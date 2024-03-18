Новатор в музейных выставках

18/03/2024

Бывший директор Музея этнологии Вьетнама доцент, кандидат наук Нгуен Ван Хуи известен тем, что произвел революцию в музейных выставках во Вьетнаме. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Первые шаги

По словам г-на Нгуен Ван Хуи, музеи являются жизненно важными культурными учреждениями, служащими пространствами для сохранения ценных артефактов и активно способствующими сохранению и популяризации культурного и исторического наследия нации. Однако почти три десятилетия назад вьетнамские музеи были заброшены и не могли похвастать наличием посетителей. Г-н Нгуен Ван Хуи задумался о том, как сделать так, чтобы Музей этнологии после его открытия не постигла та же участь.

В 1987 г. по линии Фонда примирения Вьетнам впервые принял делегацию социологов из США в Ханое, что открыло возможность для сотрудничества между двумя странами. Этот визит стал счастливым моментом, позволившим доценту Нгуену Ван Хуи установить связь с международным музейным сообществом. В последующие годы, во время создания проекта Музея этнологии, г-н Нгуен Ван Хуи начал налаживать сотрудничество с музейными профессионалами из Франции, США и Японии. Благодаря этому взаимодействию он познакомился с новейшими идеями и концепциями в музейной сфере со всего мира.



Вспоминая свое путешествие по японским музеям, г-н Нгуен Ван Хуи отметил: «Эти 15 дней были похожи на университетский курс по музеям». Он отметил, что после этих образовательных поездок произошла революция в методах музейной экспозиции, которую он реализовал.

В 1995 г. Вьетнамский этнологический музей официально открыл свои двери для посетителей. Впервые вьетнамцы получили возможность посетить музей, где этнические группы напрямую представляли свою культуру и языки посредством видеоклипов или живых выступлений. Такой подход предоставил посетителям возможность из первых рук узнать о разнообразном культурном наследии и языках различных этнических групп.

Впервые в музее была открыта выставочная площадка, на которой были представлены дома различных этнических групп со всей страны. Это также был первый случай, когда представителям этнических групп была предоставлена возможность предложить свои идеи и лично выбрать изображения и артефакты своих этнических групп для экспозиции. Кроме того, в музее впервые была создана интерактивная комната, предназначенная для детей, а посетителям предложили карманный 3D-путеводитель по музею, включающий в себя передовые технологии.

Создание Музея этнологии со множеством «новинок» вызвало смену парадигмы в музейном сообществе Вьетнама. Это заставило музеи пересмотреть свои подходы и свою практику на многие годы вперед. Музей этнологии стал феноменом и первопроходцем в сфере выставок, благодаря которому вьетнамские музеи перешли от «статичности» к большей «динамичности».



Г-н Нгуен Ван Хуи, мечтающий о превращении музеев в места «экспериментального образования» для молодого поколения, того самого, которое будет определять судьбу наследия и будущее страны, дает советы и консультации многочисленным вьетнамским музеям, идущим по этому пути. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Новейшие перспективы музейной деятельности во Вьетнаме

В 2008 г., после выхода на пенсию, г-н Нгуен Ван Хуи был приглашен руководством Музея вьетнамских женщин в качестве консультанта. За два года с его помощью Музей вьетнамских женщин реструктурировал свою систему и провел обучающие программы. К 2010 г. музей претерпел значительную трансформацию, полностью изменив свое содержание и внешний вид.

Последующие выставки в Музее вьетнамских женщин получили высокую оценку экспертов и публики за эстетическую привлекательность, яркость и разнообразие. В музей вдохнули больше жизни, сосредоточившись на отражении повседневных современных историй, таких как женщины в семье и женщины в истории, а также на социальных проблемах и вещах, связанных с гендером, которые заботят современное общество. Через истории женщин можно понять часть вьетнамского общества. Эта вновь обретенная ценность, достигнутая под руководством г-на Хуи, является успехом Музея вьетнамских женщин.



Еще одним успешным примером реконструкции стал Дворец воссоединения, в котором участвовал г-н Хуи, а также эксперты и весь персонал Дворца воссоединения. Раньше посетителям Дворца приходилось слушать лекции, не имея достаточно информации для самостоятельного изучения архитектуры и истории этого места. Однако начиная с 2014 г. при содействии доктора Хуи Дворец воссоединения претерпел трансформацию. В каждой комнате была введена система перевода и информационные терминалы с богатым и увлекательным контентом, который посетители могут изучать самостоятельно. Выставка «От Дворца Нородома до Дворца воссоединения» (март 2018 г.) достигла нового уровня успеха, ознаменовав значительный скачок в инновационном повествовании с помощью выставочных технологий. В результате этих изменений Дворец воссоединения продемонстрировал заметное увеличение количества посетителей.

По словам г-на Нгуен Ван Хуи, для того, чтобы музеи преобразились, первым делом необходимо изменить их восприятие и внедрить инновации в методы интерпретации и демонстрации, чтобы привлечь посетителей, особенно молодое поколение. Кроме того, необходимо продолжать менять отношение к музеям и превращать их в места «экспериментального образования» для молодого поколения, которое будет определять судьбу наследия и будущее страны. Если это будет достигнуто, то Вьетнам вырастит поколение, которое любит, признает, ценит и уважает историю и культурное наследие своего народа. «И это по сути инвестиции в будущее», - подчеркнул он.

Текст: Тхао Ви - Фото: Вьет Кыонг и Архив

Перевод: Динь Хонг



