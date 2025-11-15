Непрерывные усилия Вьетнама для снятия «желтую карточку» промысла от Еврокомиссии

15/11/2025

С высокой политической решимостью, единодушием всей системы и усилиями бизнес-сообщества и рыбаков, Вьетнам активно работает над тем, чтобы устранить «желтую карточку» Европейской комиссии (ЕК), подчеркивая свою позицию как ответственного государства в области рыболовства и производства морепродуктов.

В октябре 2017 года предупреждение от ЕК о «желтой карточке» стало строгим напоминанием о необходимости улучшения системы управления рыболовством и предотвращения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысела (ННН-промысел). В случае неисполнения указанного предупреждения Вьетнам может столкнуться с риском запрета на экспорт морепродуктов в ЕС, один из самых важных рынков.

До 2017 года рынок ЕС составлял до 30-35% от общего объема экспорта морепродуктов Вьетнама. Однако после получения «желтой карточки» эта цифра значительно снизилась, составив всего около 9-10% к 2024 году, что привело к значительным потерям для отрасли и экспортных компаний.

Понимая давление и важность этого предупреждения, правительство Вьетнама демонстрирует сильную политическую решимость в борьбе с незаконным рыболовством. На очередных заседаниях Национального координатора по борьбе с ННН-промыслом Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь многократно подчеркивал: «У нас цель в борьбе с незаконным рыболовством и снятие «желтой карточки» от ЕК остается неизменной. Это дело, которое невозможно игнорировать и откладывать, мы должны сделать это ради чести страны, репутации Партии и Государства».

Пограничный контрольно-пропускной пункт Вамлàнг пропагандирует борьбу с ННН-промыслом. Фото: Конг Чи

На этой основе, Вьетнам пересмотрел, изменил и усовершенствовал правовую основу, связанную с управлением промыслом, гарантируя соблюдение международных стандартов. Закон о рыболовстве от 2017 года с множеством нововведений создал прочную правовую основу для управления, мониторинга и применения санкций за нарушения.

Заместитель председателя Ассоциации рыбного хозяйства Вьетнама, профессор Нгуен Чу Хой, отметил: «Юридическое оформление требований об промыселе — это своевременный шаг, создающий достаточные строгие меры для предупреждения правонарушений».

По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама, к концу октября 2025 года 79.800 из 79.941 рыболовного судна (99,8%) были зарегистрированы и обновили информацию в национальной базе данных по рыболовству («VNFishbase»). Доля рыболовных судов длиной 15 метров и более, установивших системы мониторинга месторасположения (VMS), составляет более 99%.

Система «VMS» позволяет отслеживать местоположение и маршрут рыболовных судов в реальном времени, своевременно выявляя нарушения. В дополнение к этому, «VNFishbase» продолжает совершенствоваться, интегрируя информацию о регистрации, лицензиях на вылов, ведении журналов и сертификации объемов улова, а также связывая данные между министерствами, ведомствами и местными органами власти.

С 2017 года Вьетнам внедрил единую систему электронных журналов вылова, закупок и транспортировки (e-logbook) и систему электронного отслеживания морепродуктов (eCDT) во всех рыболовных портах.

Заместитель директора Департамента рыболовства и надзор за рыболовством Ву Зуен Хай сообщил: «Мы прилагаем усилия, чтобы все рыболовные суда длиной 15 метров и более при выходе и заходе в порт подавали отчеты в системе eCDT».

Кроме того, строгие меры наказания уже были применены к нарушениям. По данным Министерства общественной безопасности Вьетнама, было возбуждено 84 дела с 130 обвиняемыми за незаконный вылов рыбы. Благодаря этому сознание рыбаков стало положительно меняться.

Рыбак Фам Нгок Там, владелец судна «TH 91434-TS», из квартала Самсон (пров. Тханьхоа), поделился: «Теперь правила по борьбе с ННН-промыслом более строгие, но они помогают нам управлять объемами улова и точно знать, где мы можем ловить рыбу. Главное, что благодаря соблюдению правил наши продукты могут экспортироваться, что дает устойчивые доходы в будущем. Я и мои земляки стараемся следовать правилам ради будущего промысла».

Эти усилия показывают позитивные результаты. Согласно последнему отчету, за неделю с 28 октября по 4 ноября 2025 года не было случаев, когда рыболовные суда Вьетнама нарушили иностранные водные пространства и были подвергнуты штрафам.

Снятие «желтой карточки» от ЕК не только принесет экономическую выгоду, но и отразит зрелость вьетнамского рыбного сектора, который динамично трансформируется в направлении прозрачности, устойчивости и ответственности.

Этот путь продолжается, и с достигнутыми результатами Вьетнам делает уверенные шаги для утверждения своей репутации на глобальном рынке как активно развивающейся прибрежной страны, соблюдающей международные законы и придерживающейся пути зеленого и устойчивого развития.