Новые рекорды экспорта вьетнамского риса
Только в ноябре Вьетнам экспортировал 700 000 тонн на сумму 444,9 млн долларов США, в результате чего общий объем экспорта с января по ноябрь 2024 года составил почти 8,5 млн тонн на общую сумму 5,31 млрд долларов США, что что на 10,6% больше по объему и на 22,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Филиппины являются крупнейшим экспортным рынком риса для Вьетнама, на долю которого приходится 46,1% вьетнамского экспорта, за ними следуют Индонезия и Малайзия с долями экспорта 13,5% и 8,2% соответственно.
Стоимость экспорта риса на Филиппины выросла на 59,1% по сравнению с прошлым годом, в Индонезию - на 20,2%, а импорт риса из Малайзии вырос впечатляюще - в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, Малайзия стала самым быстрорастущим из 15 экспортных рынков Вьетнама, в то время как Китай оказался рынком с наибольшим снижением (на 71,3%).
Компании, занимающиеся производством или торговлей рисом, стремятся улучшить инфраструктуру, обновить процесс переработки, сохранения продукции и организации производства.
Некоторые компании потратили десятки миллионов долларов на модернизацию своей инфраструктуры, расширение производства и улучшение навыков работников для обработки и хранения продукции, сказала г-жа Чан Ким Лиен, председатель совета директоров Vinaseed Group (Вьетнамская группа по сортам растений).
"На сегодняшний день 95% сортов риса во Вьетнаме являются качественными сортами, а 89% объема риса – продукцией высокого качества. Если Вьетнам добьется успеха в проекте по выращиванию высококачественного риса с низким уровнем выбросов при его производстве на площади в 1 миллион гектаров в сочетании с зеленым ростом в дельте Меконга к 2030 году, то ожидается, что стоимость продукции этого сектора увеличится, что принесет пользу стране", - отметил заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тиен.
Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Пeревод: Динь Хонг