Новая движущая сила устойчивого развития вьетнамско-китайских отношений

25/12/2023

Вьетнам и Китай имеют много общего. У них общая граница, они являются социалистическими странами, возглавляемыми коммунистическими партиями, имеют отношения традиционной дружбы и все более тесно связанные интересы. За последние 70 лет (с 18 января 1950 г. по 18 января 2023 г.) вьетнамско-китайские отношения пережили взлеты и падения, поэтому руководство двух стран придает им большое значение и определяет как приоритетное направление во внешнеполитических отношениях каждой страны.

Новая историческая веха в отношениях между Вьетнамом и Китаем

Недавний государственный визит генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги во Вьетнам стал важным событием в жизни двух стран. Таким образом, стороны укрепляют привязанность, политическое доверие и взаимопонимание, активно способствуя развитию традиционной вьетнамско-китайской солидарности и дружбы, продвигая и углубляя вьетнамско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество.

На протяжении многих лет высшее руководство двух стран поддерживает тесные контакты, продолжая традиции крепкой «товарищеско-братской» дружбы. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин отметили, что за 15 лет, прошедших с тех пор, как страны установили отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества в 2008 году, в сотрудничестве во всех областях был достигнут всеобъемлющий прогресс. Отношения между двумя партиями и государствами постоянно расширяются и углубляются.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Фото: Чи Зунг/ВИА

Что касается экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, Китай уже на протяжении 20 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама. В настоящее время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН; четвертым по величине торговым партнером Китая в мире (после США, Японии и Южной Кореи). Двусторонний товарооборот между странами увеличился в 9 раз: с 20 млрд долларов США в 2008 г. до почти 180 млрд долларов США в 2022 г. За 15 лет китайские инвестиции во Вьетнам увеличились более чем в 10 раз с совокупного уровня 2 миллиардов долларов США в 2008 году до 25 миллиардов долларов США сегодня. Только в 2023 г. Китай поднялся на 4-е место среди стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.

Культурный обмен и сотрудничество между населенными пунктами принесли множество практических результатов. Стороны построили сухопутную границу мира, дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, поспособствовав социально-экономическому развитию приграничных территорий с обеих сторон. Страны также продолжают прилагать усилия к поддержанию переговоров и укреплению сотрудничества с соответствующими сторонами для контроля разногласий и управления разногласиями в соответствии с положениями международного права, способствуя обеспечению мира, процветания и стабильности в Восточном море и регионе.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг с супругой, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин с супругой и другие делегаты на дружеской встрече с почти 400 представителями интеллигенции и молодого поколения Вьетнама и Китая. Фото: Чи Зунг/ВИA

Страны опубликовали совместное заявление, в котором изложили конкретные и всеобъемлющие направления сотрудничества; подписали 36 соглашений о сотрудничестве во многих областях, включая сотрудничество по партийным каналам, сотрудничество в области безопасности и обороны, сотрудничество между учреждениями и местностями, сотрудничество в сферах правосудия, объединения стратегий развития, экономики, торговли, инвестиций и цифровой экономики, зеленого развития, импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, ирригации, морского сотрудничества и т.д.

После успешных переговоров 12-ого декабря генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг сердечно пригласил генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина на чаепитие. Фото: Чи Зунг/ВИА В ходе визита супруга генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга г-жа Нго Тхи Ман и супруга президента СРВ Во Ван Тхыонга г-жа Фан Тхи Тхань Там вместе с супругой генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина г-жой Пэн Лиюань посетили Музей вьетнамских женщин и пообщались со студентами Ханойского государственного университета. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь и генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин знакомятся с выставкой, посвященной двусторонним отношениям. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Новые перспективы сотрудничества между двумя странами

Государственный визит генерального секретаря ЦК КПК, председателя Китая КНР Си Цзиньпина во Вьетнам демонстрирует, что Вьетнам считает развитие отношений с Китаем первоочередным приоритетом и стратегическим выбором, поддерживает мощное развитие социалистического Китая, внося все более важный вклад в дело мира и прогресса человечества; и в то же время подтверждает, что последовательная внешняя политика партии и вьетнамского государства - независимость, автономия, мир, дружба, сотрудничество и развитие, диверсификация и многосторонность внешних отношений; мобилизация внешних ресурсов для развития и повышения положения и престижа страны.



ФОТОВЫСТАВКА «ВЬЕТНАМСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

Президент Вьетнама Хо Ши Мин на переговорах с председателем КНР Мао Цзэдуном 2 ноября 1960 г. в Пекине во время двухдневного визита в Китай (2-4 ноября 1960 г.). Фото: ВИА



Президент Вьетнама Хо Ши Мин и премьер-министр Китая Чжоу Эньлай подписывают Совместное заявление 8 июля 1955 г. в Пекине. Фото: ВИА

Заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Ван Донг и премьер-министр Китая Чжоу Эньлай на открытии Женевской конференции по Индокитаю 8 мая 1954 г. Фото: Архив ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг приглашет генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина выпить чаю в доме на сваях у памятника президенту Хо Ши Мину в Президентском дворце (13 ноября 2017 г.). Фото: ВИА

Президент СРВ Во Ван Тхыонг встречается с генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР Си Цзиньпином по случаю участия в третьем саммите международного сотрудничества «Один пояс, один путь» (Пекин, 20 октября 2023 г.). Фото: ВИА

Премьер-министр КНР Ли Цян проводит переговоры с премьер-министром Фам Минь Чинем, находящимся с официальным визитом в Китае (Пекин, 26 июня 2023 г.). Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Чинь в рамках своего официального визита в Китай встречается в Пекине с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами (CPAFFC) Юань Минданао (Пекин, 28 июня 2023 г.). Фото: ВИА

Председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ проводит онлайн-беседу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, 27 марта 2023 г. Фото: ВИА

Постоянный секретарь Секретариата Чыонг Тхи Май посещает Мемориальный зал революции Хунъянь в городе Чунцине, где когда-то жил и работал президент Хо Ши Мин (27 апреля 2023 г.). Фото: ВИА

Утром 14 февраля 1996 г. первый китайский поезд прибыл на станцию Донгданг (провинция Лангсон, Вьетнам) в рамках церемонии открытия восстановленной железнодорожной вьетнамско-китайской линии у пограничных переходов Лангсона и Лаокая после 17-летнего перерыва. Фото: ВИА

Межведомственные переговоры между пограничниками провинции Лаокай (Вьетнам) и Управлением пограничного контроля Хонгха, провинция Юньнань (Китай), 22 июля 2021 г. Фото: ВИА

Совместное патрулирование пограничников Вьетнама и Китая способствует укреплению солидарности и дружбы, содействует построению мирной границы, сотрудничеству и развитию. Фото: ВИА

Первое совместное патрулирование в водах, окружающих демаркационную линию Тонкинского залива между береговой охраной Вьетнама и береговой охраной Китая в 2023 г. (11-13 апреля 2023 г.) - 25-е совместное патрулирование между двумя странами, начиная с 2006 г. Фото: ВИА

Председатель Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган и генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в церемонии открытия и передачи Дворца вьетнамско-китайской дружбы и открытия Китайского культурного центра в Ханое 12 декабря 2017 г. Фото: ВИА

Президент Вьетнама Чыонг Тан Санг встречается с китайскими друзьями, помогавшими Вьетнаму в войне за защиту Отечества и строительству государства (Пекин, 20 июня 2013 г.). Фото: ВИА Президент СРВ Чан Дай Куанг встречается с китайскими видными деятелями и интеллектуалами, а также с представителями Ассоциации китайско-вьетнамской дружбы (Пекин, 12 мая 2017 г.). Фото: ВИА

Министр обороны Вьетнама Фунг Куанг Тхань принимает родственников бывших китайских советников и экспертов, помогавших Вьетнаму в войне сопротивления против французов, и семью «генерала двух наций» Нгуен Сона (Ханой, 24 апреля 2014 г.). Фото: ВИА

Вьетнамско-китайские молодежные делегаты принимают участие в оставлении отпечатков рук, выражая солидарность и дружбу на Молодежном культурном фестивале в Вэньшань-Чжуан-Мяоском автономном округе в провинции Юньнань (Китай), 13 июня 2004 г. Фото: ВИА

Текст: ИЖВ/ВИА

Фото: ВИА