Ночная экскурсия по Храму литературы (Ванмиеу-Куоктызам)

15/03/2024

Ночная экскурсия по Ванмиеу-Куоктызам (Храм литературы, ставший впоследствии первым университетом Вьетнама), посвященная теме «Суть учения», недавно начала принимать посетителей. Это инициатива Ханойского центра научной и культурной деятельности при Храме литературы, направленная на демонстрацию отличительных особенностей образования. Цель состоит в том, чтобы завлечь посетителей на ночные экскурсии, улучшив общий опыт ночного туризма в Ханое.

Ванмиеу-Куоктызам стал четвертой достопримечательностью, открывшей ночные экскурсии в Ханое, наряду с тюрьмой Хоало, Императорской цитаделью Тханглонг и Музеем вьетнамской литературы. Примечательно, что ночной тур по Ванмиеу- Куоктызам обещает уникальные и неповторимые впечатления, отличные от тех, что можно получить здесь во время дневного посещения. Благодаря использованию передовой технологии проекционного маппинга, а также мастерски выполненным световым и звуковым приемам, ночная экскурсия преображает храм, создавая завораживающую и чарующую атмосферу, вызывающую у посетителей самые разные эмоции.

Ночная экскурсия по Храму литературы (Ванмиеу-Куоктызам) тщательно поделена на отдельные зоны, умело используя их, чтобы подарить посетителям наиболее яркие впечатления. У главного входа в районе Тхайхаук организаторы включают свето-звуковое представление, создавая для посетителей новое захватывающее путешествие.

В Кхуэванкак (Павильон созвездия литературы) посетители могут насладиться традиционными музыкальными представлениями и выдающимися выступлениями. В районе Тхайхаук с помощью проекционного маппинга проводится мероприятие на тему «Суть учения», позволяющее получить богатый эмоциональный опыт. Весь фасад дома Тиендыонг в районе Тхайхаук становится большим экраном, позволяющим посетителям прикоснуться к уникальным ценностям вьетнамского конфуцианства.



Директор Центра научной и культурной деятельности Храма литературы Ле Суан Киеу отметил: «В особом пространстве Храма литературы использование технологии проекционного маппинга для того, чтобы поведать истории о конфуцианстве, вполне уместно».

По мнению историков, Храм литературы в настоящее время играет двойную роль: это как историческое место, так и центр инноваций и творчества в Ханое. Историческое место в ночное время впечатляет посетителей эффективным использованием цифровых технологий. Это эффективная модель сотрудничества между создателями технологий и создателями культурного наследия, иллюстрирующая государственно-частное партнерство.

Кроме того, посетители могут использовать продукты, основанные на технологиях виртуальной реальности, насладиться традиционными художественными представлениями и исследовать пространства, изображающие сцены сдачи экзаменов студентами прошлого. Также есть помещения, воссоздающие атмосферу уроков по каллиграфии, позволяющие посетителям научиться писать под руководством инструкторов.

