Нгуен Фан Киен - создатель множества полезных технических продуктов для общества

16/04/2025

Отмечая тех, кто внес значительный вклад в развитие сообщества, невозможно не упомянуть кандидата наук Нгуена Фан Киена, заместителя директора Института медицинских наук и технологий при Ханойском политехническом университете. Этот талантливый ученый является создателем более 40 полезных коммерчески востребованных изобретений, 10 разработок, сыгравших важную роль в борьбе с эпидемией COVID-19, и совсем недавнего достижения – локального геля REVIVE BK для лечения заболеваний костей и суставов. Разработка была реализована в сотрудничестве с профессором, кандидатом наук Чан Тхыонг Куангом, принеся надежду многим пациентам. Его непрестанная творческая работа является неисчерпаемым источником вдохновения для молодых поколений любителей науки.



Спустя много лет, встречаясь и общаясь с кандидатом наук Нгуен Фан Киеном, ныне известным в научном мире, я по-прежнему ощущаю в нем простоту, юмор и горячую страсть к науке. Самое большое изменение на самом «активном» этапе его карьеры – это зрелость и практичность мышления, непоколебимость и решимость, как никогда ранее, в выбранном им пути.



Кандидат наук, занимающий пост замдиректора Института науки и технологии здравоохранения при Ханойском политехническом университете, встречается с группой специалистов по биоматериалам, чтобы найти применение своим исследованиям. Фото: Тат Сон/ИЖВ

Выпускник факультета электроники и телекоммуникаций Ханойского политехнического университета 1999 года, он получил степень магистра в 2002 году и степень кандидата наук в 2008 году в Технологическом институте Шибаура в Японии. Научному миру он стал известен в 2010 году, когда разработанное им и его соавторами энергосберегающее устройство для люминесцентных ламп было удостоено крупных национальных премий. Тем не менее, основная сфера его деятельности – биомедицинская инженерия, недавно появилась во Вьетнаме. Несмотря на множество трудностей, он с энтузиазмом, страстью к обучению, исследованиям, инновациям и постоянным вкладам в науку стал одним из пионеров создания отрасли биомедицинской инженерии в Ханойском политехническом университете, разрабатывая полезные продукты и решения для общества. Благодаря различным инновациям и новаторским подходам в этой области он имел честь принять участие в программе Leaders in Innovation Fellowships (LIF), организованной Королевской инженерной академией Великобритании при поддержке Фонда Ньютона. Эта программа нацелена на помощь молодым ученым воплотить исследовательские идеи в коммерческие продукты, способствуя решению проблем социально-экономического развития.

Кандидат наук Нгуен Фан Киен и его студент разрабатывают приложение для измерения степени восстановления пациентов, перенесших инсульт, с помощью технологии виртуальной реальности. Фото: Тат Сон/ИЖВ

Для кандидата наук Нгуен Фан Киена главным стимулом является то, что научные разработки должны применяться на практике, быть востребованными на рынке и помогать людям жить. Поэтому два года работы над решениями для борьбы с COVID-19 можно считать самым запоминающимся периодом как для него самого, так и для всех его коллег и студентов, принимавших участие в исследованиях. Ученый вспоминает: «В это время нам приходилось работать до 2-3 часов ночи, обсуждая технические решения, а затем мы возвращались к напряженной работе над схемами и изготовлением оборудования для поставки в больницы. Было создано более 10 различных линеек продукции, включая противокапельные эндотрахеальные интубационные камеры, автоматические устройства для мытья рук и измерения температуры тела, а также машины для дезинфекции, которые оказывали эффективную помощь врачам и людям в борьбе с VID-19. Несмотря на тяжелую работу, для таких ученых и инженеров, как мы, самым большим счастьем и радостью было то, что мы изобрели продукты, которые эффективно применяются и приносят пользу обществу».

Кандидат наук Нгуен Фан Киен и его студенты разрабатывают приложение для измерения степени восстановления пациентов, перенесших инсульт, с помощью технологии виртуальной реальности. Фото: Тат Сон/ИЖВ По словам кандидата наук Нгуен Фан Киена, вьетнамская наука и техника также достигли больших успехов за последнее время, и это подтверждается многочисленными результатами в области здравоохранения, такими как крем для снятия боли и восстановления мышц и костей REVIVE BK, разработанный исследовательской группой Института медицинских наук и технологий при Ханойском политехническом университете, или крем, уничтожающий SARS-CoV-2 в закрытых помещениях, разработанный в разгар пандемии COVID-19.

Кандидат наук Нгуен Фан Киен представляет машину для дезинфекции, которую он и его коллеги разработали во время пандемии. Фото: Тат Сон/ИЖВ

Кандидат наук Нгуен Фан Киен постоянно внедряет инновации и вносит свой вклад в науку. Фото: Тат Сон/ИЖВ Посвятив свою карьеру науке с энтузиазмом и упорством, он реализовал множество проектов, таких как разработка оборудования для быстрого тестирования качества мяса, портативных устройств для быстрого обнаружения овощей и фруктов, загрязненных химикатами, реабилитационного оборудования для пациентов, перенесших инсульт... Кроме прикладных разработок, он активно занимается несколькими ключевыми направлениями исследований, таких как разработка продуктов, применяемых в медицинском секторе; реализация научно-исследовательских проектов и статей, а также авторство нескольких учебников, опубликованных и используемых в преподавании.



Кандидат наук Киен - не только талантливый ученый, но и преданный своему делу преподаватель. Он - человек, который передает страсть и творческий подход молодому поколению любителей науки для создания технологических продуктов, «сделанных во Вьетнаме».

Текст: Данг Хуен - Фото: Тат Сон/ИЖВ и архив Нгуен Фан Киена

Перевод: Динь Хонг