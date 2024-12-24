Новые достижения Вьетнамской международной оборонной выставки-2024
Проходившая в аэропорту Заламе (район Лонгбиен, г.Ханой) с 19 по 22 декабря 2024 года Вьетнамская международная оборонная выставка 2024 года привлекла почти 300 тыс. посетителей и международных гостей, что стало новым достижением для этой выставки, проходившей во второй раз.
В Министерстве обороны Вьетнама отметили, что выставка проводится в целях укрепления международного сотрудничества и оборонной дипломатии, а также обмена опытом в области модернизации вооруженных сил и развития оборонной промышленности.
В этом году выставка была приурочена к 80-летию основания Вьетнамской народной армии и 35-летию Всенародного фестиваля национальной обороны. Это важное событие подчеркнуло международный статус Вьетнама и поспособствовало расширению оборонного сотрудничества страны с другими государствами.
На церемонии открытия премьер-министр Фам Минь Чинь отметил, что Вьетнам является миролюбивой страной, ценящей справедливость и уважение в международных отношениях. Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику, ориентированную на независимость и диверсификацию связей, активно развивает сотрудничество в области обороны и международных отношений с целью укрепления дружбы и взаимного доверия.
Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнамская международная оборонная выставка 2024 года стала важным шагом к укреплению позиций Вьетнама на международной арене, подтверждающим добрую волю страны к сотрудничеству ради мира и стабильности. Он выразил надежду на успешное проведение выставки, которая должна стать площадкой для обмена опытом и инновациями в области обороны.
На мероприятии было представлено почти 70 видов вооружения и техники, используемых Вьетнамской народной армией. В выставке приняло участие более 60 международных делегаций и более 240 предприятий оборонной промышленности из 49 стран мира. По словам главы правительства Вьетнама, большое количество международных делегаций и предприятий оборонной промышленности подчеркнуло престиж этой выставки.
Продукция, выставленная на мероприятии, была представлена системами ПВО, морскими технологиями и разнообразным оборудованием в сфере безопасности, также были продемонстрированы армейская техника, системы связи и кибервойны.
Кроме того, в рамках выставки состоялись семинары на темы высокотехнологичного вооружения и применения беспилотной техники в современных боевых действиях.
Планируется, что выставка также станет платформой для культурного обмена, который позволит Вьетнаму продемонстрировать свою культуру и кухню, укрепляя связи с международными партнерами.
Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Переводчик: Чан Хиеу