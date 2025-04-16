Нгуен Фан Киен - создатель множества полезных технических продуктов для общества
Отмечая тех, кто внес значительный вклад в развитие сообщества, невозможно не упомянуть кандидата наук Нгуена Фан Киена, заместителя директора Института медицинских наук и технологий при Ханойском политехническом университете. Этот талантливый ученый является создателем более 40 полезных коммерчески востребованных изобретений, 10 разработок, сыгравших важную роль в борьбе с эпидемией COVID-19, и совсем недавнего достижения – локального геля REVIVE BK для лечения заболеваний костей и суставов. Разработка была реализована в сотрудничестве с профессором, кандидатом наук Чан Тхыонг Куангом, принеся надежду многим пациентам. Его непрестанная творческая работа является неисчерпаемым источником вдохновения для молодых поколений любителей науки.
Спустя много лет, встречаясь и общаясь с кандидатом наук Нгуен Фан Киеном, ныне известным в научном мире, я по-прежнему ощущаю в нем простоту, юмор и горячую страсть к науке. Самое большое изменение на самом «активном» этапе его карьеры – это зрелость и практичность мышления, непоколебимость и решимость, как никогда ранее, в выбранном им пути.
Выпускник факультета электроники и телекоммуникаций Ханойского политехнического университета 1999 года, он получил степень магистра в 2002 году и степень кандидата наук в 2008 году в Технологическом институте Шибаура в Японии. Научному миру он стал известен в 2010 году, когда разработанное им и его соавторами энергосберегающее устройство для люминесцентных ламп было удостоено крупных национальных премий. Тем не менее, основная сфера его деятельности – биомедицинская инженерия, недавно появилась во Вьетнаме. Несмотря на множество трудностей, он с энтузиазмом, страстью к обучению, исследованиям, инновациям и постоянным вкладам в науку стал одним из пионеров создания отрасли биомедицинской инженерии в Ханойском политехническом университете, разрабатывая полезные продукты и решения для общества. Благодаря различным инновациям и новаторским подходам в этой области он имел честь принять участие в программе Leaders in Innovation Fellowships (LIF), организованной Королевской инженерной академией Великобритании при поддержке Фонда Ньютона. Эта программа нацелена на помощь молодым ученым воплотить исследовательские идеи в коммерческие продукты, способствуя решению проблем социально-экономического развития.
Для кандидата наук Нгуен Фан Киена главным стимулом является то, что научные разработки должны применяться на практике, быть востребованными на рынке и помогать людям жить. Поэтому два года работы над решениями для борьбы с COVID-19 можно считать самым запоминающимся периодом как для него самого, так и для всех его коллег и студентов, принимавших участие в исследованиях. Ученый вспоминает: «В это время нам приходилось работать до 2-3 часов ночи, обсуждая технические решения, а затем мы возвращались к напряженной работе над схемами и изготовлением оборудования для поставки в больницы. Было создано более 10 различных линеек продукции, включая противокапельные эндотрахеальные интубационные камеры, автоматические устройства для мытья рук и измерения температуры тела, а также машины для дезинфекции, которые оказывали эффективную помощь врачам и людям в борьбе с VID-19. Несмотря на тяжелую работу, для таких ученых и инженеров, как мы, самым большим счастьем и радостью было то, что мы изобрели продукты, которые эффективно применяются и приносят пользу обществу».
Текст: Данг Хуен - Фото: Тат Сон/ИЖВ и архив Нгуен Фан Киена
Перевод: Динь Хонг