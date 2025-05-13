Нгуен Хыу Тхай – свидетель событий 30 апреля

13/05/2025

В полдень 30 апреля 1975 года в студии Сайгонского радио среди офицеров и солдат Армии освобождения Южного Вьетнама находился особый человек, ставший непосредственным свидетелем исторического момента, когда президент Демократической Республики Вьетнам Зыонг Ван Минь и кабинет министров Сайгонской администрации зачитали декларацию о безоговорочной капитуляции. Это Нгуен Хыу Тхай, бывший председатель Студенческой ассоциации Сайгона.

Нгуен Хыу Тхай, свидетель cобытий 30 апреля 1975 года. Фото: Суан Кху

«Мы – представители Революционного народного комитета Сайгона-Чолон-Зядиня. Мы первыми прибыли к Дворцу Независимости к 12:00 и вместе с солдатами Армии Освобождения подняли флаг над дворцом. Мы – кандидат наук Хюинь Ван Тонг и Нгуен Хыу Тхай, бывший председатель Студенческой ассоциации Сайгона. Жизнь в Сайгоне – Хошимине – вернулась в нормальное русло. Город, освобождения которого так ждал дядюшка Хо, теперь свободен. Мы хотели бы представить обращение Зыонг Ван Миня (президент Республики Вьетнам) и Ву Ван Мау (премьер-министр Республики Вьетнам) из сайгонской администрации о капитуляции города».

Так началось заявление Нгуен Хыу Тхая, которое прозвучало по сайгонскому радио в полдень 30 апреля 1975 года, и сразу после этого президент Республики Вьетнам Зыонг Ван Минь зачитал перед армией Освобождения Южного Вьетнама декларацию о безоговорочной капитуляции, прекращении войны и воссоединении страны. Нгуен Хыу Тхай – живой свидетель того исторического момента.

Нгуен Хыу Тхай, родившийся в 1940 году в Дананге, по профессии архитектор. Он получил образование по архитектуре и праву в Сайгонском университете. С 1960 по 1975 год он активно участвовал в движении молодежи, студентов и школьников на Юге, а вскоре после падения режима Нго Динь Зьема был избран первым председателем Студенческой ассоциации Сайгона (1963-1964). В это время он организовывал и участвовал во многих мероприятиях, например, призывал студентов выходить на улицы с протестами против вмешательства США во внутренние дела Вьетнама.



Нгуен Хыу Тхай, свидетель cобытий 30 апреля 1975 года.

Прошло сорок лет, и бывший президент студенческой ассоциации Сайгона превратился в худого, беловолосого старика. Несмотря на свои 75 лет, он остаётся бодрым, сохраняет ясный ум и проницательный взгляд. Они вместе с женой живут счастливой жизнью, а двое их детей добились стабильной карьеры.

Приняв нас в отеле, принадлежащем его дочери в районе Биньтхань города Хошимин, Нгуен Хыу Тхай пожал нам руки и дружелюбно заговорил. После короткой беседы он вместе с женой и дочерью пригласил нас осматривать Дворец независимости (ныне Дворец воссоединения) и бывшее Сайгонское радио (ныне «Голос народа Хошимина»), где хранят следы события 30 апреля, а также его собственной жизни.

Пройдя через ворота Дворца независимости, Нгуен Хыу Тхай направился прямо к месту, где выставлен танк, проломивший ворота Дворца в полдень 30 апреля 1975 года. В этом месте многие иностранные туристы делали фотографии, и их сильно заинтересовала случайная встреча с таким необычным свидетелем истории. Поэтому они внимательно слушали его рассказы о событиях 30 апреля. Его рассказы для иностранных туристов переводила дочь Тина Тхиен Нга (Нгуен Хыу Тхиен Нга).



Многие иностранные туристы с удивлением узнают, что Нгуен Хыу Тхай лично присутствовал при том, как президент Республики Вьетнам Зыонг Ван Минь зачитал декларацию о капитуляции в студии Сайгонского радио в полдень 30 апреля 1975 года.

Нгуен Хыу Тхай рассказал, что 30 апреля 1975 года он присутствовал во Дворце независимости примерно с 9 часов утра. Пока его команда оставалась внутри, на проспекте Тхонгнят (ныне улица Лезуан) произошло важное событие: танки Армии освобождения проехали по проспекту к дворцу, затем пробили ворота дворца и направились на его веранду. Солдат-танкист (как позже стало известно, что это был Буй Куанг Тхан) спрыгнул с машины вниз, выхватил антенну с полузеленым-полукрасным флагом Армии освобождения и побежал на веранду Дворца.

В этот момент он и кандидат наук Хюинь Ван Тонг, преподаватель журналистики, стояли в холле дворца. Увидев бегущего Тхана, он вышел навстречу и предложил свою помощь добраться до веранды Дворца. Сначала Тхан отнесся к нему с осторожностью, но, заметив на его руке красно-синюю ленту сил общественного восстания, сразу же согласился и пошел за ним к вспомогательному лифту.

Поскольку лифт был слишком мал, Нгуен Хыу Тхай помог Тхану согнуть антенну, чтобы флаг мог войти в лифт. На крыше Дворца трехполосный флаг сайгонской администрации оказался слишком большим и туго завязанным, поэтому им потребовалось несколько мгновений, чтобы снять его и поднять флаг Армии освобождения. Это сопровождалось одобрительными криками народа и винтовочными выстрелами в воздух.

Также в полдень произошел неожиданный инцидент, который впоследствии стал особым историческим моментом Дня освобождения, 30 апреля. В сопровождении офицеров и солдат Армии освобождения президент Зыонг Ван Минь и некоторые члены кабинета министров Сайгонской администрации отправились на Сайгонское радио, чтобы зачитать заявление о капитуляции.

На радиостанции, в связи с неотложной ситуацией, ему было поручено представить президенту Зыонг Ван Миню, чтобы тот зачитал декларацию о капитуляции. Хотя он стал «невольным» диктором, он прочитал преамбулу с характерными южным акцентом в эфире Сайгонского радио. Вскоре после его объявления президент Зыонг Ван Минь, последний президент Республики Вьетнам, зачитал саму декларацию о безоговорочной капитуляции. Это было около 14:20 по сайгонскому времени или 13:20 по ханойскому (в то время сайгонское время опережало ханойское на один час). Десятки тысяч людей ликовали в день освобождения. Для Нгуен Хыу Тхая этот момент стал незабываемым в его жизни.



Исторический момент Дня освобождения Юга и национального воссоединения (30 апреля 1975 года)

Спустя 40 лет, когда Нгуен Хыу Тхай вновь пришел на Сайгонское радио и увидел тот же стол и микрофон, через которые он в прошлом передавал важное объявление, его сердце наполнилось неописуемыми эмоциями.

Он сказал: «Вечером 30 апреля 1975 года в небе над Сайгоном воцарилась тишина, больше не было слышно звуков самолетов. На улицах исчезли гудки военных машин. Ночью прошла без огней сигнальных ракет, а отголосками выстрелов где-то вдали. Это была первая ночь мира и воссоединения, ночь, когда страна и семьи вновь стали едиными».

