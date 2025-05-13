Нгуен Хыу Тхай – свидетель событий 30 апреля
В полдень 30 апреля 1975 года в студии Сайгонского радио среди офицеров и солдат Армии освобождения Южного Вьетнама находился особый человек, ставший непосредственным свидетелем исторического момента, когда президент Демократической Республики Вьетнам Зыонг Ван Минь и кабинет министров Сайгонской администрации зачитали декларацию о безоговорочной капитуляции. Это Нгуен Хыу Тхай, бывший председатель Студенческой ассоциации Сайгона.
«Мы – представители Революционного народного комитета Сайгона-Чолон-Зядиня. Мы первыми прибыли к Дворцу Независимости к 12:00 и вместе с солдатами Армии Освобождения подняли флаг над дворцом. Мы – кандидат наук Хюинь Ван Тонг и Нгуен Хыу Тхай, бывший председатель Студенческой ассоциации Сайгона. Жизнь в Сайгоне – Хошимине – вернулась в нормальное русло. Город, освобождения которого так ждал дядюшка Хо, теперь свободен. Мы хотели бы представить обращение Зыонг Ван Миня (президент Республики Вьетнам) и Ву Ван Мау (премьер-министр Республики Вьетнам) из сайгонской администрации о капитуляции города».
Так началось заявление Нгуен Хыу Тхая, которое прозвучало по сайгонскому радио в полдень 30 апреля 1975 года, и сразу после этого президент Республики Вьетнам Зыонг Ван Минь зачитал перед армией Освобождения Южного Вьетнама декларацию о безоговорочной капитуляции, прекращении войны и воссоединении страны. Нгуен Хыу Тхай – живой свидетель того исторического момента.
Нгуен Хыу Тхай, родившийся в 1940 году в Дананге, по профессии архитектор. Он получил образование по архитектуре и праву в Сайгонском университете. С 1960 по 1975 год он активно участвовал в движении молодежи, студентов и школьников на Юге, а вскоре после падения режима Нго Динь Зьема был избран первым председателем Студенческой ассоциации Сайгона (1963-1964). В это время он организовывал и участвовал во многих мероприятиях, например, призывал студентов выходить на улицы с протестами против вмешательства США во внутренние дела Вьетнама.
Прошло сорок лет, и бывший президент студенческой ассоциации Сайгона превратился в худого, беловолосого старика. Несмотря на свои 75 лет, он остаётся бодрым, сохраняет ясный ум и проницательный взгляд. Они вместе с женой живут счастливой жизнью, а двое их детей добились стабильной карьеры.
Приняв нас в отеле, принадлежащем его дочери в районе Биньтхань города Хошимин, Нгуен Хыу Тхай пожал нам руки и дружелюбно заговорил. После короткой беседы он вместе с женой и дочерью пригласил нас осматривать Дворец независимости (ныне Дворец воссоединения) и бывшее Сайгонское радио (ныне «Голос народа Хошимина»), где хранят следы события 30 апреля, а также его собственной жизни.
Пройдя через ворота Дворца независимости, Нгуен Хыу Тхай направился прямо к месту, где выставлен танк, проломивший ворота Дворца в полдень 30 апреля 1975 года. В этом месте многие иностранные туристы делали фотографии, и их сильно заинтересовала случайная встреча с таким необычным свидетелем истории. Поэтому они внимательно слушали его рассказы о событиях 30 апреля. Его рассказы для иностранных туристов переводила дочь Тина Тхиен Нга (Нгуен Хыу Тхиен Нга).
Нгуен Хыу Тхай рассказал, что 30 апреля 1975 года он присутствовал во Дворце независимости примерно с 9 часов утра. Пока его команда оставалась внутри, на проспекте Тхонгнят (ныне улица Лезуан) произошло важное событие: танки Армии освобождения проехали по проспекту к дворцу, затем пробили ворота дворца и направились на его веранду. Солдат-танкист (как позже стало известно, что это был Буй Куанг Тхан) спрыгнул с машины вниз, выхватил антенну с полузеленым-полукрасным флагом Армии освобождения и побежал на веранду Дворца.
В этот момент он и кандидат наук Хюинь Ван Тонг, преподаватель журналистики, стояли в холле дворца. Увидев бегущего Тхана, он вышел навстречу и предложил свою помощь добраться до веранды Дворца. Сначала Тхан отнесся к нему с осторожностью, но, заметив на его руке красно-синюю ленту сил общественного восстания, сразу же согласился и пошел за ним к вспомогательному лифту.
Поскольку лифт был слишком мал, Нгуен Хыу Тхай помог Тхану согнуть антенну, чтобы флаг мог войти в лифт. На крыше Дворца трехполосный флаг сайгонской администрации оказался слишком большим и туго завязанным, поэтому им потребовалось несколько мгновений, чтобы снять его и поднять флаг Армии освобождения. Это сопровождалось одобрительными криками народа и винтовочными выстрелами в воздух.
Также в полдень произошел неожиданный инцидент, который впоследствии стал особым историческим моментом Дня освобождения, 30 апреля. В сопровождении офицеров и солдат Армии освобождения президент Зыонг Ван Минь и некоторые члены кабинета министров Сайгонской администрации отправились на Сайгонское радио, чтобы зачитать заявление о капитуляции.
На радиостанции, в связи с неотложной ситуацией, ему было поручено представить президенту Зыонг Ван Миню, чтобы тот зачитал декларацию о капитуляции. Хотя он стал «невольным» диктором, он прочитал преамбулу с характерными южным акцентом в эфире Сайгонского радио. Вскоре после его объявления президент Зыонг Ван Минь, последний президент Республики Вьетнам, зачитал саму декларацию о безоговорочной капитуляции. Это было около 14:20 по сайгонскому времени или 13:20 по ханойскому (в то время сайгонское время опережало ханойское на один час). Десятки тысяч людей ликовали в день освобождения. Для Нгуен Хыу Тхая этот момент стал незабываемым в его жизни.
Спустя 40 лет, когда Нгуен Хыу Тхай вновь пришел на Сайгонское радио и увидел тот же стол и микрофон, через которые он в прошлом передавал важное объявление, его сердце наполнилось неописуемыми эмоциями.
Он сказал: «Вечером 30 апреля 1975 года в небе над Сайгоном воцарилась тишина, больше не было слышно звуков самолетов. На улицах исчезли гудки военных машин. Ночью прошла без огней сигнальных ракет, а отголосками выстрелов где-то вдали. Это была первая ночь мира и воссоединения, ночь, когда страна и семьи вновь стали едиными».
Перевод: Динь Хонг