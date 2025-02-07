Новые рекорды экспорта вьетнамского риса

Новые рекорды экспорта вьетнамского риса

Только в ноябре Вьетнам экспортировал 700 000 тонн на сумму 444,9 млн долларов США, в результате чего общий объем экспорта с января по ноябрь 2024 года составил почти 8,5 млн тонн на общую сумму 5,31 млрд долларов США, что что на 10,6% больше по объему и на 22,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Филиппины являются крупнейшим экспортным рынком риса для Вьетнама, на долю которого приходится 46,1% вьетнамского экспорта, за ними следуют Индонезия и Малайзия с долями экспорта 13,5% и 8,2% соответственно. 

Стоимость экспорта риса на Филиппины выросла на 59,1% по сравнению с прошлым годом, в Индонезию - на 20,2%, а импорт риса из Малайзии вырос впечатляюще - в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, Малайзия стала самым быстрорастущим из 15 экспортных рынков Вьетнама, в то время как Китай оказался рынком с наибольшим снижением (на 71,3%).

В коммуне Тханьми уезда Чаутхань провинции Чавинь фермеры собирают рис зимне-весеннего урожая 2023 – 2024 годов. Фото: Тхань Хоа/ВИА

Впервые стоимость национального экспорта риса превысила отметку в 5 миллиардов долларов США. В настоящее время доля экспорта вьетнамского ароматного риса составляет 20%, белого риса - 70%, остальная часть - клейкий рис и рис «Японика» (Japonica).

Компании, занимающиеся производством или торговлей рисом, стремятся улучшить инфраструктуру, обновить процесс переработки, сохранения продукции и организации производства.

Некоторые компании потратили десятки миллионов долларов на модернизацию своей инфраструктуры, расширение производства и улучшение навыков работников для обработки и хранения продукции, сказала г-жа Чан Ким Лиен, председатель совета директоров Vinaseed Group (Вьетнамская группа по сортам растений). 
Вьетнамский экспорт в Чили в основном состоит из текстиля и одежды, обуви, деревянных изделий и риса. На фото: экспорт риса компании Générale des Vivres du Sud (Vinafood 2). Фото: Ву Синь/ВИА

По словам г-жи Чан Ким Лиен, Vinaseed спланировала свои монокультурные территории, проводит исследования на основе критериев своих экспортных рынков и уважает улучшает производственные процессы для достижения наилучшего качества и завоевания рынков ЕС, Японии и т. д. По оценкам Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, ожидается, что в 2024 году производство риса в стране превысит 43 миллиона тонн, что удовлетворит потребности внутреннего рынка с точки зрения разнообразия сортов, переработки, запасов и глобальной продовольственной безопасности. 
Рис на экспорт упаковывается компанией OOО Виньфат в провинции Анзянг. Фото: Ву Синь/ВИА

В 2024 году Вьетнам экспортировал девять миллионов тонн риса. Это является результатом сотрудничества между сельскохозяйственным сектором и населенными пунктами в рамках проекта по выращиванию на одном миллионе гектаров высококачественного риса с низким уровнем выбросов при его производстве. Проект осуществляется в рамках программы зеленого роста дельты Меконга до 2030 года, которую Министерство сельского хозяйства и сельского развития реализует в сотрудничество с населенными пунктами в дельте Меконга. 

"На сегодняшний день 95% сортов риса во Вьетнаме являются качественными сортами, а 89% объема риса – продукцией высокого качества. Если Вьетнам добьется успеха в проекте по выращиванию высококачественного риса с низким уровнем выбросов при его производстве на площади в 1 миллион гектаров в сочетании с зеленым ростом в дельте Меконга к 2030 году, то ожидается, что стоимость продукции этого сектора увеличится, что принесет пользу стране", - отметил заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тиен.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Пeревод: Динь Хонг


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