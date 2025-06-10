Необычный сувенир из города Хюэ

10/06/2025

Конический головной убор, сделанный из листьев, издавна стал символом культурной жизни Вьетнама, в целом, и древней столицы Хюэ, в частности. Со временем это изделие превратилось в символичный сувенир, неразрывно связанный с Хюэ.

Господин Нгуен Тхань Тхао, создатель конической шляпы из листьев лотоса.

Во Вьетнаме конический головной убор называется «нонла». В 2017 году в житель города Хюэ Нгуен Тхань Тхао впервые изготовил коническую шляпу из листьев лотоса и создал бренд «Лотос Тхао». Это изделие ручной работы – изысканное сочетание традиционного ремесла и нового материала – листьев лотоса. Стремление сочетать традиции с современностью побудило Нгуен Тхань Тхао разработать новый продукт.

Производственный процесс начинается с отбора лучших листьев лотоса. Затем проходит обработка, обеспечивающая прочность и сохранение насыщенного зеленого цвета листьев. Опытные мастера из ремесленной деревни Докшо в течение целого дня тщательно сшивают листья, превращая их в элегантную коническую шляпу.

Выбранные листья лотоса должны быть старыми, темно-зелеными, с четкими прожилками.

Господин Нгуен Тхань Тхао беседует с мастерами во время процесса изготовления шляп из листьев лотоса.

Нгуен Тхань Тхао рассказывает: «Каждый лист лотоса представляет собой произведение искусства. Изготовление шляпы из листьев лотоса требует больших усилий и терпения. Я хотел создать продукт, который был бы не только эстетичным, но и богатым культурным и природным смыслом. Лист лотоса символизирует чистоту и элегантность – качества, которые идеально отражают красоту жителей Хюэ».

Особенностью шляпы из листьев лотоса является наличие синих прожилок, которые остаются видимыми на его поверхности. Каждый лист лотоса имеет уникальный прожилок, что делает каждую шляпку уникальной в своем роде. Такая шляпа – это не просто предмет повседневного обихода, но и художественное произведение, в котором гармонично сочетаются человечность и природа, традиции и современность.

Мастерица Чан Тхи Хыонг из деревни Докшо имеет 30-летний опыт по изготовлению конических шляп. Она говорит: «Я всю свою жизнь занимаюсь изготовлением традиционных конических шляп. Когда начала делать шляпы из листьев лотоса, я обнаружила, что это очень креативное новшество. По сравнению с традиционными коническими шляпами из пальмовых листьев, изготовление конических шляп из листьев лотоса требует большего мастерства и является более сложной задачей. Мы должны быть более аккуратными при сшивании, чтобы не повредить натуральные прожилки листьев лотоса».

Шляпы сушат на солнце.

Динь Нгок Лиен, постоянная покупательница бренда «Лотос Тхао» говорит: «Мне очень нравится шляпа из листьев лотоса, потому что она красивая и долговечная. Натуральный зеленый цвет листьев лотоса дарит ощущение прохлады, освежения и близости к природе. Я пользуюсь этой шляпой уже больше года, она до сих пор сохраняет свой первоначальный цвет и форму. Каждый раз, когда ношу шляпу на улице, я получаю комплименты от окружающих».