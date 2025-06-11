Наследие фо в цифровую эпоху

11/06/2025

Недавно на территории императорской цитадели Тханглонг в Ханое состоялся фестиваль «Cупа фо - наследие в цифровую эпоху». Мероприятие было организовано Ханойским конгресс-центром совместно с Центром сохранения культурного наследия Тханглонг и соответствующими подразделениями. Оно знаменовало собой новый шаг вперед в продвижении и сохранении уникальных кулинарных ценностей Вьетнама.

В этом году фестиваль фо 2025 года прошел под девизом «Квинтэссенция вьетнамского фо — наследие в цифровую эпоху».

На церемонии открытия фестиваля Фо 2025 года

Мероприятие прошли в течение трех дней и стало идеальным местом встречи для любителей фо. Посетители имели возможность ощутить тонкие различия в каждой порции фо: от типичных вкусов северо-западных гор, элегантности фо из пров.Намдинь, изысканности фо из Ханоя до либеральности стилей центрального и южного провинций фо и даже международных вариаций.

Мастерица Ле Тхи Тьет подчеркнула: «Мы представляем знаменитые блюда фо из Намдиня. Все ингредиенты тщательно сохраняются и нарезаются машиной, чтобы обеспечить гигиену и безопасность пищевых продуктов. Данный фестиваль стал возможностью представить и продвинуть квинтэссенцию кулинарного наследия фо в качестве блюда, покорившего сердца многих иностранных туристов».

Мероприятие прошли в течение трех дней и стало идеальным местом встречи для любителей фо.

На фестивале мастера не только непосредственно приготовили еду, но и с энтузиазмом демонстрировали процесс приготовления фо, начиная от выбора свежих ингредиентов, тщательного приготовления мягкой лапши фо до секретов томления и приготовления наваристого бульона.

В этом году фестиваль Фо повысил качество обслуживания посетителей, эффективность организационной работы и привлекательность рекламы.



Особым событием данного фестиваля стало новаторским применением технологии искусственного интеллекта (ИИ) с помощью чат-бота. Размещенный на информационной стойке, чат-бот играли в роли виртуального помощника, помогая посетителям искать информацию о стендах, находить блюда фо, соответствующие их предпочтениям, оптимизировать процесс организации и эффективно продвигать мероприятия. Это первый случай систематического применения технологии искусственного интеллекта на кулинарном фестивале во Вьетнаме, что демонстрировало инновации и адаптацию к цифровой эпохе.

Фестиваль супа фо 2025 года в императорской цитадели Тханг Лонг — это не только кулинарное событие, но и значимое культурное мероприятие, способствующее сохранению и продвижению традиционных ценностей, а также открывающее новые направления в продвижении вьетнамского супа фо в цифровую эпоху.

Президент Королевской ассоциации шеф-поваров Вьетнама г-н Зыонг Ван Хунг поделился историей фо с посетителями на фестивеле.

Фестиваль Фо 2025 привлекает большое количество жителей столицы и туристов со всего мира.

В этом году на фестивале супа «Фо» установлены 50 стендов: среди них 30 стендов, посвященных супу «Фо», 20 стендов, где представлены специи и приправы к супу «Фо». Также созданы 5 зон, где посетители имеют возможность насладиться супами «Фо» 5 брендов: «Фо Ханой», «Фо Намдинь», «Фо высокогорного северо-запада», «Фо Бамиен» и «Фо Хойняп».

Благодаря основательным инвестициям и разнообразным мероприятиям фестиваль оставил глубокие впечатления в сердцах местных жителей и туристов, подтверждая «элитное» положение вьетнамского фо в самом сердце тысячелетней столицы.

Текст и фото: Чан Тхань Жанг - Переводчик: Чан Хиеу