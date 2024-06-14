На соляных полях в Ниньтхуане

14/06/2024

Работа на соляных полях Чихая в провинции Ниньтхуане. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Ниньтхуан имеет давнюю историю производства соли, в настоящее время она является одной из 19 прибрежных провинций с самыми большими в стране площадями и урожаями соли. При этом уезды Ниньхай и Тхуаннам считаются колыбелью местного солеварения, общая площадь производства в них превышает 3 тыс. га.

Провинция Ниньтхуан планирует к 2025 г. увеличить площадь производства соли до 3 267 га, увеличив ежегодный объем производства до 550 тыс. тонн. При этом 200 га кристаллизованной соли, производимой на выложенных пластах, дадут 150 тыс. тонн, а производство переработанной соли достигнет 100 тыс. тонн. К 2030 г. провинция планирует сохранить стабильную площадь производства соли на уровне 3 267 гектаров, а годовой объем производства увеличить до 650 тыс. тонн.

Производство соли в Ниньтхуане сосредоточено в основном в коммунах Фыонгхае, Чихае, Нёнхае (уезд Ниньхай), Кане, Фыокдиеме и Фыокмине (уезд Тхуаннам).

Стандартный сезон производства соли длится от семи до десяти дней, что дает в среднем 10 тонн соли с гектара. Солеводы работают и собирают соль восемь месяцев в году, производя в общей сложности 440 314 тонн различных видов соли ежегодно. При нынешних ценах на соль от 700 до 1 100 донгов за килограмм, а также благодаря государственной поддержке в виде капитала, обучения новым технологиям производства соли и гарантированного доступа на рынок, многие солеводы получают стабильный доход и могут быть уверены в будущем своего традиционного ремесла.

Процесс кустарного производства соли в Ниньтхуане похож на тот, что практикуется в других частях страны. Он включает в себя строительство соляных полей, подготовку почвы, подачу морской воды на поля, сушку воды на солнце, контроль уровня солености с помощью счетчика Бауме, слив рассола, сгребание соли в кучи, а также сушку и сбор соли. Тропический муссонный климат Ниньтхуана, характеризующийся обилием солнечного света, сильными ветрами, высокой скоростью испарения и низкой влажностью воздуха, создает благоприятные условия для производства соли, способствуя сокращению времени ее кристаллизации.



Для обеспечения устойчивого развития соляной промышленности провинция Ниньтхуан уделяет особое внимание инвестициям в модернизацию инфраструктуры, укреплению ирригационных систем на соляных полях и поощрению кооперативных моделей производства. Провинция проводит обучение и оказывает техническую поддержку в производстве соли, инвестирует в оборудование для переработки, чтобы разнообразить соляную продукцию, а также помогает фермерам получать кредиты для перехода от традиционных методов к более эффективному методу расстилания брезента, который повышает производительность и качество местной соли.

Наследие солеваров Ниньтхуана глубоко переплетено с самобытностью и культурой провинции. Сохранение этой традиционной практики не только обеспечивает постоянное снабжение жизненно важным товаром, но и сохраняет ценную часть наследия региона.

Текст: Сон Нгиа - Фото: Конг Дат/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг