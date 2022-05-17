Ничто не может исказить правду о свободе вероисповедания во Вьетнаме

С момента основания страны в 1945 году социалистическое правовое государство Вьетнам последовательно проводит политику обеспечения права на свободу вероисповедания и религии для всех, внося важный вклад в построение великого блока единства всей нации, в укрепление силы всего народа, всей нации и в дело национального строительства и обороны.

Право на свободу религии и вероисповедания закреплено в пунктах 1 и 2 статьи 24 Конституции 2013 года, а именно: «1. Каждый имеет право на свободу вероисповедания и религии, исповедовать или не исповедовать религию. Религии равны перед законом; 2. Государство уважает и защищает право на свободу вероисповедания и религии».

7 апреля 2022 года президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и рабочая делегация посетили Кхмерскую буддийскую академию тхеравады в городе Кантхо и поздравили кхмерских жителей с традиционным новогодним праздником Чаулчамтхмей. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Придерживаясь этих установок, Вьетнам всегда последовательно претворяет в жизнь политику уважения и создания благоприятных условий для осуществления людьми их права на свободу религии и вероисповедания, а также стремится наилучшим образом обеспечить право на свободу вероисповедания и равенство между религиями.

Благодаря титаническим усилиям государственных органов, направленным на обеспечение того, чтобы религии действовали в соответствии со своими принципами, 18 ноября 2016 года Национальное собрание 14 созыва приняло Закон о вероисповедании и религии. После этого Правительство подписало и обнародовало Постановление № 162/2017/ND-CP, в котором был подробно изложен ряд статей и мер по реализации Закона о вероисповедании и религии. Кроме того, другие виды деятельности, связанные с религией, такие как: образование и подготовка религиозных деятелей; строительство и ремонт культовых сооружений; благотворительная деятельность, социальная защита ... регулируются рядом соответствующих законов, таких как Гражданский закон, Закон о земле, Закон о наследии, Закон об образовании и т.д.

Опираясь на вышеуказанную правовую базу, свобода религии и убеждений во Вьетнаме все больше гарантируются на практике. Подсчитано, что 95% населения Вьетнама ведет религиозную жизнь. В стране официально признаны 43 религиозные организации, относящиеся к 16 религиям. Все они имеют лицензии на деятельность. На сегодняшний день во Вьетнаме насчитывается более 26,5 миллионов последователей разных религий, что составляет 28% населения страны.

Кроме того, государство поощряет и создает благоприятные условия для реализации религиозными организациями программ обмена и сотрудничества на международном уровне. Вьетнам также заинтересован в создании благоприятных условий для расширения международной деятельности религиозных организаций. Ежегодно сотни делегаций религиозных организаций и частных лиц внутри страны участвуют в религиозной деятельности за рубежом; многие иностранные сановники посещают Вьетнам в рамках религиозной деятельности.

Обряд в исполнении последователей религиозного течения каодай в Храме «Святого Престола» в Тайнине. Фото: ИЖВ

Благодаря достижениям в области свободы религии и вероисповедания Вьетнам активно информирует заинтересованные страны и организации посредством рабочих встреч, двусторонних и многосторонних форумов и каналов регулярного диалога по правам человека с США, ЕС, Австралией и Норвегией.

Наряду с обеспечением права каждого человека на свободу религии и вероисповедания, Вьетнам также решительно борется с актами нарушения прав, затрагивающими интересы других лиц и организаций в обществе.

Церемония посещения гробниц — это обычай и народное поверье народности чамбани, проживающей во вьетнамской провинции Биньтхуан. Смысл данного обряда в почитании памяти и выражении благодарности предкам и их родам. Фото: Нгуен Тхань – ВИА

В последнее время появились незаконные религиозные течения, такие как: Хамон, Тантхиендиа, Хойтхань Дыкчуачой, противоречащие традиционной культуре нации, полные суеверий и подающие признаки спекуляции; деятельность оппозиционных организаций, таких как Ассоциация дружбы вьетнамских политических и религиозных заключенных, «Буддисты против хоахао», Офис справедливости и мира редемптористского ордена г.Хошимина, «Братство Занчу».

В целях обеспечения законности правового государства и защиты прав и интересов организаций и отдельных лиц в обществе государство начало преследование и судебное наказание нарушителей закона. В любой стране религиозная деятельность регулируется и осуществляется в соответствии с законом. Вьетнам всегда проявляет добрую волю и открытость в обмене и предоставлении информации странам и организациям, интересующимся вопросами прав человека, включая религию и вероисповедание, приглашая представителей международных организаций, чтобы те могли своими собственными глазами увидеть реальные усилия, а также позитивные изменения в обеспечении прав человека и свободе вероисповедания и религии во Вьетнаме./.

Текст: Фонг Тху - Фото: ИЖВ, ВИА

Техника, графика: Чанг Нюнг

Перевод: Динь Хонг