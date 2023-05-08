На пути развития искусства световой скульптуры во Вьетнаме

08/05/2023

Световая скульптура – это новый вид искусства. Буй Ван Ты считается первым человеком во Вьетнаме, который начал изучать и развивать искусство световой скульптуры. Благодаря своим умелым рукам ремесленник Буй Ван Ты превращает грубую выброшенную древесину, а также бытовые вещи в скульптуры с чарующим светом, несущие глубокое значение.

Прежде, чем официально приступить к изучению этого нового вида искусства, молодой художник работал инженером-строителем и креативным директором в ремесленной компании. Буй Ван Ты впервые задумался о создании скульптур с использованием света еще будучи студентом, подрабатывавшим созданием и украшением бонсая из камней.

Однажды он обнаружил, что тени, отбрасываемые камнями, формируют интересные образы. После этого Ты задумался о создании произведения искусства, сочетающего в себе скульптуру и свет. Он назвал вид искусства, которым стал заниматься, «световой скульптурой» - сочетанием скульптуры и света, создающим уникальные образы через тени объектов.

Ты отметил, что процесс создания произведения искусства начинается с генерации идей и подбора материалов. Он лепит и регулирует источник света, чтобы определить угол отражения и искажение объекта под светом. Затем конечный продукт помещается перед источником света, чтобы создать тени и формы, отражающие видение скульптора.

Для многих вьетнамцев это новое направление творчества. Молодый художник почти самостоятельно открывает для себя собственный путь к искусству, ведь у него нет возможности следовать и учиться на чужих творениях. Для него самое главное – его собственный внутренний мир, который должен быть интересным, увлекательным и оживленным, но также полным испытаний.

Создать произведение искусства не так просто. Например, при использовании дорогого материала, такого как массив дерева, даже небольшая ошибка в процессе может привести к тому, что придется отказаться от всего куска. При работе с керамикой художник должен сформировать форму и дать ей высохнуть в течение месяца перед обжигом. Во время обжига необходим постоянный контроль и регулировка, так как этот материал имеет свойство деформироваться при высоких температурах. В 2022 году Ты провел свою выставку под называнием «Свет знаний». Это одно из крупнейших мероприятий художника, ознаменовавшее более чем десятилетие его занятия этим видом искусства. На выставке было представлено 12 портретов всемирно известных ученых, художников и музыкантов, таких как Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Леонардо да Винчи и Людвиг ван Бетховен.

«Создание новой вехи на карте мирового искусства» — это видение, которое Ты разработал для бренда световых скульптур. Он надеется, что его самоотверженность и исследования в этом новом виде искусства вдохновят молодых людей на поиски своего собственного пути и позволят следовать своим увлечениям.

Портрет Архимеда. Фото: Чан Тхань Жанг

На выставке Ты подчеркнул: «Я всегда ищу новые и свежие выражения для каждой истории. Я черпаю вдохновение в свете, который переносит меня в завораживающее царство. Произведения, представленные на этой выставке, в некотором роде отражают мою душу».

Молодой художник объяснил, что каждый портрет — это уникальное произведение искусства и слияние трех элементов, таких как время, пространство и сознание. По этой причине создание портрета — это не просто «описание анатомических особенностей лица». Художнику необходимо изобразить черты характера человека, изобразить взлеты и падения его жизни.



Текст: Тхао Ви - Фото: Чан Тхань Жанг - Переводчик: Чан Хиеу