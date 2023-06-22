Ниньтхуан: зеленый островок в пустыне

22/06/2023

Район выращивания винограда в провинции Ниньтхуан. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Озеленение «пустыни» конкретными сельскохозяйственными культурами

Расположенная в районе южно-центрального побережья, Ниньтхуан была названа «пустыней к югу от Сахары» за счет своей пустынной местности с очень низким годовым количеством осадков и круглогодичной засухой и жарой. Общая площадь заброшенных земель в Ниньтхуан - 41 021 га, что составляет 12,21% естественной территории провинции.

Преодолевая трудности, местные жители превращают недостатки климата в преимущества, культивируя виноград и культуры, устойчивые к засухе и жаре. Палящая и суровая земля Ниньтхуан стала идеальным местом для выращивания винограда.





Виноград был привезен во Вьетнам в 1960 году, после чего был посажен в Институте исследований и развития сельского хозяйства Няхо (уезд Ниньсон, провинция Ниньтхуан), ранее носивший название Центр Няхо. Первые сорта винограда привезли из тропических и умеренных районов Таиланда, Южной Кореи и США. В настоящее время в провинции насчитывается около 1114 га винограда всех сортов, из которых два основных сорта, красный кардинал и NH01-48, составляют около 80% площади. В среднем провинция Ниньтхуан ежегодно поставляет на рынок около 26 583 тонн винограда, что составляет 80% от всего производства. Применение высоких технологий в выращивании и уходе за виноградом. Фото: Ле Минь/ИЖВ Фестиваль винограда и вина, традиционный Ниньтхуанский фестиваль, проводится каждые два года с целью продвижения местного бренда с помощью конкретных сельскохозяйственных продуктов. Мероприятие также направлено на то, чтобы почтить культурную красоту этнических групп в провинции. В этом году мероприятие будет проходить с 13 по 18 июня и, как ожидается, станет крупнейшим фестивалем в этом районе.

Говоря о винограде из Ниньтхуан, нельзя не упомянуть владельца знаменитого виноградника Бамой в коммуне Фыоктхуан уезда Ниньфыок Нгуен Ван Мои. Его виноградник, покрывающий территорию 2 га, с годами стал обязательным местом посещения для туристов по всей стране. Деревня Тхайан, расположенная в коммуне Виньхай уезда Ниньхай провинции Ниньтхуан, также известна как самая известная туристическая деревня в стране. Она может похвастать 200 га зеленых и красных виноградников вдоль трассы № 702 - самого красивого прибрежного туристического маршрута во Вьетнаме, проходящего через национальный парк Нуичуа в заливе Виньхи

Помимо виноградной лозы, спаржа, алоэ вера и яблони также являются ключевыми культурами провинции Ниньтхуан благодаря своим естественным характеристикам, подходящим для этой земли. В настоящее время спаржа определяется как культура, помогающая «устранить голод и сократить бедность» в этом районе за счет своей высокой урожайности и качества, а также срока хранения урожая до пяти лет. В настоящее время в провинции Ниньтхуан имеется более 200 га зеленой спаржи, выращиваемой в основном в районах Ниньфыок, Ниньхай, Туанбак, Ниньсон и Фанранг-Тхапчам. Общий объём производства превышет 5692 тонны в год.

Алоэ вера также легко выращивать и за ним легко ухаживать. Время от посадки до сбора урожая относительно короткое, что отлично подходит сельскохозяйственным условиям таких местностей, как Биньтхуан. Во всей провинции около 423 га алоэ вера выращивают в основном в округах Ванхай (Фанранг-Тхапчам), Ниньфыок, Ниньсон и Тхуанбак, обеспечивая рынок 61 856 тоннами в год. Алоэ вера было признано одним из 12 специфических сельскохозяйственных продуктов Ниньтхуан.

Ниньтхуан считает развитие высокотехнологичного сельского хозяйства в сочетании с обрабатывающей промышленностью, экспортом и развитием туризма прорывом в превращении высокотехнологичного сельского хозяйства в передовой сектор местного экономического развития.

Превращение высокотехнологичного сельского хозяйства в экономическое благо



Провинция Ниньтхуан активизирует применение высоких технологий в сельскохозяйственном производстве для формирования масштабных районов и проектов по производству высококачественной сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей рынка.



По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Ниньтхуан Ле Хуен, развитие высокотехнологичного сельского хозяйства и цифровая трансформация в сельском хозяйстве являются ключевым и неизбежным трендом международной интеграции.



Для достижения поставленных целей провинция Ниньтхуан ориентируется на мобилизацию ресурсов для реализации многих групп задач и решений, таких как ускорение развития сельского хозяйства с использованием высокотехнологичных приложений, создание механизмов и мер по привлечению инвестиций и поддержка развития высокотехнологичного сельского хозяйства Также очень важны инвестиции в материально-техническую инфраструктуру производственных площадей и высокотехнологичных сельскохозяйственных зон, усиление исследований и селекции сортов, производственных процессов и технологий. Провинция также способствует развитию глубокой переработки, производственных связей, развитию торговли, расширению рынков потребления продукции, повышению эффективности привлечения и использования ресурсов и активизации внедрения цифровой трансформации для высокотехнологичной деятельности по развитию сельского хозяйства. В последнее время Ниньтхуан применяет множество преференциальных мер для привлечения и поддержки сельскохозяйственных предприятий и кооперативов для внедрения высокотехнологичных приложений в производство в соответствии с моделью, соответствующей стандартам VietGAP, GlobalGAP, ISO, ISO/IEC 17025, HACCP и органическим сельскохозяйственным продуктам. Например, есть модель органической сельскохозяйственной фермы “Тиентиен” и кооператива “Tуанту” (уезд Ниньфыок) по производству зеленой спаржи, модель производства виноградной лозы, применяемая ООО Ladora Farm (уезд Ниньсон), а также модель Южно-Центрального высокотехнологичного сельскохозяйственного кооператива (уезд Бакай) по выращиванию высокотехнологичной дыни. Процесс извлечения виноградного сиропа и производства вина на винограднике Бамой. Фото: Конг Дат/ИЖВ Винные продукты, сиропы, готовый виноград и изюм, переработанные из виноградников Ниньтхуан. Фото: Конг Дат/ИЖВ

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На протяжении многих лет ученые из Института исследований хлопка и сельскохозяйственного развития Няхо также успешно выводили новые сорта винограда, такие как NH01-48, NH01-152, Black-Queen, а совсем недавно был успешно посажен сорт черного пальчикового винограда без косточек NH04-102. Было выращено и одобрено фермерами множество новых сортов винограда, популярных в ряде специализированных сельскохозяйственных районов провинции Ниньтхуан, что позволило разнообразить структуру сортов и удовлетворить растущие потребности рынка и потребителей.