накануне, 14 октября, вице-премьер Фам Бинь Минь подписал Постановление № 1719 / QD-TTg об утверждении первого этапа (2021-2025 гг.) Национальной целевой программы социально-экономического развития в районах проживания этнических меньшинств и горных районах на 2021-2030 гг.



Согласно отчету «Данные о женщинах и мужчинах этнических меньшинств во Вьетнаме за 2015–2019 гг.», а также «Аналитической записке: гендерные вопросы в районах проживания этнических меньшинств во Вьетнаме», подготовленными организацией «ООН-женщины» при финансовой поддержке посольства Ирландии во Вьетнаме, Вьетнам добился выдающихся достижений в области гендерного равенства в районах проживания этнических меньшинств и горных районах с 2015 по 2019 гг. К данным достижениям можно отнести снижение на 4,7% уровня детских браков в группах этнических меньшинств, увеличение в 9,4 раза доли домохозяйств этнических меньшинств, имеющих доступ к интернету (Wi-Fi, кабель или 3G), с 6,5% в 2015 году до 61,3% в 2019 году, резкое увеличение среднего дохода на душу населения в месяц в этнических меньшинствах в 2018 году (в 1,8 раза по сравнению с 2014 годом). При этом средний ежемесячный доход домохозяйств, возглавляемых женщинами, в этнических районах всегда выше, чем домохозяйств, возглавляемых мужчинами.



Хотя жизнь женщин и детей высокогорных районов улучшилась, они по-прежнему нуждаются в большем внимании. Фото: ИЖВ

С 2015 по 2019 гг. уровень посещаемости школ детьми этнических меньшинств вырос на 15,2%, а доля представителей этнических меньшинств, участвующих в медицинском страховании, достигла 93,5% безотносительно пола.

Женщины этнических меньшинств развивают экономику

В последние годы партийные комитеты всех уровней и органы местных и центральных органов власти уделяют особое внимание повышению роли женщин из числа этнических меньшинств через программы и проекты.

Они создали благоприятные условия для участия женщин из числа этнических меньшинств на рынке труда и сосредоточили внимание на повышении их квалификации с помощью программ обучения и профессиональной подготовки. В настоящее время увеличивается число женщин из числа этнических меньшинств на рынке труда, особенно обладающих высокой профессиональной квалификацией.

Женщины этнических меньшинств увеличивают объем продукции для общества и доходов для семей. Фото: ИЖВ

Представительницы этнических групп не только преодолевают социальные барьеры и постепенно получают равные права в жизни, но и участвуют во многих видах деятельности в большинстве областей. В сфере образования и подготовки кадров наблюдается рост числа этнических учащихся, которые ходят в школу, а соотношение мужчин и женщин не сильно отличается.

Представительницы этнических групп в частности и представители малых народностей в целом имеют медицинские страховки и получают медицинское обслуживание. В экономической и политической сферах роль женщин все более возрастает, поскольку они активно высказывают свое мнение по вопросам разработки руководящих принципов, политики и законов партии и государства, производят больше продукции для общества и увеличивают доходы своих семей.

Оценивая эффективность от реализации проекта по поддержке гендерного равенства в районах проживания этнических меньшинств в 2018-2025 годах, заместитель министра, заместитель председателя Комитета по делам этнических меньшинств Хоанг Тхи Хань отметила, что реализация проекта позволила улучшить положение представительниц этнических групп во всех социальных и экономических аспектах./.