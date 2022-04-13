Нгоклиньский женьшень: национальное сокровище Вьетнама

Говоря о женьшене, люди часто ссылаются на Южную и Северную Корею, США, Японию, Китай … – страны, которые долгое время занимали лидирующие позиции в выращивании и переработке женьшеня. Однако в 70-х годах прошлого века во Вьетнаме был открыт редкий вид женьшеня, который считается одним из 5 лучших видов женьшеня в мире благодаря своим чудесным целебным свойствам. Это нгоклиньский женьшень – сокровище леса и национальное достояние, которое, как ожидается, выведет Вьетнам на вершину мировых «держав женьшеня».

Национальное достояние на «священной земле» Нгоклинь

Прежде, чем его открыли ученые, нгоклиньский женьшень рос в естественной среде обитания – в лесу на вершине гор Нгоклинь между провинциями Контум и Куангнам, поэтому о нем почти никто не знал. Только в 1973 году Управление здравоохранения Центрального региона направило отряд из 4 офицеров во главе с фармацевтом Дао Ким Лонгом в горы Нгоклинь на поиски лекарства для лечения гражданских и военных, по маршрут которых пролегал по дороге из уезда Дакто провинции Контум. В результате той экспедиции и был обнаружен женьшень, позже названный нгоклиньским.

По словам фармацевта Дао Ким Лонга, после продолжительного перехода через лес и ручьи в 9 часов утра 19 марта 1973 года на высоте 1800 м над уровнем моря отряд впервые обнаружил два куста женьшеня. В тот же день в западной части гор Нгоклинь, недалеко от берега ручья, они обнаружили плотный ковер женьшеня, почти чистокровного, зеленеющего, цветущего ароматными цветами. Определив, что это новый и чрезвычайно редкий сорт женьшеня, который больше нигде в мире не был обнаружен, фармацевт Дао Ким Лонг дал ему научное название Panax Articulatus KL Dao. Позже растение получило народное название «нгоклиньский женьшень».

После обнаружения нового вида женьшеня партком зоны 5 поручил Комитету гражданской медицины тайно организовать охрану и использование данного растения, а Центральному фармацевтическому заводу – перерабатывать и производить лекарства для чиновников, военных и гражданских; отправил образец растения в Министерство здравоохранения и Ханойский институт лекарственных материалов для дальнейшего изучения.

В результате исследований, проведенных с 1973 года по настоящее время, отечественные и зарубежные ученые установили, что стебли и корни нгоклиньского женьшеня содержат во много раз больше соединений сапонинов, чем другие виды женьшеня в мире. В частности, нгоклиньский женьшень обладает выдающимися свойствами, которых нет у корейского и китайского женьшеней. Это антибактериальное, антидепрессивное, успокаивающее, антиоксидантное средство, которое хорошо сочетается с антибиотиками и лекарствами от диабета. По этой причине нгоклиньский женьшень входит в пятерку лучших женьшеней в мире.

Нгоклиньский женьшень имеет не только научную и медицинскую, но и очень высокую экономическую ценностью. Подсчитано, что если потратить около 3 млрд донгов на выращивание 1 Га женьшеня, через 5 лет вы сможете заработать 30 млрд донгов (около 1,3 млн долларов США). Однако выращивать нгоклиньский женьшень непросто, поскольку он идентифицирован как эндемичный вид, поэтому он может расти и обеспечивать хорошее качества только при благоприятных климатических и почвенных условиях: на высоте 1200-2000 м в горах Нгоклинь, которые считаются «священной землей» нгоклиньского женьшеня. Если женьшень выращивать в других местах, нельзя будет гарантировать качество.

Принимая во внимание особые свойства растения, премьер-министр Нгуен Суан Фук (ныне – президент) в 2018 году посетил участок акционерного общества «Нгоклиньский женьшень – Контум», на котором выращивался женьшень. Здесь премьер-министр присвоил нгоклиньскому женьшеню звание «Национальное достояние Вьетнама: сокровище великого леса».

Нгоклиньский женьшень имеет не только научную и медицинскую, но и очень высокую экономическую ценностью. Подсчитано, что если потратить около 3 млрд донгов на выращивание 1 Га женьшеня, через 5 лет вы сможете заработать 30 млрд донгов (около 1,3 млн долларов США). Однако выращивать нгоклиньский женьшень непросто, поскольку он идентифицирован как эндемичный вид, поэтому он может расти и обеспечивать хорошее качества только при благоприятных климатических и почвенных условиях: на высоте 1200-2000 м в горах Нгоклинь, которые считаются «священной землей» нгоклиньского женьшеня. Если женьшень выращивать в других местах, нельзя будет гарантировать качество.

Бывший премьер-министр Нгуен Суан Фук уделил особое внимание и высоко оценил “вьетнамское сокровище” – нгоклиньский женьшень. Фото: Архив АО «Нгоклиньский женьшень – Контум»

Принимая во внимание особые свойства растения, премьер-министр Нгуен Суан Фук (ныне – президент) в 2018 году посетил участок акционерного общества «Нгоклиньский женьшень – Контум», на котором выращивался женьшень. Здесь премьер-министр присвоил нгоклиньскому женьшеню звание «Национальное достояние Вьетнама: сокровище великого леса».

Вьетнам на мировой карте женьшеня

Для того, чтобы национальное достояние, нгоклиньский женьшень, стало экспортной отраслью с оборотом в миллиарды долларов США в ближайшие десятилетия, как того ожидает правительство, необходимы местные лидеры, а также производители. Провинции Контум и Куангнам должны в ближайшее время разработать эффективную стратегию, т.к. даже Южная и Северная Кореи – страны, история экспорта женьшеня из которых началась более 1500 лет назад, прошли через долгий процесс оптимизации производства, чтобы достичь сегодняшних результатов.

Во Вьетнаме нгоклиньский женьшень привлек особое внимание правительства благодаря стратегическому видению бывшего премьер-министра Нгуен Суан Фука, представленному им на Национальной фармацевтической конференции 2017 года и на Конференции по инвестициям и развитию нгоклиньского женьшеня в провинции Контуме в 2018 году.

Так, одним из важных пунктов видения является то, что провинции Контум и Куангнам в частности и Вьетнам в целом должны сохранять чистые генетические ресурсы нгоклиньского женьшеня. Когда выращивание женьшеня достигнет необходимых для производства условий и масштабов, а растение станет международным брендом, необходимо будет реализовывать стратегию масштабирования и диверсификации продуктов, как это сделали страны Корейского полуострова. При этом масштабирование не должно вести к снижению ценности нгоклиньского женьшеня. Вместо этого необходимо представлять растение в элитном сегменте. Вьетнаму также необходимо отстаивать ценность бренда нгоклиньского женьшеня на международных рынках, потому что это национальный бренд, а не просто товарный знак продукта или предприятия.

Как известно, в Контуме планирование и развитие нгоклиньского женьшеня достигло определенных успехов. Примером тому служит АО «Нгоклиньский женьшень – Контум».

За более чем 20 лет сбора, разведения и развития натурального нгоклиньского женьшеня в лесу это предприятие обустроило большие площади для выращивания женьшеня в горах Нгоклинь, при этом более 200 Га женьшеня (возраст более 10 лет) могут использоваться для производства продукции. В 2018 году премьер-министр Нгуен Суан Фук посетил этот район выращивания женьшеня и высоко оценил деятельность предприятия по сохранению и развитию производства женьшеня, связанного с защитой лесов.

Компания «Нгоклиньский женьшень – Контум» не только владеет большими площадями для выращивания женьшеня, но и является пионером в производстве высококачественных препаратов из нгоклиньского женьшеня. Из корней растения, возраст которого превышает 10 лет, в ходе исследований предприятие создало линейку качественных продуктов с использованием современных технологических линий, таких как: маринованное вино из свежего женьшеня, экстракт нгоклиньского женьшеня, “птичье гнездо” из нгоклиньского женьшеня; чай из нгоклиньского женьшеня; нгоклиньский женьшень в меду, а также множество видов таблеток для повышения энергии, энергетические напитки и напитки для питания кожи ... изготовленные из нгоклиньского женьшеня.

Благодаря грамотным инвестициям и стратегическому видению компания на протяжении многих лет входит в десятку самых надежных вьетнамских брендов. Для того, чтобы усилить продвижение бренда и продемонстрировать свою роль и ответственность перед обществом, АО «Нгоклиньский женьшень – Контум» регулярно сопровождаeт и поддерживаeт многие крупные культурные мероприятия, такие как конкурс «Мисс Вьетнам-2020», а недавно предприятиe стало главным спонсором Национального чемпионата по футболу на следующие 3 года.

Можно сказать, что для того, чтобы Вьетнам вскоре появился на карте стран мира, в которых выращивается женьшень, провинция Контум и ее предприятия должны быстро проводить активную трансформацию, чтобы стать концентрированным районом выращивания и переработки лекарственных средств в стране; рассматривать выращивание данного уникального растения как ключевую стратегическую область, которая требует особого приоритета в развитие./.

Текст: Тхань Хоа, Као Нгуен

Фото: Тхань Хоа, Као Нгуен, Хоанг Ха & Архив АО «Нгоклиньский женьшень – Контум»

Техника, графика: Чанг Нюнг

Перевод: Динь Хонг